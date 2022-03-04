‫حصول ميناء تيانجين وهواوي وتشاينا موبايل على جائزة أفضل ابتكار للجوال في الاقتصاد المُتصل في المؤتمر العالمي للجوال “MWC” 2022

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2022 /PRNewswire / — أقر حفل توزيع جوائز GLOMO اليوم بحل الميناء الذكي” Smart Port” -الذي نفذه ميناء تيانجين وهواوي وتشاينا موبايل- كأفضل ابتكار جوال للاقتصاد المتصل. حيث ترنو الجائزة إلى ابتكار قائم على الجوال، ويعمل على توفير المزيد من أماكن العمل الرقمية. كمّا أنه يقدم الحل المتطور في ميناء تيانجين -النظام الذكي الجديد الذي يربط عمليات الموانئ، مع أتمتة النقل وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى توفير التكاليف والطاقة.

يُعد ميناء تيانجين أحد أكبر سبعة موانئ في العالم، وذلك بسعة حاويات سنوية تصل إلى 20 مليون حاوية نمطية و20,000 موظفًا. كما أن تكلفة العمليات اليدوية ضخمة جدًا، سواء من حيث المال أو الكفاءة. يستخدم حل الميناء الذكي أحدث التقنيات -التوائم الذكية، والقيادة الذاتية، والجيل الخامس، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء- وذلك من أجل إنشاء نظام متصل بشكل أفضل وأكثر ذكاءً وأكثر استقلالية.

ويتضح ذلك من النتائج؛ يحتاج الميناء إلى تخفض الموظفين بنسبة 60% من ذي قبل. يعمل السائقون (الذين يزداد الطلب عليهم) الآن على تشغيل الشاحنات عن بُعد، وليسوا بحاجة لمواجهة ظروف عمل خطرة أو غير صحية. كما يساهم الحل أيضًا في توفير المال، وتقليل إجمالي التكاليف بحوالي 30%. إضافة إلى ما سبق، أصبح الميناء أكثر حفاظًا على البيئة. حيث أنه ينتج طاقته المتجددة، وهي مكملة لمصادر الطاقة التقليدية الأخرى. ويستهلك الميناء في الوقت ذاته طاقة أقل بنسبة 17% بشكل عام.

صرح السيد: يانغ رونغ، المدير العام لشركة محطة الحاويات الثانية لميناء تيانجين قائلاً: “يُعد استخدم ميناء تيانجين وهواوي ثروة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة لنظام إدارة النقل الأفقي الذكي الخاص بنا. كما أننا أنشأنا جيلًا جديدًا من “عقل الميناء الذكي”. يعمل النظام مع الموارد الرئيسية بهدف إنشاء خطط التحميل والتفريغ المثلى تلقائيًا. كما أنه يدير كل جزء من معداته، مما يُحسن عملية الشحن بأكملها. تحتوي محطتنا الساحلية الأفقية على أكبر أسطول من دون سائق، حيث أنه يتألف من 76 مركبة”.

صرح بروس شون، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي العالمية للجمارك وأعمال الموانئ “يُعد ميناء تيانجين حقًا ميناءً عالميًا- حيث ترتبط حركة تجارته بأكثر من 800 ميناء و200 دولة حول العالم. كما أننا نرنو إلى دعم المرحلة التالية من رقمنته، والتي ستساعد الميناء على أن يصبح أكثر محافظة على البيئة وأكثر ذكاءً وأمانًا.”

تسليط الضوء على الحلول

الدمج: تعمل البنية الأساسية على ربط أنظمة الموانئ المختلفة ربطًا ذكيًا، مما يقضي على وجود خزانات البيانات والمعلومات. تعمل جميع التطبيقات معًا، وذلك بدعم من المحور الذكي ” Smart Hub” ، الذي يدير العمليات مركزيًا.

تعمل البنية الأساسية على ربط أنظمة الموانئ المختلفة ربطًا ذكيًا، مما يقضي على وجود خزانات البيانات والمعلومات. تعمل جميع التطبيقات معًا، وذلك بدعم من المحور الذكي ” ، الذي يدير العمليات مركزيًا. الأمان: تتوافق جميع تطبيقات جمع البيانات مع سياسات أمان ميناء تيانجين واللائحة العامة لحماية البيانات. كمّا يضمن مشهد الفيديو الذكي باستخدام تقنية الجيل الخامس سلامة الخدمات والعمليات. وفي الوقت ذاته، تستخدم الشبكة أحدث تقنيات الأمان لضمان خصوصية المستخدم وموثوقية الشبكة. وفي نهاية المطاف، تعمل ميزة التشغيل والصيانة المتكاملة والذكية على تحديد المخاطر والأعطال ومعالجتها على وجه السرعة.

تتوافق جميع تطبيقات جمع البيانات مع سياسات أمان ميناء تيانجين واللائحة العامة لحماية البيانات. كمّا يضمن مشهد الفيديو الذكي باستخدام تقنية الجيل الخامس سلامة الخدمات والعمليات. وفي الوقت ذاته، تستخدم الشبكة أحدث تقنيات الأمان لضمان خصوصية المستخدم وموثوقية الشبكة. وفي نهاية المطاف، تعمل ميزة التشغيل والصيانة المتكاملة والذكية على تحديد المخاطر والأعطال ومعالجتها على وجه السرعة. الكفاءة: أضحى كل شيء أسرع وأكثر سلاسة. أصبحت العمليات أكثر كفاءة من خلال استخدام التطبيقات والتقنيات الذكية من البداية إلى النهاية. فالعمليات تستغرق دقائق بدلاً من ساعات، بينما يركّز الموظفون على الإدارة بدلاً من المهام اليدوية. في النهاية، أضحى إخلاء البضائع من الميناء أسرع، مما يشير إلى تحقيق منافع اقتصادية أكبر.

أضحى كل شيء أسرع وأكثر سلاسة. أصبحت العمليات أكثر كفاءة من خلال استخدام التطبيقات والتقنيات الذكية من البداية إلى النهاية. فالعمليات تستغرق دقائق بدلاً من ساعات، بينما يركّز الموظفون على الإدارة بدلاً من المهام اليدوية. في النهاية، أضحى إخلاء البضائع من الميناء أسرع، مما يشير إلى تحقيق منافع اقتصادية أكبر. المحافظة على البيئة انطلقت أول مبادرة لميناء خالٍ من الكربون من ميناء تيانجين، والذي تحوّل نحو استخدام الطاقة المتجددة، حيث استبدل الوقود الأحفوري والكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية. إضافة إلى ما سبق، تساعد تقنية “هواوي” الذكية في تحسين وتقليل استهلاك الطاقة بشكل عام.

نبذة عن جوائز GLOMO

تعتبر جوائز GLOMO أكثر الأوسمة الصناعية مكانة في المجال، ويمنحها أبرز خبراء القطاع المعنيين بالموضوع. وتُقدم تلك الجوائز سنويًا في المؤتمر العالمي للجوال ( MWC ) في برشلونة، إسبانيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.mwcbarcelona.com/ mobile-awards

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1758739/Tianjin_Port_ Huawei___China_Mobile_Awarded_ Best_Mobile_Innovation.jpg