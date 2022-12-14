‫حصل مستشفى بانبكوك 9 الدولي على اعتماد GHA لخدمات السفر الطبية

بالم بيتش جاردنز، فلوريدا، 14 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — يسر الاعتماد العالمي للرعاية الصحية ( GHA ) أن يعلن أنه تم منح مستشفى بانبكوك 9 الدولي في بانكوك بتايلاند ( https://www.bangpakokhospital. com/en /) اعتماد GHA لخدمات السفر الطبية.

يعد مستشفى بانبكوك 9 الدولي أحد المستشفيات الخاصة الرائدة في تايلاند، حيث يوفر للمرضى المحليين والدوليين إمكانية الوصول إلى فريق خبراء من الأطباء، وأحدث المعدات الطبية وأعلى معايير الرعاية الطبية.

GHA معترف به كرائد اعتماد عالمي للسلامة والصحة والرفاهية، بعد أن طور معايير دولية في السفر الطبي (المعروف أيضًا باسم السياحة الطبية والسياحة الصحية) التي تم اعتمادها من قبل ISQua . يقوم GHA بتطوير معايير مهنية للسفر الطبي بالتشاور مع خبراء عالميين رائدين في الصناعات التي يمثلها، بما في ذلك مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين وأرباب العمل. يساعد الحصول على ختم اعتماد GHA على بناء الثقة من خلال الإثبات للمرضى والدافعين الدوليين أن المؤسسة الطبية التي قصدوها نفذت إجراءات وسياسات مصممة للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها مرضى السفر الطبي وتعزيز تجربة المريض في كل خطوة من خطوات رحلة المريض.

تم إبلاغ مستشفى بانبكوك 9 الدولي رسميًا بحصوله على شهادة الاعتماد في 24 نونبر/تشرين الثاني 2021، بعد الانتهاء من مسح الاعتماد لمدة أربعة أيام والذي أجراه اثنان من مساحي GHA . صرح الدكتور بهانا تشانتاراكامول، الرئيس التنفيذي لمستشفى بانبكوك 9 الدولي: “بصفته أحد المراكز الطبية الرائدة في تايلاند، يخدم مستشفى بانبكوك 9 الدولي آلاف المرضى من جميع أنحاء العالم، ويوفر لهم أعلى مستويات الجودة من الرعاية – من أول اتصال حتى يعود المريض إلى المنزل. يتم دمج نهجنا الذي يركز على المريض مع الإجراءات الطبية المتطورة، والتي تلتزم بمعايير الجودة الدولية الأكثر صرامة، ويتم توفيرها من قبل أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا. لقد اخترنا الاعتماد العالمي للرعاية الصحية لأنه يركز على تعزيز استمرارية رعاية السفر الطبي بالكامل، ويضمن أن لدينا العمليات الصحيحة في المكان المناسب لتقديم تجربة عالية الجودة للمرضى باستمرار.”

الهدف من عملية اعتماد GHA هو وضع مقدمي الرعاية الصحية في مكانة لجذب وخدمة مرضى السفر الطبي، وبالتالي ليس فقط تحسين النتائج السريرية ورضا المرضى، ولكن أيضًا للتأثير بشكل إيجابي على أداء أعمال المنظمات.

صرحت السيدة رينيه ماري ستيفانو، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لـ GHA : “بينما نتجاوز سنوات الوباء، نتوقع أن يكون مرضى السفر اليوم أكثر فطنة من أي وقت مضى عند إعادة فحص خيارات الرعاية الصحية الخاصة بهم. يضع الاعتماد العالمي للرعاية الصحية ( GHA ) المعيار للمنظمات المستعدة لبناء ثقة المريض في علامتها التجارية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتحقق منها والتي تعطي الأولوية للسلامة وتجربة المريض. ونهنئ مستشفى بانبكوك 9 الدولي، أحد المراكز الطبية الرائدة في تايلاند، للحصول على اعتماد GHA والتزامه بدعم احتياجات مرضى السفر الطبي.”

حول مستشفى بانبكوك 9 الدولي:

مستشفى بانبكوك 9 الدولي هو واحد من ثمانية مستشفيات تابعة لمجموعة مستشفيات بانبكوك التي تأسست قبل 42 عامًا. يقع المستشفى على بعد 30 دقيقة فقط من مطار سوفارنابومي في بانكوك على طريق راما 2 في بانكوك. لأكثر من 10 سنوات، يعتني مستشفى بانبكوك 9 الدولي بالمرضى الدوليين من جميع أنحاء العالم. لدينا فريق من الأطباء المتخصصين والمعدات الطبية الحديثة والموظفين ذوي الخبرة لدعم جميع المرضى وعائلاتهم، ونقدم لهم ترحيبا حارا.

حول الاعتماد العالمي للرعاية الصحية ( GHA ):

تأسست مؤسسة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية في عام 2016، وهي الهيئة الوحيدة التي تركز فقط على السفر الطبي وخدمات الرفاهية. تم تطوير معايير GHA الدولية والمعايير المهنية للسفر الطبي بالتشاور مع خبراء عالميين رائدين في الصناعة، بما في ذلك مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأرباب العمل الملتزمين بوضع أفضل الممارسات في السياحة العلاجية والسياحة الصحية والرفاهية، والتي تدعم مقدمي الخدمات في التحقق من صحة الجودة وتجربة المريض، وزيادة الرؤية، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام لمقدمي الخدمات على طول سلسلة الرعاية الطبية أثناء السفر. كما حصل GHA على اعتماد اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( IEEA ) من ISQua في العام 2019.

يمكن للمؤسسات المهتمة بالاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) تقديم طلب على info@ghaccreditation.com | هاتف الولايات المتحدة: 001.561.228.4014 |www. GlobalHealthcareAccreditation. com