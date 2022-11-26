‫حصل اثنان من برامج الماجستير في جامعة بكين مدرسة HSBC الأعمال (PHBS)على المرتبة الأولى في آسيا وضمن أفضل 20 عالميًا

شنجن، الصين، 26 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — تم تصنبف اثنان من برامج جامعة بكين مدرسة HSBC الأعمال ( PHBS) ، ماجستير في الإدارة (الرتبة 17) و ماجستير في المالية (الرتبة 20)، من بين أفضل 20 برنامج عالميًا والمرتبة الأولى في آسيا من قبل تصنيفات QS Business Masters لعام 2023، من بين 600 برنامج ماجستير للدراسات العليا من 40 دول. إنها المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف ببرامج جامعة بكين مدرسة HSBC الأعمال ( PHBS ) في التصنيف الدولي.

فيما يتعلق بالمقاييس الخمسة الرئيسية لتصنيفات QS Business Masters : قابلية التوظيف، والقيادة الفكرية، وتنوع الصفوف وأعضاء هيئة التدريس، والعائد على الاستثمار، ونتائج الخريجين، تَبرز جامعة بكين مدرسة HSBC الأعمال ( PHBS ) في توظيف الخريجين هذا العام – برامج ماجستير في الإدارة وماجستير في المالية في المرتبة 12 و8 على التوالي. على الرغم من أن الوباء كان له تأثير كبير على سوق العمل، إلا أن معدل توظيف خريجي الماجستير في جامعة بكين مدرسة HSBC الأعمال ( PHBS ) قد خالف الاتجاه وحقق “قفزة ثلاثية” بنسبة 95.4٪ و96.6٪ و97.6٪ في ثلاث سنوات متتالية، وفقًا لتقرير التوظيف السنوي للمدرسة.

تقع جامعة بكين مدرسة HSBC الأعمال ( PHBS ) في شنجن، وقد تم تأسيسها في عام 2004 بهدف تعزيز التزام جامعة بكين بالاقتصاد العالمي والتمويل وبحوث الإدارة. تقدم المدرسة حاليًا برنامج الدكتوراه وبرامج الماجستير المتخصصة وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية والعديد من برامج التطوير التنفيذي. مع التدويل كهدف لها، تم اعتماد جامعة بكين مدرسة HSBC الأعمال ( PHBS ) من قبل AACSB و AMBA و EFMD ، وافتتحت حرمًا جامعيًا جديدًا في أوكسفوردشاير بإنجلترا.

مع مجموعة متنوعة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الرائدة في العالم، تقدم جامعة بكين مدرسة HSBC الأعمال ( PHBS ) أكثر من 130 دورة دراسية على مستوى الدراسات العليا في اللغة الإنجليزية سنويًا مما يوفر للطلاب من الداخل والخارج تجارب تعليمية صينية متعمقة من منظور عالمي. تستمر المدرسة في النمو الأكاديمي القوي، حيث شهدت السنوات الأخيرة عددًا متزايدًا من منشورات أعضاء هيئة التدريس في أهم المجلات الأكاديمية في العالم.

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