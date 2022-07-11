‫حصة سوق HCI من SmartX في ارتفاع – تقرير IDC

تم تصنيف SmartX في المرتبة الأولى في سوق HCI SW الرأسي المالي الصيني لمدة عامين متتاليين

بكين، 11 يوليو 2022 / PRNewswire / — نشرت شركة IDC مؤخرًا “ China SDS and HCI Market Overview, 2021 Q 4″ ، حيث أظهر SmartX نموًا سريعًا في حصة سوق HCI . على وجه الخصوص، تم الاعتراف بـ SmartX كواحدة من الموردين الرئيسيين مع أسرع نمو في سوق برمجيات HCI الصينية بسبب إنجازها في صناعة الخدمات المالية ( FSI ). في الواقع، هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يحتل فيها SmartX المرتبة الأولى في السوق الرأسية المالية لبرامج HCI في الصين.

يوضح التقرير أن SmartX هو أيضًا المورد رقم 1 في سوق HCI الصيني. في عام 2021، طالبت SmartX بنسبة 2.6% من سوق HCI في الصين (مع نمو بنسبة 84.7% سنويًا)، و 4.1% من سوق برامج HCI في الصين (مع نمو بنسبة 69.9% سنويًا)، بعد كبار بائعي DC ومقدمي الخدمات السحابية.

نسبت شركة IDC نمو SmartX المتميز إلى إنجازها في أداء المنتج واستقراره والسوق الرأسي المالي:

“تتمتع منتجات HCI التي تعتمد على البرمجيات بإمكانات كبيرة في السوق الصينية. الصناعات التي تسعى إلى المرونة، مثل صناعات اﻻتصاﻻت السلكية واللاسلكية والخدمات المالية، قد زادت بالفعل من مشتريات برمجيات HCI . استغل البائعون مثل SmartX هذه الفرصة وحافظوا على استقرار المنتج وأدائه، مما ساعد الشركة على اكتساب سمعة طيبة بين المؤسسات المالية وحقق زيادة في الحصة السوقية”.

في عام 2021، أحرزت SmartX تقدمًا كبيرًا في السوق، خاصة في صناعة FSI ، حيث طالبت SmartX بنسبة 25% من حصة السوق الرأسية المالية لبرنامج HCI في الصين. لقد أثبت العملاء ثبات ومرونة SmartX HCI ، لأنهم:

· نشروا SmartX HCI على نطاق واسع في الإنتاج؛ حتى أن أحد العملاء نشر أكثر من 300 عقدة في المجموع، والتي دعمت الأنظمة بشكل ثابت لأكثر من 3 سنوات.

· نشروا SmartX HCI على خوادم مختلفة لتشكيل مجموعات غير متجانسة.

· نشروا SmartX HCI مع العديد من المشرفين الفائقين، بما في ذلك VMware ESXi ، و SmartX ‘s الأصلي hypervisor ELF (اختيار أكثر من 40% من العملاء)، و Citrix XenServer .

بالإضافة إلى صناعة FSI ، تعمل SmartX أيضًا بنشاط مع قادة الصناعة في الرعاية الصحية والتصنيع وتجارة التجزئة والعقارات، وما إلى ذلك، مع بصمة عبر البلدان والمناطق بما في ذلك APAC والشرق الأوسط وأوروبا.