‫حسب Flashscore الرائدة عالميا، إن كأس العالم يستقطب 116 مليون مستخدم وهو العدد الذي حطم الرقم القياسي

براغ, 16 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — لا تجلب كأس العالم نتائج رياضية مفاجئة فحسب، بل تحطم أيضًا الأرقام القياسية من حيث الاهتمام. هذا وفقًا لبيانات من Flashscore، التي زار مواقعها وتطبيقاتها أكثر من 116 مليون شخص خلال شهر نونبر/تشرين الثاني. سجلت المزود الرائد عالميًا للتغطية الرياضية الفورية أفضل شهر في تاريخها الذي يزيد عن 15 عامًا.

“لم نكن سعداء للغاية بقرار نقل موعد البطولة إلى حيث يبلغ موسم موسم كرة القدم ذروته في الخريف. بالنسبة لنا، تعتبر جولات الدوري من منافسات كرة القدم الكبرى أمرًا حاسمًا، وبسبب قطر، غاب المشجعون عن العديد منها،” يشرح باتريك دزوريندا، الرئيس التنفيذي المشارك ل Livesport ،لشركة التي تقف خلف Flashscore .

ومع ذلك، فإن مخاوف الشركة، التي تقدم لمستخدميها مزيجًا فريدًا من التغطية الإخبارية خلال كأس العالم، بما في ذلك التحليل الإحصائي وتصورات لبيانات المباراة ومحتوى الوسائط المتعددة ومدونات الخبراء والتعليقات الصوتية الحية من جميع المباريات، لم يتم رؤيتها.

“لقد جلبت لنا عطلات نهاية الأسبوع الخمسة في أكتوبر/تشرين الأول، رقمًا قياسيًا جديدًا، وهو 106 ملايين مستخدم. لكن شهر نونبر/تشرين الثاني تجاوز أكبر توقعاتنا. لم نر شيئًا من هذا القبيل أبدًا، لأن كأس العالم تُقام دائمًا بعد نهاية موسم كرة القدم”، يضيف دزوريندا. “الآن أثبت مزيج كرة القدم للأندية وأكبر حدث رياضي نجاحه، حيث جلب جميع أنواع المشجعين إلينا في شهر واحد. ونتيجة لذلك، شهدنا زيادة بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي في حركة المرور ودفعنا الرقم القياسي الأخير إلى 116 مليون مستخدم“.

تؤكد بيانات Google Trends الاهتمام العالمي الكبير غير المسبوق ببطولة قطر. بلغت ذروة البحث عن عبارة “كأس العالم” خلال كأس العالم الماضية 70٪ من قيمة بطولة هذا العام.

“تمتلك شبكة Flashscore العالمية الخاصة بنا إصدارًا محليًا في أكثر من 40 دولة وشهر نونبر/تشرين الثاني كان شهرًا قياسيًا لنصفهم تقريبًا. لقد تغير ترتيب المباريات الأكثر مشاهدة في تاريخنا كثيرًا أيضًا. حتى بداية كأس العالم، كانت مباراة دوري أبطال أوروبا العام الماضي بين مانشستر يونايتد ويونغ بويز بيرن في المركز الأول. اليوم، لم تعد حتى في أفضل 25. صاحب الرقم القياسي الجديد هو الهزيمة المفاجئة للأرجنتين أمام المملكة العربية السعودية والتي شاهدها أكثر من 14 مليون معجب على Flashscore “ ، كما يقول باتريك دزوريندا.