‫حازت Vinamilk على لقب “سادس علامة تجارية لمنتجات الألبان قيمة” عالميًا من قبل Brand Finance في عام 2022

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 4 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — وصلت شركة Vinamilk فيتنام الرائدة في مجال تصنيع الألبان إلى مرحلة جديدة من خلال احتلالها المرتبة السادسة في قائمة أفضل 10 ماركات ألبان قيمة من قبل Brand Finance.

شهد التقييم البالغ 2.8 مليار دولار أمريكي هذا العام زيادة مذهلة بنسبة 18٪ مقارنة بعام 2021، مما يؤكد مكانة Vinamilk الريادية. على وجه التحديد، وفي قطاع الألبان، تم تصنيف العلامة التجارية كأفضل علامة تجارية لمنتجات الألبان واستمرت في الظهور في أفضل 5 ماركات ألبان قوية، وجاءت في المركز الثاني – وهي نتيجة رائعة لشركة Vinamilk باعتبارها الممثل الوحيد لجنوب شرق آسيا في تصنيف العشرة الأوائل من حيث قيمة العلامة التجارية وقوتها. تترك Vinamilk أيضًا بصمتها في تصنيفات المواد الغذائية الرئيسية مثل “أعلى 30 علامة تجارية للأطعمة قيمة” و”أقوى 10 ماركات غذائية”.

علاوة على ذلك، وفقًا للتقرير الوطني، اعترفت Brand Finance أيضًا بـ Vinamilk كأفضل علامة تجارية للأغذية في فيتنام.

قالت السيدة بوي ثي هوونغ، مديرة الإدارة في Vinamilk والموارد البشرية والعلاقات العامة: “تدرك Vinamilk جيدًا الدور المهم للعلامة التجارية طوال فترة تطور الشركة، وخاصة في مجال الأطعمة والمشروبات وصناعة الألبان على وجه الخصوص. طوال رحلتنا التي استمرت 46 عامًا، عملت Vinamilk باستمرار على بناء قيمة العلامة التجارية للشركة وفقًا لركائزنا الأساسية – جودة المنتج والخدمة وسمعتنا بين المستهلكين.”

كما أنها تعتقد أن الشركات الفيتنامية ستركز وتبذل كل جهدها لتحقيق أعلى التصنيفات في التصنيف العالمي، مما يؤكد مكانة وقيمة العلامات التجارية الوطنية الفيتنامية.

كل عام ، تضع Brand Finance ما قدره 5000 من أكبر العلامات التجارية في العالم في 29 صناعة في 39 دولة تحت الاختبار. من خلال طريقة قياس متكاملة، مع مراعاة عوامل العلامة التجارية المختلفة مثل التأثير والصحة والسمعة والاستثمار وغيرها، جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية وبيانات المسح، يوفر تقرير الطعام والشراب السنوي الذي تنشره Brand Finance تقييمات لصحة العلامة التجارية بطريقة شفافة وعادلة وموضوعية .

تشير التغييرات عند مقارنتها بتقرير Brand Finance لعام 2021 إلى أن العلامات التجارية التي تستثمر في القوة الجوهرية، فضلاً عن التركيز على القيم الأساسية والرؤية طويلة المدى، من المرجح أن تتغلب على عدم اليقين في الأوقات المضطربة، وتتطور بشكل أكبر من خلال الابتكار والاستمرارية لتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة.

كما حظيت استثمارات Vinamilk بالاعتراف الإيجابي من قبل المنظمات المحلية والدولية الأخرى. أشار تقرير Brand Footprint 2022 الذي نشرته Worldpanel ، إلى أن Kantar تبين إنجازات Vinamilk على مدار عقد من الزمان في الحفاظ على مكانة رائدة في أفضل 10 علامات تجارية لمنتجات الألبان في فيتنام.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم Vinamilk أيضًا للمرة العاشرة على التوالي في قائمة Forbes Vietnam لأفضل 50 شركة مدرجة وتم الاعتراف بها كواحدة من العلامات التجارية “ Vietnam Value ” أي ذات قيمة من VIETRADE منذ عام 2010.

تتواجد شركة Vinamilk في 57 دولة وإقليم بإجمالي مبيعات تصدير متراكمة تبلغ 2.75 مليار دولار أمريكي، وتواصل البحث وتطوير منتجات جديدة لزيادة تغلغلها في أسواق التصدير الرئيسية.

منذ بداية عام 2022، شاركت الشركة بنشاط في عدد من الأنشطة التجارية الدولية والمعارض الغذائية في الصين ودبي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا لتقديم مجموعة منتجات Vinamilk ، فضلاً عن البحث عن فرص للتوسع الدولي.

نبذة عن Vinamilk

تأسست Vinamilk في عام 1976، وهي شركة الألبان الرائدة في فيتنام المدرجة بين أكبر 40 شركة تغذية في العالم من حيث الإيرادات وفي قائمة أفضل 10 من العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم. تدير Vinamilk حاليًا 17 مصنعًا و 15 مزرعة ألبان في فيتنام وخارجها.