جي سي أل أس آي تدعم بناء مرفق طاقة شمسية عائم في منطقة الخليج

شوجو، الصين، 2 تموز/يوليو، بي آر نيوزواير / — يكشف تقرير أصدرته مؤسسة آي أتش أس ماركت 2020 أن تركيبات مرافق الطاقة الشمسية العائمة ستقفز بنسبة 143% في العام 2019 لتصل إلى أكثر من 900 ميغاواط من إضافات القدرة السنوية للطاقة هذا العام. ومن المقرر لشركة جي أس آي سيستم إنتيغريشن (جي سي أل – أس آي) أن تقود قطاع النمو العالي فيها بتعزيز حضورها في قطاع مزارع الطاقة الشمسية العائمة. وفي الآونة الأخيرة أعلنت الشركة أن خلاياها الشمسية المقاومة للماء بالكامل كانت عاملا مهما في تطوير مرفق طاقة شمسية قبالة ساحل جزيرة نوراي في الإمارات العربية المتحدة.

وإذ تقعبالقرب من جزيرة المنتجع الفاخرة نوراي، بنت شركة الطاقة الشمسية المحلية إنيروير أول محطة للطاقة الشمسية العائمة على مياه البحر في الشرق الأوسط باستخدام وحدات الطاقة الشمسية المزدوجة الزجاجمن جي سي أل أس آيالحاصلة على براءة الاختراع. وإضافة إلى الألواح الشمسية، تم التمكن من بناء المشروع الطموح باستخدام الهياكل العائمة والتركيبية التي بنتها شركة صنغرو.

على الرغم من أن مفهوم الطاقة الشمسية العائمة مثالي لتوفير المساحة، إلا أنه عمليًا أمر صعب للغاية. تم تصميم وحداتجي سي أل أس آيالمزدوجة الزجاج الحاصلة على براءة الاختراع خصيصًا للاستخدام البحري ويمكنها تحمل أكثر من 30 عامًا من تعرضها لرش الملح المستمر. ومن أجل أن تعمر لعقود أطول، يجب أن تكون الوحدات مقاومة للماء تمامًا ومقاومة للظروف الجوية القاسية التي تشهدها البحار المفتوحة. اجتازت وحداتجي سي أل أس آيالمزدوجة الزجاج اختبارات آي إي سيالصارمة للبيئة القاسية مثل الضباب الحامل للملح وتآكل الأمونيا والعواصف الرملية. وكدليل على أداء وموثوقية وحداتجي سي أل أس آيعالية الجودة فإنها تستخدم في المياه المفتوحة. يضيف اختيارإنيرويرللوحدات الشمسية من إنتاج جي سي أل أس آي معلماً آخر إلى محفظةجي سي ألالحالية بما في ذلك 4 مشاريع شمسية عائمة حول العالم.

وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة هيئة كهرباء ومياه دبي، بإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وهي خطة لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة بحلول العام 2050 مع توفير 75٪ من الكهرباء في الإمارة من الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية. ولتحقيق ذلك، تعتزم الحكومة بناء “بحيرة شمسية” من الألواح الشمسية العائمة في الإمارة.

تعد دورة حياة الوحدة الشمسية أحد العوامل الرئيسية لضمان استدامة وربحية المشاريع الكهروضوئية. مع المتانة كأولوية لها، كانت جي سي أل أس آي رائدة في التقنيات لإطالة حياة وحداتها الشمسية، وخفض تكلفة وحدة الكهرباء للمستثمرين.