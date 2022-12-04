‫ جي دبليو أم تعقد مؤتمرها الخارجي للعام 2022، وتكشف عن أحدث استراتيجياتها العالمية

باودينغ، الصين، 4 كانون الأول/ديسمبر 2022 / PRNewswire / – يوم 2 كانون الأول/ديسمبر، عقدت شركة GWM (جي دبليو أم) مؤتمرها الخارجي للعام 2022 بعنوان “جي دبليو أم واحدة: أضيئوا العالم” في بانكوك بتايلاند. وكشفت جي دبليو أم عن بناء العلامة التجارية العالمية ومخطط منتجاتا، وأوضحت إستراتيجية علامتها التجارية بشكل أكبر.

حضر الحدث أكثر من 200 موزع من أكثر من 50 دولة ومنطقة، مثل أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيان.

وأعلن موفنغ، رئيس جي دبليو أم، عن استراتيجية العلامة التجارية الجديدة للشركاء العالميين، أي أن العلامة التجارية ستطور قنوات مجمعة ومنتجًا فرديًا عالميًا كبيرًا حول مفهوم “ج دبليو أم واحدة”، وفي الوقت نفسه، ستزيد الاستثمار في البحث والتطوير بناءً على نظامها للغابات، وذلك لتسريع تحول العلامة التجارية إلى شركة تقنية ذكية عالمية، وبناء مخطط عالمي لمرافق البحث والتطوير.

واصلت جي دبليو أم النمو في الأسواق الخارجية حتى أثناء فترات تفشي الوباء المتكررة ونقص الرقائق. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، تجاوز إجمالي حجم مبيعات الشرمة في الخارج 20000، بزيادة سنوية قدرها 49.6٪. من كانون الثاني / يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر، تجاوزت المبيعات التراكمية لـ ج دبليو أم ما قدره 130000 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 18.6%، مؤكدة تزايد قوة العلامة التجارية في العولمة.

لقد طرحت جي دبليو أم بالفعل عددًا من منتجات الطاقة الجديدة في العالم، مما يدل على قوتها الرائدة في مجال السيارات الذكية وسيارات الطاقة الجديدة، ويعزز التأثير العالمي لمنتجات الطاقة الجديدة لشركة جي دبليو أم. من خلال مسار مخطط للتكرار المستقبلي لنماذج الطاقة الجديدة، ستطلق أيضًا منتجات طاقة ذكية وجديدة متطورة لتلبية طلب المستخدمين على السفر الأخضر في السوق العالمية.

من خلال استيعاب طلبات المستهلكين بطريقة عميقة، ستعمل جي دبليو أم على تحسين الرضا بين المستخدمين العالميين من خلال الابتكار في الفئة والتسويق. ووفقًا لباركر شي، نائب رئيس جي دبليو أم، تخطط العلامة التجارية لاستثمار المزيد من الموارد في الأنشطة، مثل احتفالات المشجعين، ومهرجانات تسوق السيارات، والتسويق القائم على الألعاب الرياضية، إلى جانب التعمق في أسواق الفئات المختلفة مع العشرات من سيارات العلامة التجارية الفرعية الخمس الرئيسية، وهي هافال، وتانك، بيك أب، وي، وأورا. ومن خلال القيام بذلك، تأمل جي دبليو أم في زيادة جاذبيتها للمزيد من المستخدمين المحتملين.

في هذا الحدث، شارك ممثل جي دبليو أم في تايلاند الخبرة المحلية للفرع في العمليات الناجحة. من خلال نموذج عمليات فريد يجمع بين إجراء عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت للاستعلام عن المعلومات والخبرة في الموقع، إلى جانب خدمة من الباب إلى الباب، لتسهيل عملية شراء السيارات للمستخدمين. وأصبح هذا المسار البيئي الجديد للفرع نموذجًا لعمليات جي دبليو أم الناجحة في الأسواق الخارجية.

بدعم من التقنيات المتقدمة، ستسارع جي دبليو أم في التوسع الخارجي بطريقة شاملة، وتروج لمنتجاتها وتقنياتها وخدماتها وغيرها على طول السلاسل الصناعية الكاملة التي سيتم إطلاقها في الأسواق الخارجية. نظرًا لأن العلامة التجارية تكتسب تأثيرًا عالميًا، فإنها ستلبي طلب المستخدمين العالميين إلى جانب موزعيها في جميع أنحاء العالم.