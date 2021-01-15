جي أس جي كيو تشارك في تشكيل المعايير الوطنية للغلفنة الساخنة العميقة التغريق

ليان، الصين، 15 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — معتمدة على قوتها الذاتية وجهودها المستدامة، شاركت شركة غوغيانغ غالفنايزيشن الصناعية (التي تعرف من الآن وصاعدا في هذا البيان باسم جي أس جي كيو)، في تشكيل المعايير الوطنية للغلفنة الساخنة العميقة التغريق، ما يسمح لها لأن تصبح لاعبة رئيسية في وضع قواعد الغلفنة الساخنة العميقة التغريق. وتشمل أعمال جي أس جي كيو ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: مواد البناء، حماية سلامة النقل والطاقة. وعبر 22 سنة من العمل الشاق، حققت جي أس جي كيو إنجازات رائعة في الثلاثة قطاعات عمل السابقة الذكر.

أصبحت جي أس جي كيو واحدة من أفضل ثلاثة لاعبين في الصناعات الثلاث من حيث حصتها في السوق، وتحقيق مستويات معينة من المكانة في الصناعة والتأثير في قطاعاتها الخاصة. بالإضافة إلى ميزة حصتها في السوق، تم الاعتراف بشركة جي أس جي كيو وتأكيدها على المستوى الوطني نظرًا لاستثماراتها النشطة واستمرارها في التكنولوجيا والبحث والتطوير في السنوات الأخيرة. وأدى ذلك إلى دعوتها لتكون أحد المشاركين في صياغة المعايير الوطنية لحماية سلامة السكك الحديدية والغلفنة الساخنة التغريق.

تشمل المعايير الوطنية التي شاركت فيها جي أس جي كيو معايير “حاجز حماية الصلب ذا العارضة المموجة لحاجز ” GB/T31439 ” ومعيار “حاجز حماية الطريق السريع المغلفن مسبقًا GB/T31447 و “المتطلبات الفنية GB / T1396 وطرق الاختبار للطلاء المغلفن بالغمس الساخن لأجزاء الصلب مع غطاء معدني “.

في الوقت نفسه، جي أس جي كيو هي أيضًا نائبة رئيس مجلس الإدارة ومديرة المشاريع لجمعيات صناعية مثل جمعية النقل الصينية، وجمعية الطاقة الصينية، وجمعية الهياكل الفولاذية الصينية. وفازت الشركة بالعديد من الجوائز الإقليمية والمحلية، مثل جائزة “التكنولوجيا المغلفنة النظيفة وذات الكفاءة العالية بالغمس الساخن وتصنيع الأجزاء الفولاذية،” وجائزة التقدم التكنولوجي والعلمي لمقاطعة هوبى (الجائزة الثالثة) وجائزة “تكنولوجيا الغمس الساخن النظيف وعالي الكفاءة المغلفنة والمعدات الكاملة”، جائزة “التقدم التكنولوجي والعلمي لبلدية تشونغتشينغ (الجائزة الثانية).”