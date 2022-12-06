جيه دي لوجستيك تطلق مستودعها الثاني في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة جيج دي لوجستيك مؤخرًا عن افتتاح مستودعها الثاني في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وبالانضمام إلى الشبكة اللوجستية العالمية للشركة، يمكن للمستودع الجديد أن يوفر خدمات سلسلة التوريد الشاملة التي تغطي آسيا وأفريقيا وأوروبا للتجار المحليين وعبر الحدود.

يقع هذا المستودع على بعد عشرين دقيقة بالسيارة من ميناء جبل علي في مدينة دبي الصناعية، وتبلغ مساحته 12,000 متر مربع، ويوفر خدمات لوجستية تتراوح بين النقل المركز والنقل البحري والنقل الجوي والانتقال والتخليص الجمركي إلى التخزين والفرز ووضع العلامات والإسقاط والمزيد، لكل من المنتجات الضخمة والصغيرة والمتوسطة الحجم، وتلبية متطلبات تحقيق علاقة الشركة بالمستهلك وعلاقة الشركة بشركة أخرى. باعتماد نظام الإدارة المطور ذاتيًا لجيه دي لوجستيك، يمكن للمستودع إدارة المخزون الوارد والصادر رقميًا، وبالتالي التنبؤ بدقة بالاتجاهات وتخصيص موارد التوزيع وفقًا لذلك لتحسين الكفاءة اللوجستية.

فورديل هي منصة ناشئة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الشرق الأوسط. من خلال الاستفادة من نظام إدارة المستودعات المطور ذاتيًا، تساعد جيه دي لوجستيك فورديل على بناء نظام ذكي لإدارة المخزون يمكنه إدارة المخزون رقميًا ووضع التنبؤات والخطط بدقة. توفر جيه دي لوجستيك أيضًا نظام توصية تعبئة ذكي لتوفير المزيد من مواد التعبئة والتغليف. منذ التعاون مع جيه دي، تم تخفيض تكاليف التخزين في فورديل بنسبة 30 في المائة، في حين وصلت دقة التنفيذ إلى 99.5 في المائة. كما تم تقصير وقت خروج طلب فورديل إلى 12 ساعة من 24 ساعة.

قال يون تشينغ، رئيس شركة فورديل للتخزين في دبي، “توفر لنا جيه دي لوجستيك خدمات مخصصة وفريقًا خاصًا للتعامل مع المخزون”. “إنه لأمر مدهش أنه بمساعدة جيه دي لوجستيك، تضاعفت كفاءة التخزين لدينا وانخفضت التكاليف بنسبة 30 في المائة.”

في الوقت نفسه، يمكن للتجار عبر الحدود اختيار تخزين بضائعهم في هذا المستودع المحلي الأقرب إلى عملائهم. على سبيل المثال، زادت مبيعات بعض التجار الصينيين عبر الحدود بمقدار 3 مرات، حيث تسرع خدمة التخزين المحلية بشكل كبير من وقت التسليم. يمكن للتجار الصينيين أيضًا اختيار تسليم البضائع إلى أحد مستودعات جيه دي في الصين، وستساعد جيه دي لوجستيك في التعامل مع بقية العمل بما في ذلك النقل الدولي والانتقال والتخليص الجمركي والتخزين والتسليم الأخير والمزيد.

وقال سيوان يوي، رئيس مستودع جيه دي لوجستيك في دبي: “مدعومًا بالقدرات الرقمية، يوفر مستودع جيه دي في دبي للعملاء حلولًا لوجستية متكاملة، مما يحسن طرق النقل الدولية بشكل كبير”.

في وقت مبكر من عام 2020، بدأت شركة جيه دي لوجستيك العمل في الشرق الأوسط، وتم إطلاق مستودعها الأول في أكبر منطقة تجارة حرة في المنطقة، وهي منطقة جبل علي الحرة في دبي ( (JAFZA ، حيث تقدم خدمات لوجستية تغطي دول مجلس التعاون الخليجي ( GCC ) وتصل إلى قارة إفريقيا. وباعتبارها موردًا رائدًا لخدمات سلسلة التوريد المتكاملة، تدير جيه دي لوجستيك أكثر من 1,400 مستودع في الصين، بالإضافة إلى حوالي 90 مخزن إيداع، ومستودعات البريد الدولي المباشر والمستودعات الخارجية على مستوى العالم.