جهاز مترجم من شبكة السرطان الوطنية الشاملة يقيس “درجة حرارة” الصحة العقلية للمصابين بالسرطان

مقياس الضيق من السرطان من الشبكة يمكن بحث ومعالجة الضيق كجزء من الرعاية الروتينية للمصابين بالسرطان. هذا المورد المجاني متوفر بترجمة إلى 46 لغة للتوزيع العالمي

بلايماوث ميتنغ، ولاية بنسلفانيا، 13 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شبكة السرطان الشاملة الوطنية ( NCCN )، وهو تحالف لمراكز سرطان رائدة leading cancer centers في الولايات المتحدة اليوم أن جهاز قياس الضيق من السرطان من الشبكة NCCN Distress Thermometer ، قد أصبح متوفرا بترجمة إلى 46 languages . ويساعد هذا المورد مزودي الرعاية الصحية للمصابين بالسرطان في أرجاء العالم على تحديد ومعالجة الجوانب المتعددة العوامل التي يمكن أن يعاني منها مرضى السرطان الشديد.

تُعرِّف شبكة السرطان الوطنية الشاملة “الضيق” من السرطان بأنه تجربة غير سارة ذات طبيعة عقلية أو جسدية أو اجتماعية أو روحية يمكن أن تؤثر على طريقة تفكير المصابين أو شعورهم أو تصرفهم. قد يجعل الضيق من الصعب التعامل مع السرطان أو أعراضه أو علاجه. يؤدي استخدام أداة مثل مقياس الضيق من السرطان من شبكة السرطان الوطنية الشاملة إلى تطبيع النقاش وتشجيعه دون أي وصمة يمكن أن تجعل بعض المرضى يتجنبون التحدث عن المشكلات النفسية أو المشاكل الشخصية العميقة التي يعاني منها مرضى السرطان.

وأوضح روبرت كارلسون، المدير التنفيذي شبكة السرطان الوطنية الشاملة، أن “مقياس الضيق من شبكة السرطان الوطنية الشاملةيقر بأن الخضوع لعلاج السرطان أمر يسبب الضيق للجميع. هذا الجهاز البسيط يمنح المرضى طريقة سهلة لإعلام طبيبهم بمدى قدرتهم على التأقلم. لقد وجدنا أن درجة أربعة أو أعلى هي مؤشر لمزيد من التقييم والتدخل المحتمل. يتضمن هذا المقياس قائمة مقابلة بالمشكلات لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية على تحديد ما إذا كان ضيق المريض نابعًا من مشاكل عملية، أو مشاكل عائلية، أو مشاكل عاطفية أو مخاوف روحية / دينية أو مشاكل جسدية أو مزيج منها.”

تم إنتاج مقياس الضغط من شبكة السرطان الوطنية الشاملة لأول مرة في العام 1997 من قبل رائدة علم الأورام النفسية جيمي سي هولاند، Jimmie C. Holland, MD . وكانت الراحلة الدكتورة هولاند الرئيسة المؤسسة للجنة NCCN Guidelines التوجيهية لإدارة الضغط Distress Management والرئيسة المؤسسة لجمعية علم الأورام النفسية الأميركية. كان هدفها جعل مناقشة الضيق الناتج عن الإصابة بالسرطان جزءًا روتينيًا من زيارات مرضى الأورام من أجل تحسين الصحة النفسية والبدنية للأشخاص المصابين بالسرطان.

وقال الدكتور سونالي جونسون، رئيس قسم المعرفة، الدعوة والسياسات في الاتحاد من أجل السيطرة الدولية على السرطان Union for International Cancer Control ، أكبر منظمة دولية لمكافحة السرطان، وهي التي ترعى World Cancer Day الذي يحتفى به يوم 4 شباط/فبراير سنويا: ” إدارة الضائقة العاطفية للمريض وكذلك الألم الجسدي جزء أساسي من العلاج الطبي. مرضى السرطان معرضون بشكل خاص للقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى الإجهاد في العمل والمنزل، وكل ذلك يمكن أن يؤثر على تعافيهم ونوعية حياتهم. يوفر مقياس الضغط من شبكة السرطان الوطنية الشاملة للمرضى ومقدمي الرعاية أداة قيمة في معالجة التأثير النفسي للمرض “.

ترجماتشبكة السرطان الوطنية الشاملةلجهاز قياس الضغط هي جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها فريقشبكة السرطان الوطنية الشاملةالعالمي لجعل إرشاداتشبكة السرطان الوطنية الشاملةوالمنتجات المشتقة أكثر سهولة للمتحدثين بغير الإنجليزية. وقد تم نشر أكثر من 100 ترجمة جديدة هذا العام وحده، بما في ذلك المبادئ التوجيهية السريرية والإصدارات الصديقة للمريض patient-friendly versions . توفرشبكة السرطان الوطنية الشاملةأيضًا إطار شبكة السرطان الوطنية الشاملة للرضى عن هذا المورد لإرشادات الشبكة ( NCCN Framework )، و NCCN Harmonized Guidelines ، مع توصيات مثالية جنبًا إلى جنب مع الأساليب العملية لتحسين العلاج في البيئات المحدودة الموارد، مثل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. يُرجى زيارة nccn.org/global وانضم إلى المحادثة عبر الإنترنت باستخدام هاشتاغ #NCCNGlobal ..

يمكن العثور على مقياس الضغط من السرطان nccn.org/global/international_ adaptations.aspx#distress . وتتوفر الإرشادات المحدثة NCCN Guidelines for Patients®: Distress على nccn.org/patients .

حول شبكة السرطان الوطنية الشاملة

شبكة السرطان الوطنية الشاملة ( NCCN ) هي تحالف غير ربحي لمراكز السرطان الرائدة leading cancer centers المخصصة لرعاية المرضى، والبحث، والتعليم. والشبكة مكرسة لتحسين وتيسير رعاية مرضى السرطان ذات الجودة والفعالية والكفاءة والوصول إليها حتى يتمكن المرضى من العيش حياة أفضل. توفر إرشادات الشبكة للممارسات السريرية في علم الأورام ( NCCN Guidelines ) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة وتحظى بإجماع الخبراء لعلاج السرطان والوقاية والخدمات المساندة؛ وهي المعيار المعترف به للتوجيه والسياسة السريرية في إدارة السرطان وإرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولًا وتحديثًا والمتوفرة في أي مجال من مجالات الطب. توفر إرشادات NCCN Guidelines for Patients معلومات متخصصة عن علاج السرطان لإعلام المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم، من خلال الدعم المقدم من NCCN Foundation . كما تقدم الشبكة التعليم المستمر والمبادرات العالمية والسياسات continuing education , global initiatives , policy والتعاون collaboration البحثي والنشر publication في علم الأورام. يرجى زيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات وتابع الشبكة على فيسبوك @NCCNorg ، إنستاغرام @NCCNorg ، وتويتر @NCCN .

اتصالات الإعلام:

ريشيل داروين

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