جمعية المهنيين الماليين تتوسع لتشمل الشرق الأوسط وأفريقيا

أطلقت جمعية المهنيين الماليين ( AFP ) مؤخرًا مجلس الخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف العمل كمورد رئيسي في المنطقة ومناصر لمهنة الخزانة.

بيثيسدا، ماريلاند، 12 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت جمعية المهنيين الماليين ( AFP ) عن إطلاق مجلسها الاستشاري للخزانة في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي تم تشكيله حديثًا. والهدف من المجلس هو توفير القيادة الفكرية والخبرة والدعوة لمجتمع الخزانة والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتألف المجلس من مهنيين في مجال الخزينة للشركات وقادة فكر أعضاء في جمعية المهنيين الماليين ومهتمين بالنهوض بمهنة الخزينة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن بين أعضاء المجلس الاستشاري لخزانة جمعية المهنيين الماليين (استنادًا إلى الترتيب الأبجدي):

– رانيا عفيفي، مساعد مدير الخزينة، مصر إيطاليا العقارية، مصر

– محمد سعود العيد، مدير العمليات النقدية، معادن، المملكة العربية السعودية

– غولريز علي سيد، أمين الصندوق وإدارة المخاطر المالية، السعودية للشحن، المملكة العربية السعودية

– أحمد الجوقة، مدير الخزينة، هيئة الإحصاء في رأس الخيمة. الحكومية، الإمارات العربية المتحدة

– هشام أبو الذهب، أمين صندوق المجموعة، المنصور للسيارات، مصر

– ميديفا لومير، رئيسة قسم الخزانة، شركة يونيليفر تي كينيا، كينيا

– أحمد مخلوف، المدير المالي، جنرال موتورز، مصر

– عماد جلال المسالمي، مدير الشؤون المالية والخزينة للمجموعة، الشركة السعودية للكيماويات القابضة، المملكة العربية السعودية

– مينا نصيف، الرئيس التنفيذي للرؤية، بيكون فين ترين، مصر

– محمد صديق، رئيس الخزينة وتمويل الشركات، شركة النهدي الطبية، المملكة العربية السعودية

– نيهان يلمازر، المديرة الإقليمية للخزانة والمالية، تاف للإنشاءات، الإمارات العربية المتحدة/تركيا

ومن خلال مهمته المتمثلة في دعم جمعية المهنيين الماليين في تحقيق هدفها المتمثل في أن تكون المورد الرئيسي والمدافع عن مهنة الخزينة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يعمل المجلس بمثابة “عيون وآذان” بين جمعية المهنيين الماليين ومجتمع خزينة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال أنشطة مثل تبادل الموضوعات ذات الاهتمام والتحديات التي قد يواجهها الأعضاء والتي يمكن لجمعية المهنيين الماليين دعمها بمجموعة متنوعة من الموارد.

وقال جيم كايتز، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المهنيين الماليين: “يتألف المجلس الاستشاري للخزانة في جمعية المهنيين الماليين من مهنيين متميزين بشكل لا يصدق في مجال الخزانة، متحمسون ومتحمسون لهذه المهنة”. “أنا متحمس جدًا لما يمكن لهذه المنظمة القيام به لدفع هذا الحماس للخزينة، وفي مرحلة ما، للتمويل، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.”

يمكن لأعضاء الصحافة الاتصال بميليسا رواك، المديرة الإدارية، على mrawak@afponline.org .

نبذة عن جمعية المهنيين الماليين®: إذ يقع مقرها الرئيسي خارج واشنطن العاصمة ومقرها الإقليمي في سنغافورة، جمعية المهنيين الماليين هي جمعية مهنية ملتزمة بتعزيز نجاح أعضاء المهن المالية ومنظماتهم. تم الإنشاءها والإدارة من قبل جمعية المهنيين الماليين، وتضع شهادة مدير الخزانة المعتمد وشهادة FP&A المهنية للشركات معايير التميز في الخزينة والتمويل.

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