جمعت CloudPay ما قدره 50 مليون دولار وتبلغ عن نمو مرتفع مع استمرار تطور كشوف المرتبات

وقادت الأموال التي تم جمعها كل من Runway Growth Capital و The Olayan Group . سيدعم رأس المال الجديد ابتكار CloudPay المستمر في عرض الأجور العالمي الشامل للمؤسسات، مما يلبي الحاجة إلى خدمات الرواتب والمدفوعات المتكاملة بالإضافة إلى حلول الموظفين التي تناسب عالم العمل الحديث.

تواصل CloudPay إظهار نمو مرتفع من رقمين على أساس سنوي وتتوقع نمو الإيرادات. 40٪ لعام 2022، حيث تعالج الشركة الآن 2.5 مليون قسيمة دفع سنويًا في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، زادت المنظمة عدد موظفيها، واستقبلت مؤخرًا موظفها رقم 1000.

قال نيكولاس بريودي، مدير الملكية الخاصة المباشرة بالأمريكتين، مجموعة The Olayan : “نعتقد أن CloudPay عند نقطة انعطاف في طريق نموها مما يجعل الوقت الحالي رائعًا للاستثمار بشكل استراتيجي”. “إنهم في وضع جيد للاستفادة من احتياجات مكان العمل الحديث لخدمات كشوف المرتبات والمدفوعات. لقد كان نمو CloudPay قويًا على أساس سنوي، ولدينا ثقة في رؤيتهم وفي القدرات الإدارية لقيادتهم لمواصلة دفع الابتكار”.

“تعد معالجة الدفع وظيفة مهمة لكل عمل تجاري. لقد أثبتت CloudPay قدراتها من خلال خدمة قائمة رائعة من العملاء العالميين المتميزين”، قال برايان ساب، المدير الإداري لِـ Runway Growth Capital . “يسعدنا تعميق علاقتنا ومواصلة دعمنا لنمو CloudPay.”

في وقت سابق من هذا العام، تم الإعلان عن شراكة جديدة مع Visa Direct ، مما يتيح دفع الرواتب بشكل سريع وآمن لأي بطاقة خصم أو ائتمان، وربح عدة أيام مقارنة بعملية دفع الرواتب التقليدية. كما ارتفع الطلب على حل الوصول إلى الأجور المكتسبة ( EWA ) من CloudPay ، وتم إطلاق شراكات جديدة مع مبتكرين مثل منصة الموارد البشرية، HiBob .

أوضح بول بارتليت، الرئيس التنفيذي لشركة CloudPay : “إنه وقت مثير لعالم الرواتب. كمهنة تم تحديد طريقتها تاريخيا تماما، فإننا نشهد تحولًا مع نمو الطلب على الحلول العالمية والقابلة للتطوير التي تدعمها التكنولوجيا القوية. انتهت قائمة الرواتب تقليديًا بإيصال الدفع، ولكن أكثر من 90٪ من أعمالنا الجديدة تشمل الآن خدمات الدفع بالإضافة إلى معالجة كشوف المرتبات. كما ترى الشركات أيضًا ميزة كونها قادرة على توفير المرونة للموظفين حول وقت وكيفية الحصول على رواتبهم – لا سيما أثناء أزمة تكلفة المعيشة. في هذه البيئة، هناك حاجة إلى الابتكار، وهنا تمكنت CloudPay من إضافة قيمة حقيقية لعملائنا من خلال حلول مثل تطبيق الدفع عند الطلب وطرق نقل الأموال الجديدة.

“أدى تركيزنا على تحدي القاعدة لتقديم حلول دفع شاملة في جميع أنحاء العالم إلى هذا التمويل الجديد ويسعدني أن أحصل على دعم مستثمرينا لمواصلة توسيع أعمال الرواتب والمدفوعات العالمية الخاصة بـ CloudPay. نحن متحمسون بشأن خططنا لعام 2023. “

حول CloudPay

عمليات دفع رواتب الموظفين لها عواقب تجارية واسعة النطاق، وتتطلب حلولاً حديثة وخبراء موثوقين في جميع أنحاء العالم. تربط CloudPay جميع عمليات دفع رواتب الموظفين – بما في ذلك كشوف المرتبات والمدفوعات والدفع عند الطلب – من خلال منصة موحدة متاحة في أكثر من 130 دولة و 168 عملة. يساعد خبراء CloudPay الشركات العالمية على تنفيذ أفضل الممارسات وتوجيه التغيير وتحسين العمليات وتحسين تجارب الموظفين وتوجيههم بالرؤية والاهتمام نحو تجربة الأجور الشاملة التي يستحقها الموظفون.

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