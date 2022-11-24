‫جماعة سوكا غاكاي البوذية تروج لأصوات قادة الأديان الشبان في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر التغير المناخي 

طوكيو،24 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — شجعت منظمة سوكا غاكاي الدولية ( SGI ) في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في شرم الشيخ بمصر، مشاركة الشباب وإعادة التحريج ووسعت نطاق الدعوة إلى العدالة المناخية التي أعرب عنها الزعماء الدينيون.

وتعلق ألكسندرا ماساكو غوسنس – إيشي، ممثلة منظمة سوكا غاكاي الدولية ( SGI ) لدى الأمم المتحدة، قائلة: “على الرغم من أن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ أصبحت في نهاية المطاف أعلى على جدول الأعمال، لا تزال هناك انقسامات عميقة بشأن كيفية التصدي لها. وأعتقد أن المجتمعات الدينية لها صوت أخلاقي فريد في دعوة قادة العالم إلى اتخاذ القرارات اللازمة للانتقال إلى مرحلة انتقالية عادلة للبشرية جمعاء، وفي الوقت نفسه تجسيد روح مرنة، وتقديم الدعم المجتمعي، والانتقال إلى مرحلة انتقالية عادلة على الصعيد المحلي”.

لمواجهة رمزية الشباب، قادت لوسي بلومر من SGI – المملكة المتحدة حدثًا جانبيًا في 15 نوفمبر شكل المشاركة الحقيقية وعرضت أصوات الشباب القائم على الإيمان الذين يتحدثون عن المعاناة المتعلقة بالمناخ وقيادة العمل من قبل الجماعات الدينية. أكد ديفيد ن. مونين من منظمة CYNESA (شبكة الشباب الكاثوليكي للاستدامة البيئية في إفريقيا) المنظم الشريك على أن الشباب المتدين يمكن أن يساهموا أكثر عندما يتضامنون مع الآخرين، وأكد المشاركون أن العالم يحتاج إلى المثالية والرؤية الإيجابية للشباب.

وفي اليوم نفسه، شاركت SGI في رعاية حلقة عمل بشأن المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، تهدف إلى خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وحفظ الغابات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأخشاب المدارية ( ITTO ). وأبرزت سيسيل ندجيبيت، من الشبكة الدولية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالغابات (REFACOF)، وهي شريك محلي في مشروع مشترك بين سوكا غاكاي والمنظمة الدولية للأخشاب المدارية يدعم جهود إعادة تشجير الغابات التي تبذلها المرأة الريفية في توغو، الدور الحاسم الذي تضطلع به المرأة على مستوى القاعدة الشعبية في جميع أنحاء أفريقيا.

ويتخذ أعضاء سوكا غاكاي في جميع أنحاء العالم إجراءات، اقتناعًا منهم بأنه حتى في مواجهة الصعاب التي لا يمكن التغلب عليها التي تطرحها أزمة المناخ، يمكن أن تؤدي مساهمة كل فرد إلى تغيير إيجابي. وكما قال رئيس SGI دايساكو إيكيدا، “عندما يقف الشباب متضامنين وواثقين من قدرتهم على تقرير المستقبل، فإن هذا الوعي والزخم الجديدين سيصبحان بالتأكيد القوة الدافعة نحو مستقبل أكثر إشراقا”.

منظمة سوكا غاكاي هي منظمة بوذية مجتمعية عالمية تعمل على تعزيز السلام والثقافة والتعليم وتضم 12 مليون عضو في جميع أنحاء العالم. SGI منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة منذ عام 1983.

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يوكي كاواناكا

المكتب الدولي للإعلام

سوكا غاكاي

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