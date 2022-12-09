‫جريت وول موتورز، راعي نهائيات جولة الاتحاد العالمي لتنس الريشة (BWF) العالمية 2022، تدعو إلى أسلوب حياة نظيف وذكي

اختتم الحدث الجولة العالمية لهذا العام للاتحاد العالمي لتنس الريشة ( BWF ). تنافس أفضل ثمانية لاعبين عالميين حصلوا على أعلى النقاط، بما في ذلك الفردي والزوجي، في النهائيات. يجلب الجدول الزمني الضيق متعة بصرية مثيرة لعشاق الرياضة والجماهير. تم تعيين سيارتين من سيارات NEV و HAVAL H6 HEV و HAVAL JOLION HEV ، كمركبات رسمية للنهائيات، حيث تقدم رحلات مبتكرة وذكية ومريحة للمشاركين. حازت مركبات جريت وول موتورز للتنقل الأخضر والتجربة الرائعة للركوب على تقدير واسع من الرياضيين والموظفين العالميين.

كمنتجات رائدة للعلامة التجارية في الأسواق العالمية، تم إطلاق HAVAL H6 HEV و HAVAL JOLION HEV لتلبية احتياجات المستخدمين في أجزاء مختلفة من العالم. بعد الوصول إلى العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم، حققوا نموًا مستمرًا في المبيعات. مجهزة بتقنيات ذكية رائدة وأنظمة ترفيه شخصية، فهي توفر تجربة مريحة وآمنة للسائقين والركاب، وبالتالي الفوز بشعبية عالمية. من يناير إلى نوفمبر 2022، باعت جريت وول موتورز أكثر من 120,000 سيارة كهربائية. فاز النموذجان بالمركز الأول للمبيعات في كل سوق مجزأ. في تايلاند على وجه الخصوص، حيث أقيم الحدث، دافعت HAVAL H6 HEV في المبيعات في فئة سيارات الدفع الرباعي من الفئة C لمدة عشرة أشهر متتالية، مع ارتفاع حصتها في السوق إلى 30.8% في أكتوبر.

تظهر العلامة التجارية حيوية مستمرة في استهداف المستخدمين ذوي الاهتمامات المختلفة. من خلال دعم تطوير الرياضات المتنوعة، فإنه يجمع بين الروح الرياضية وتجربة المنتج، والدعوة إلى نمط حياة أخضر ومتكامل رياضيًا وصحي مع المستخدمين العالميين من خلال تلبية تفضيلاتهم.

على سبيل المثال، قامت جريت وول موتورز برعاية Red Bull Quicksand و Rugby World Cup Sevens في سوق جنوب إفريقيا، مما يوفر فرصًا للمستخدمين لتجربة منتجات ذكية وعصرية. في السوق الأسترالية، تعاونت مع World Surf League ورعت IRONMAN Western Australia ، حيث قدمت صورة علامة تجارية شابة وحيوية للعملاء المحليين. بالإضافة إلى ذلك، دعمت أيضًا Pulse ، وهي بطولة كرة شبكة للسيدات في نيوزيلندا، وسباق Downhill في تشيلي، وغيرها من الألعاب ذات الخصائص المحلية، والتي تجذب المستخدمين للحصول على اختبارات القيادة.

أوضحت جريت وول موتورز مفهوم العولمة الخاص بها “أن تكون موجهة نحو المستخدم” في مؤتمر ما وراء البحار لعام 2022. وبإصرارها على ذلك، ستقوم الشركة بإنشاء المزيد من المنتجات الخضراء والذكية، وعقد الأنشطة التي تناسب الثقافات الإقليمية، وتخدم احتياجات المستخدمين العالميين لمختلف السيناريوهات والتخصيص.