‫جراحة تصحيح النظر بتقنية فيمتو سمايل برو في دبي باستخدام جهاز زايس فيزيوماكس 800

EQS Newswire – التاريخ10 نوفمبر 2022 – دبي الامارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

مركز الشمال الأمريكي لليزك وجراحة العيون في دبي، الإمارات العربية المتحدة هو المركز الأول في الشرق الأوسط والوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقدم جراحة العين الجديدة زايس سمايل برو® (ZEISS SMILE PRO®) باستخدام جهاز زايس فيزيوماكس 800 . تم اجراء أكثر من خمسة ملايين عملية جراحية بتقنية سمايل على مستوى العالم والتي تمت جميعها بنجاحٍ كبير.أعادت تقنية زايس سمايل برو ® تعريف الجراحة الانكسارية فقد تجاوزت عملية الليزر السطحي والليزك. وتُعد تقنية زايس سمايل برو الآن المعيار المتقدم في جراحة العيون بالليزر بوصفهًا تدخلًا غير جراحي ولا تسبب أي ألم.

فوائد تقنية سمايل برو®

لا يوجد قطع للقرنية بتقنية سمايل برو® وبالتالي القرنية تكون أقوى بنسبة 47% مقارنة بغيرها من تقنيات تصحيح النظر وهو ماتم اثباته بالأبحاث العلمية. وتمت الموافقة على هذا الإجراء لتصحيح قصر النظر وانحراف النظر (الاستجماتيزم) من قبل هيئة الصحة والغذاء الأمريكية .

يتم استخدام جهاز فيزيوماكس 800 بتقنية سمايل® وهو أسرع جهاز ليزر متاح في جميع أنحاء العالم. حيث أنه يمكن تصحيح النظر في 10 ثوانٍ فقط.

هل تتشابه تقنية سمايل مع الليزك؟

هنالك فرق كبير بين التقنيتين حيث تقوم تقنية الليزك بعمل شق دائري بمقدار 300 درجة، بينما تقوم تقنية سمايل برو® بعمل شق 60 درجة فقط على سطح القرنية. ويعتبر الشق غير الجراحي في تقنية سمايل برو® أفضل بكثير مقارنةً بالشق في تقنية الليزك حيث يمكننا من تجنب مضاعفات الليزك المتعلقة بالشريحة كتجاعيد الشريحة أو انزياحها من مكانها.

مع الليزك يمكن أن تضعف القرنية وهي حالة تدعى بالقرنية المخروطية وفيها تفقد القرنية قوتها وتبدأ بالتبارز بشكل مخروطي.

مع تقنية سمايل برو® تكون احتمالية إصابة المريض بجفاف العين محدودة جدًا ووقت الشفاء أسرع خلال أقل من ساعتين. كما أن تقنية سمايل برو® تُعد فعّالة للغاية في علاج قصر النظر لحد 10 درجات أو انحراف النظر (الاستجماتيزم) لحد 3 درجات.

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نبذة عن العيادة

يفخر مركزنا مركز الشمال الأمريكي لليزك وجراحة العيون بأن يكون المركز الأول في دبي الذي يقدم جراحة العيون بتقنية سمايل برو وذلك باستخدام جهاز زايس فيزيوماكس 800 بالاضافة إلى تقنيات تصحيح النظر الأخرى متل الفيمتوليزك . ومن خلال تقنية سمايل برو أصبح بالامكان تصحيح النظر لدى العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا مؤهلين لإجراء جراحة الليزك سابقا” .

الدكتور عبد الله نقي جراح عيون معتمد من المجلس الكندي منذ عام 2007 وحاصل على شهادة الطب من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا في عام 1997. بين عامي 2007 و2009، التحق بجامعة تورنتو لإكمال زمالته في جراحة الجلوكوما وجراحة العدسات المتقدمة . وفي عام 2013 أسس الدكتور نقي مركز الشمال الامريكي لليزك وجراحة العيون.

مركز الشمال الأمريكي لليزك وجراحة العيون، دبي، هو مركز تصحيح االنظر الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أجرينا أكثر من 16,000 عملية جراحية ناجحة للعيون ويضم مركزنا نخبة من الأطباء العالميين فلدينا الدكتورة بادية ابراهيم المتخصصة في عمليات تصحيح النظر والبروفيسورة هاتيس ايلفين يلدز المتخصصة في جراحة القرنية والدكتور مانديب لامبا المتخصص في جراحة الشبكية.

الموقع الإلكتروني: https://northamericanlasik.com/ar/