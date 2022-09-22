‫جاكلين شي: تؤكد Huawei Cloud على “من قبل المحلي، من أجل المحلي” لدفع التحول الرقمي

بانكوك، 21 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — في 19 سبتمبر، بدأت HUAWEI CONNECT 2022 في بانكوك، تايلاند. أكدت جاكلين شي، رئيسة خدمة التسويق والمبيعات العالمية في Huawei Cloud ، على التزام Huawei Cloud بهدف “من قبل محلي، من أجل محلي” في تعزيز نظام بيئي قوي للرقمنة. تعتقد Huawei Cloud أنه فقط عندما ينمو النظام البيئي المحلي، يمكن أن ينمو التحول الرقمي، وبطريقة صحية ومستدامة.

تواصل Huawei Cloud توفير التقنيات الرقمية الرائدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما يمكّن الشركات والمطورين من تحقيق التطوير الرقمي بشكل أفضل. لتقديم الخدمات المحلية بشكل أفضل، تواصل Huawei Cloud بناء شبكة عالمية واحدة لتقديم خدمات سحابية عالية الجودة مع خبرة متسقة. في آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2018، قامت Huawei Cloud بتشغيل فروع محلية في سنغافورة وماليزيا، وهي أول مزود سحابة عام يقوم بذلك في تايلاند. تقوم Huawei Cloud ببناء مراكز بيانات 3AZ في بانكوك وتشونبوري وساموت براكان، وتوفر موقع ويب وخدمات استشارية باللغة التايلاندية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم Huawei Cloud وشركاؤها ببناء نظام بيئي للصناعة الرقمية من قبل الجميع وللجميع. تعمل Huawei Cloud بلا كلل لبناء نظام بيئي عالمي للشركات الناشئة. ستمكن أشكال التمكين المتعددة، مثل تحسين التكلفة والدعم الفني والتدريب على ريادة الأعمال وموارد الأعمال ما لا يقل عن 10000 شركة ناشئة عالية الإمكانات في جميع أنحاء العالم في السنوات الثلاث المقبلة، مما يساعد الشركات الناشئة على الانتقال إلى السحابة بسرعة والتركيز على الابتكار.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها، انضمت أكثر من 120 شركة إلى برنامج Huawei Cloud Startup Program . على سبيل المثال، ساعدت Huawei Cloud شركة ReverseAds في توسيع أعمالها في تايلاند وسنغافورة وأمريكا الجنوبية. من خلال هذا البرنامج، تلقت شركة ReverseAds تمويلًا يزيد عن 20 مليون دولار أمريكي. “سنزيد من تعزيز برنامج بدء التشغيل للعالم. نأمل أن يتمكن المزيد والمزيد من الشركات مثل ReverseAds من الابتكار وتحقيق الربح للجانبين “.

في HUAWEI CONNECT 2022 ، أصدرت Huawei Cloud أيضًا خطة النظام البيئي “ Go Cloud, Go Global ” لمشاركة الامتثال المحلي والموارد البشرية لـ Huawei في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وتشارك الخطة أيضًا رؤى Huawei Cloud حول الصناعات والمجالات الأكثر سخونة، بالإضافة إلى المنتجات والحلول المقابلة لمزيد من الشركات العالمية.

أصدرت السيدة شي 15 خدمة مبتكرة في المؤتمر، بما في ذلك CCE Turbo (Cloud Container Engine) و UCS (Ubiquitous Cloud Native Service) ونموذج موجة Pangu و DataArts LakeFormation و Virtual Live و CodeCheck و CloudTest و KooMessage و KooSearch و KooGallery . هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن الخدمات للتنفيذ العالمي.