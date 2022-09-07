‫‫ثاني أكبر شركة طيران كويتية طيران الجزيرة تختار RateGain للحصول على رؤى التسعير المدعومة بالذكاء الاصطناعي

نيودلهي7 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة RateGain Travel Technologies Limited (RateGain) ، وهي مزود عالمي لحلول SaaS للسفر والضيافة، اليوم أن شركة طيران الجزيرة، ثاني أكبر شركة طيران ورائد شركة طيران منخفضة التكلفة في الكويت، قد اختارت منتج RateGain AirGain لتعديل الأسعار ديناميكيًا ببيانات أسعار الطيران في الوقت الفعلي والدقيقة وعالية الجودة.

تواصل شركة الجزيرة، وهي واحدة من أكثر شركات الطيران شعبية في الشرق الأوسط، دعم شبكة واسعة من الطرق التي تربط وجهاتها داخل الشرق الأوسط وخارجه. تطير طيران الجزيرة حاليًا إلى 49 وجهة تشغل أسطولًا موثوقًا من طائرات إيرباص A320 . إن تفانيها في الخدمة عالية الجودة والرحلات المخصصة يجعلها خيارًا رائدًا للسفر الخالي من المتاعب.

تم تصميم AirGain خصيصًا لمساعدة مديري الإيرادات على التكيف مع عالم ما بعد الجائحة من خلال تقديم رؤى السوق الهامة والاستخبارات التنافسية في واجهة مستخدم سهلة الاستهلاك وسريعة الفهم تسمح لفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم باتخاذ قرارات التسعير الصحيحة وفتح فرص جديدة للإيرادات كل يوم.

مع زيادة أسعار تذاكر الطيران واستئناف السفر الدولي، أرادت الجزيرة التأكد من أنها قادرة على تقديم أكثر أسعار تنافسية عبر جميع أنواع الأسعار. تمكنت AirGain من تلبية احتياجات الجزيرة وتوفير البيانات عبر جميع أنواع عائلات الأسعار،مما جعلها الخيار المفضل على مزودي الاستخبارات الحاليين في صناعة الطيران.

وتعليقًا على الشراكة، قال أنتوني أوليفر فرنانديز، نائب الرئيس المساعد لتحسين الإيرادات وتخطيط الشبكات، شركة طيران الجزيرة: “مع عودة السفر في ظل عدم اليقين الناجم عن التضخم، يصبح التسعير أكثر أهمية لشركات الطيران. لا يمكن تحقيق ذلك دون حل موثوق يوفر دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وذكاءً في الوقت الفعلي يسهل فهمه والتصرف فيه. تستوفي AirGain جميع هذه المعايير بالنسبة لنا وكانت الخيار المناسب لفريقنا”.

وأضاف فيناي فارما، نائب الرئيس الأول لشركة AirGain، RateGain ، “إن الممارسات القديمة لإدارة الإيرادات أصبحت عتيقة في عالم ما بعد الوباء والصناعة في حاجة ماسة إلى طرق جديدة لالتقاط التغير الديناميكي في الطلب والأسعار. إن قدرتنا على الحصول على أسعار في الوقت الحقيقي بدقة وسرعة، ستساعد الفريق في طيران الجزيرة على فتح فرص جديدة للإيرادات وزيادة هوامشها إلى أقصى حد من خلال تقديم أفضل الأسعار لعملائها يوميًا”.

AirGain هو منتج استخباراتي مبتكر قائم على SaaS لتسعير تذاكر الطيران مصمم لتعزيز الإيرادات والكفاءة التشغيلية لشركات الطيران.

نبذة عن طيران الجزيرة

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك. هي شركة طيران كويتية يقع مقرها الرئيسي في مطار الكويت الدولي في محافظة الفروانية، الكويت. وهي تدير خدمات مقررة في الشرق الأوسط ونيبال وباكستان والهند وسري لانكا وأوروبا. وقاعدتها الرئيسية هي مطار الكويت الدولي.

نبذة عن RateGain