تْشب للتأمين تعلن عن شغل مناصب قيادية جديدة في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا

لندن, 29 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة تْشب اليوم عن تعيينات قيادية عليا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

حيث تم تعيين سارة ميتشل رئيساً لقسم أوروبا القارية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستكون سارة مسؤولة بشركة تْشب عن التأمين على الممتلكات، والخسائر، والحوادث، والصحة، وعمليات خطوط المستهلكين في 26 دولة في قارة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي آخر منصب لها، كانت سارة رئيسة قسم المملكة المتحدة وأيرلندا وجنوب إفريقيا.

وتم تعيين مارك روبرتس رئيساً لقسم المملكة المتحدة وأيرلندا وجنوب إفريقيا وليخلف سارة. وسيكون مارك مسؤولاً بشركة تْشب عن أعمال الـتأمين على الممتلكات، والإصابات، والحوادث، والعمليات الصحية، وخطوط المستهلكين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا وجنوب إفريقيا. وكان آخر منصب تولاه مارك هو كبير مسؤولي التأمين للممتلكات والحوادث، بالمملكة المتحدة وأيرلندا.

وتم تعيين روبرت ويلسون كبير مسؤولي ضمان التأمين في تْشب جلوبال ماركتس وفاعلية ضمان التأمين لتكتل تشب لويدز 2488. سيكون روبرت مسؤولاً عن جميع أنشطة ضمان التأمين في تْشب جلوبال ماركتس وتكتل تشب لويدز 2488. وفي آخر منصب له، كان روبرت نائب رئيس قسم ضمان التأمين ورئيس عمليات ضمان التأمين في تْشب جلوبال ماركتس.

سيكون كل من سارة ومارك وروبرت مسئولين أمام ديفيد فوربي، الرئيس الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. بالإضافة إلى مسؤولياته الحالية، يتولى ديفيد منصب رئيس تْشب جلوبال ماركتس.

جميع التعيينات ذات أثر فوري وتخضع للموافقات التنظيمية.

وصرح ديفيد فوربي: “أنا متحمس حقاً لوجود سارة ومارك وروبرت في الفريق القيادي بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. إنهم يتمتعون جميعاً بسجل حافل بالإنجازات وسيجلبون بفضل خبرتهم القيادية القوية أفضل ما في شركة تشب لعملائنا والوسطاء في جميع أنحاء المنطقة”.

وقال خوان لويس أورتيجا، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تشب ورئيس شركة أوفرسيز جنرال للتأمين: “من خلال عقود من الخبرة والإنجازات في المجال، وتحت القيادة الشاملة لديفيد فوربي، يمثل هؤلاء التنفيذيون الثلاثة – سارة ومارك وروبرت – فريقاً قوياً وموهوباً بشكل استثنائي ليقود منطقتنا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يسعدنا إجراء هذه التعيينات العليا، مما يدل على وجود بدلاء أقوياء وقاعدة كبيرة للمواهب داخل شركة تْشب”.

تتمتع سارة ميتشل بخبرة تزيد عن 18 عاماً في مجال التأمين. انضمت سارة إلى شركة تشب في عام 2011 وشغلت عدداً من المناصب الإدارية العليا في كل من العقارات الاستهلاكية والتجارية وأعمال الحوادث في المملكة المتحدة وأوروبا. قبل انضمامها إلى شركة تْشب، شغلت سارة عدة مناصب في مجموعة آر-إس-أيه للتأمين وشركة أليانز. حاصلة على شهادة في الكيمياء من جامعة مانشستر وحاصلة على الزمالة من معهد التأمين القانوني.

يتمتع مارك روبرتس بخبرة 28 عاماً في مجال التأمين، بما في ذلك 22 عاماً مع شركة تشب. انضم مارك إلى الشركة في عام 1999 وشغل على مر السنين مناصب عليا في ضمان التأمين والإدارة. بدأ مارك حياته المهنية كوسيط مضاربة في شركة إس-بي-جيه، وقبل انضمامه إلى شركة تْشب عمل في ضمان التأمين في أي-تي-تي لندن وأدنبره. مارك حاصل على شهادة في التاريخ القديم من جامعة دورهام.

يتمتع روبرت ويلسون بخبرة 35 عاماً في مجال التأمين. انضم روبرت إلى شركة تشب في عام 2009 وتقلد مناصب عليا مختلفة في تْشب جلوبال ماركتس. قبل انضمامه إلى شركة تشب، عمل روبرت كوسيط اتفاقيات إعادة التأمين لصالح شركة مارش للتأمين، ومجموعة جاردين لويد طومسون (JLT)، وشركة آون للتأمين.

شركة تْشب

شركة تْشب للتأمين هي أكبر شركة عالمية للتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث. ومن خلال عملياتها في 54 دولة وإقليم، توفر تشب التأمين على الممتلكات التجارية والشخصية والتأمين ضد الحوادث والحوادث الشخصية والتأمين الصحي التكميلي وإعادة التأمين والتأمين على الحياة لمجموعة متنوعة من العملاء. وكشركة ضمان التأمين، نحن نقيم ونتحمل مسؤولية وندير المخاطر باستخدام البصيرة والانضباط. ونعامل وندفع مطالباتنا بشكل عادل وفوري. كما يتم تعريف الشركة من خلال عروض منتجاتها وخدماتها الشاملة، وقدرات التوزع الواسعة وقوتها المالية الاستثنائية وعملياتها المحلية على مستوى العالم. الشركة الأم تْشب ليميتيد مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE: CB) وهي جزء من مؤشر أس أند بي 500. شركة تْشب لديها مكاتب تنفيذية في زيورخ ونيويورك ولندن وباريس ومواقع أخرى، وتوظف ما يقرب من 31000 شخص حول العالم. لمعلومات إضافية تفضل بزيارة: www.chubb.com.

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