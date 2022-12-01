‫تُحدث Vitality Health International ضجة في إفريقيا

جوهانسبرج, 1 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — اكتسبت Vitality Health International منذ إطلاقها في يناير/كانون الثاني 2022، زخمًا في توفير التأمين الصحي الذي يكافئ الحياة الصحية لمجموعات أصحاب العمل في بقية إفريقيا.

تركز Vitality Health Insurance ، التي تم تطويرها خصيصًا للسوق الأفريقية، على الوقاية من خلال الفحص، فضلاً عن الصحة العقلية والبدنية كعناصر تفاضل رئيسية. يحفز هذا العرض المبتكر والممكّن رقميًا أيضًا السلوكيات الصحية من خلال إم تي إن MTN وفوداكوم Vodacom واليونيسيف UNICEF وأوبر Uber وجوميا Jumia – شركاء المكافآت الجديدة المثيرة عبر القارات.

نظرًا لأن 75٪ من السكان تقل أعمارهم عن 35 عامًا، فإنهم يتقبلون التأمين الصحي الذي يتم تمكينه رقميًا بشكل أكبر. الاتجاه الصحي الرئيسي الآخر هو التحول من الأمراض المعدية إلى الأمراض غير المعدية، والتي ترتبط غالبًا باختيارات نمط الحياة. هنا يمكن أن تساعد حلول الرعاية الصحية الفريدة هذه التي تكافئ الحياة الصحية مجموعات أصحاب العمل في إدارة صحة الموظفين للحصول على أفضل النتائج التجارية والفردية.

ما هي Vitality Health International ؟

Vitality Health International هي شركة تأمين صحي في جنوب إفريقيا. كانت شركتها الأم، Discovery ، رائدة في نموذج تأمين القيمة المشتركة Vitality في جنوب إفريقيا. اليوم، تعمل Discovery في 40 سوقًا، مما يؤثر على حياة أكثر من 30 مليون شخص على مستوى العالم.

أسواقنا ومنتجاتنا

تعمل Vitality Health International في خمسة أسواق في إفريقيا – جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ونيجيريا وزامبيا واعتبارًا من شتنبر/أيلول 2022 في الموزمبيق – تقدم ركائز المنتجات الرئيسية التالية:

1. التأمين الصحي بما في ذلك برنامج Vitality : مزايا رعاية صحية شاملة وعالية الجودة مع اختيار من ثلاث خطط وأربعة خيارات مزايا لمجموعة كاملة من الاحتياجات الطبية. يركز هذا التأمين الصحي على العافية ويكافئ الحياة الصحية من خلال المشاركة في برنامج Vitality ، والذي يتم تضمينه في كل خيار من خيارات المزايا دون أي تكلفة إضافية. Vitality هو برنامج عافية معترف به عالميًا وقائم على العلم.

2. السفر للعلاج : حل دعم شامل للأشخاص في بقية إفريقيا الذين يحتاجون إلى السفر إلى جنوب إفريقيا أو المملكة المتحدة أو فرنسا للحصول على علاجات طبية محددة.

تقول إيما نوكس، الرئيسة التنفيذية لشركة Vitality Health International بإفريقيا: “أساس نموذج القيمة المشتركة لِـ Vitality هو مكافأة الناس على السلوكيات الصحية، مما يحسن رفاههم البدني والعقلي، ويحسن الإنتاجية ويقلل من تأمين صاحب العمل أو المخاطر الصحية. من خلال هذا النموذج، تساهم Vitality Health International في بناء مجتمع أكثر صحة من خلال جعل الشركات وموظفيها أكثر صحة.”

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