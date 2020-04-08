تي يو في راينلاند تعرض اختبارات لأجهزة التنفسالاصطناعي مجانا

بنغالور، الهند، 8 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — عطل الانتشار الدرامي لفيروس كوفيد-19 حياة ومعيشة العديد من الناس والمجتمعات وعالم الأعمال برمته. وتعمل المؤسسات حول العالم معا لإيجاد طرق ابتكارية لتقليل تأثير هذا الانتشار على الصحة العامة والحد من تعطيل الاقتصاد وسلاسل التوريد. وبأخذها انتشار فيروس كوفيد-19 الحالي في الحسبان، ضاعفت شركة تي يو في راينلاند الهند جهودها الإنسانية بعرضها إجراء اختبارات السلامة الحرجة مجانا على أنظمة التنفس الاصطناعي التي يتم إنتاجها في الهند في مختبرها في بنغالور حتى الـ 30 من نيسان/أبريل 2020.

مختبرتي يو في راينلاندالحديث قادر على اختبار مجموعة واسعة من فئات الأجهزة الطبية، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية. تم الاعتراف بالمختبر محليًا ودوليًا للاختبار والشهادة من قبل مجلس الاعتماد الوطني لمختبرات الفحص والمعايرة (NABL) واللجنة الدولية لقواعد الموافقة على المعدات الكهربائية (IECEE)، للحصول على شهادة CB للأجهزة الطبية. تقدمتي يو في راينلاندخدمات اختبار مجانية لأجهزة التنفس الاصطناعي وفقًا للمواصفات IEC 60601-1 و IEC 60601-1-2 و IEC 80601-2-12 . تم تحديد أكثر من 25 نوعًا مختلفًا من الاختبارات لضمان السلامة الأساسية والامتثال لناحية قطع الغيار لجميع المعايير والمتطلبات المعمول بها.

أجهزة التنفس الصناعي هي واحدة من أهم الآلات التي تمتلكها المستشفيات لإبقاء مرضى الرعاية الحرجةكوفيد-19على قيد الحياة. وتحاول السلطات الصحية Health في جميع أنحاء العالم إيجاد طرق لتزويد المستشفيات بعدد كاف من أجهزة التنفس الاصطناعي للتعامل مع العدد المتزايد من مرضىكوفيد-19.

وتعليقًا على المبادرة، قال السيد توماس فورمان، المدير الإداري لشركةتي يو في راينلاندالهند: “تقع على عاتق كل واحد منا مسؤولية لعب دور في تقليل التأثير الضار للفيروس ونودفي تي يو في راينلاندلعب دورنا في مكافحةكوفيد-19. هذه هي مبادرتنا لدعم الأفراد الضعفاء في مجتمعنا وكذلك المتخصصين في الرعاية الصحية وجميع أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الوباء.” وأضاف: “نحن نقدم خدمات اختبار مجانية لضمان الأجهزة الطبية الآمنة دون انقطاع في السوق. تي يو في راينلاندالهندلديها القدرة الداخلية على اختبار وتقييم الأجهزة الطبية للسلامة الكهربائية، التناسب الكهربائي المغناطيسي، ومعايير الأجهزة اللاسلكية والموثوقية وفقًا لمختلف المعايير المحلية والدولية “.

وأضاف السيد باسافاراج أنجادي، مساعد المدير العام لشركة تي يو في راينلاندالهند، “جهاز التنفس الاصطناعي هو نظام معقد وجوانبه الفنية صعبة. نحن نساعد عملاءنا على الحفاظ على معايير عالية الجودة وضمان نظام تنفس اصطناعي آمن وموثوق. خطة الاختبار السريع لدينا تشمل اختبارات مثل القوة الكهربائية، وتيارات التسرب، والاختبارات الميكانيكية، واختبارات EMI / EMC مثل التفريغ الكهربائي الثابت، والطفرة، والانبعاثات. في ظل ظروف كوفيد-19 الحالية، فإننا نخطط لأن لاستهداف 5 إلى 7 أيام عمل لإكمال عملية الاختبار السريع دون كلفة.”

حول تي يو في راينلاند

تي يو في راينلاند هي واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة الموفرة لخدمات الاختبار المستقلة التي تأسست قبل ما يقرب من 150 عاما. ويعمل لدى الشركة أكثر من 20,000 موظف حول العالم. وتبلغ عائداتها السنوية 2 مليار يورو. ويقدم الخبراء المستقلون للشركة الجودة والسلامة للناس والتكنولوجيا والبيئة في جميع القطاعات الصناعية ومجالات الحياة تقريبا. تقوم شركة تي يو في راينلاند بفحص المعدات والمنتجات والخدمات الفنية، وتشرف على المشاريع والعمليات وأمن المعلومات للشركات. ويقوم خبراؤها بتدريب الأفراد في مجموعة واسعة من المهن والصناعات. لدى تي يو في راينلاند شبكة عالمية من المختبرات ومراكز الاختبار والتعليم المعتمدة لهذه الغرض. أصبحت تي يو في راينلاند عضوا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. منذ العام 2006. الموقع: www.tuv.com