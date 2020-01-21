تي سي أل تصبح شريكة رئيسية لفريق كرة القدم التشيكي

شنجن، الصين، 21 كانون الثاني/يناير / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تي سي أل (1070.HK)، وهي شركة بارزة في صناعة التلفزيون العالمية والإلكترونيات الاستهلاكية، رسميا أنها تتعاون مع رابطة كرة القدم في جمهورية التشيك، وأصبحت بذلك الشريك الرئيسي لفريق كرة القدم الوطني التشيكي، بدءا بيوم 1 كانون الثاني/يناير، 2020.

سيكون عام 2020 بلا شك عامًا كبيرًا في مجال الرياضة مع بدء بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020(يورو 2020) كأحد الأحداث الرياضية الرئيسية. تأهل المنتخب التشيكي للبطولة بحصوله على المركز الثاني في مجموعته. وجاء أداء الفريق المذهل كمفاجأة مرحب بها لجماهير مؤيدي الفريق ورعاته، خصوصا بعد فوزه على إنجلترا 2:1.

وقال هيوندونغ كيم، رئيس قسم التسويق فيتي سي ألفي أوروبا الوسطى والشرقية: “لقد حضرنا المباراة مع إنجلترا وشعرنا بسعادة غامرة من مقدار الثقة التي لعب بها الفريق التشيكي. أعجبنا جدا بأداء لاعبي الفريق مثل فاسليك وكرال، وبمجرد انتهاء المباراة، تواصلنا فورًا مع رابطة كرة القدم التشيكية وعرضنا أن نصبح أحد الشركاء الرئيسيين للفريق الوطني.

وتعد بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 (يورو 2020) والمنتخب التشيكي بموسم كرة قدم مثير جدا. ستتاح لعشاق كرة القدم الفرصة لمشاهدة المباريات في بعض أكبر الملاعب في أوروبا بالإضافة إلى مشاهدتها من منازلهم على أجهزة تلفزيونتي سي أل.

ويقول مارتن مالك، رئيس الرابطة، “نحن سعداء جدًا بالترحيب بـتي سي ألفي مجموعتنا من الشركاء في المنتخب الوطني التشيكي. من الملهم للغاية أن هذه الشركة الكبيرة، التي تعد أيضًا واحدة من أكبر الشركات المصنعة للإلكترونيات في العالم، ترغب في إقامة شراكة مع المنتخب الوطني التشيكي. أؤمن إيمانا راسخا بأن هذه ستكون شراكة ناجحة وذات منفعة متبادلة.”

على مر السنين، تشاركت تي سي أل مع المستهلكين العالميين، وخاصة الأجيال الشابة، من خلال مجموعة واسعة من أوجه التعاون في مجال الرياضة والترفيه، لجلب المزيد من الإثارة ولحظات لا تنسى لمستخدميها في جميع أنحاء العالم.

عن تي سي أل

تي سي أل(رمز السهم: 01070.HK) هي شركة للإلكترونيات الاستهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 في الصين وتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. تتخصصتي سي ألفي البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1078995/TCL_and_Czech_ National_Soccer_Team.jpg