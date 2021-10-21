لاهاي، هولندا، 21 أكتوبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة تيراباي (TerraPay) -وهي شركة عالمية للبنية التحتية للمدفوعات- عن الشراكة مع شركة لولو العالمية للصرافة (LuLu International Exchange)، وهي جزء من مجموعة لولو المالية (LuLu Financial Group)- إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات المالية. سيتيح هذا التعاون الاستراتيجي لعملاء لولو ربط الممرات العالمية الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول شبه القارة والدول الأفريقية الرئيسية مثل كينيا وتنزانيا وغانا وأوغندا ونيجيريا والصين وفيتنام وإندونيسيا وأوروبا مع مدفوعات منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) والمملكة المتحدة من أجل تلقي تحويلات مالية عابرة للحدود آمنة ومنخفضة التكلفة من الإمارات العربية المتحدة. كما ستسمح هذه الشراكة لشركة تيراباي بالوصول إلى قاعدة عملاء لولو للصرافة التي تزيد عن 5 مليون عميل.

وبحسب تقرير البنك الدولي، كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مَصدر للتحويلات على مستوى العالم في عام 2020، تليها المملكة العربية السعودية. ولا تزال لولو العالمية للصرافة، مع واحدة من أكبر شبكات الوكلاء وقاعدة رائعة من العملاء ذوي الولاء الذين يستخدمون تطبيق LuLu Money، في طليعة التحويلات العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط.

وتعليقًا على العلاقة، قال سوراب رانجان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، في تيراباي،“يسعدنا أن نتشارك مع لولو العالمية للصرافة. شراكتنا مع لولو تفتح تسهيلات المدفوعات الفورية عبر البنوك ومَحافظ الهواتف الجوَّالة على الممرات الرئيسية في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا، مما يضيف تغطية وكفاءة أكبر إلى LuLu Money، من خلال قنوات التجزئة أو القنوات الرقمية الخاصة بـ لولو للصرافة. ومن خلال هذا الارتباط، سيتمكن عملاء لولو من الوصول إلى رصيد فوري/في نفس اليوم إلى المملكة المتحدة وآسيا وأوروبا وأفريقيا بدون رسوم خلفية أو خفية. ويُعَد تحالفنا بمثابة مثال آخر على تأثير شبكة المدفوعات الرقمية القابلة للتشغيل البيني الخاصة بنا عبر المناطق المختلفة. ونحن نعمل على زيادة سهولة الوصول بشكل هائل إلى الخدمات المالية على مستوى العالم لجميع شركائنا وعملائنا”.

كما يتحدث عن الشراكة أديب أحمد، المدير الإداري، في مجموعة لولو المالية معلقًا، “يسعدنا أن نَعقِد شراكة مع تيراباي. سيلعب شركاء شبكة المدفوعات العالمية الشاملة والبنية التحتية لدى تيراباي دورًا أساسيًا في تسهيل تدفقات التحويلات العابرة للحدود بأمان وشفافية وكفاءة وفي الوقت الحقيقي. ونحن نؤمن بالشراكات التعاونية وتطبيق التكنولوجيا، وملتزمون بتقديم مدفوعات فورية وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة لعملائنا”.

وستعمل كلتا الشركتين معًا لدفع التحويلات الرقمية إلى الأمام في الوقت الحقيقي، وتعزيز الشمول المالي، ودفع تبني المدفوعات الغير نقدية إلى الأمام.

حول شركة تيراباي

يقع المقر الرئيسي لشركة تيراباي في أمستردام، وهي مزودة مرخصة للبنية التحتية والحلول الخاصة بالمدفوعات الرقمية. ومنذ عام 2014 تقوم الشركة ببناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يدعم الشركات بممر عالمي بلا انقطاع وآمن وفي الوقت الحقيقي لكل دفعة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وتُعَد تيراباي، المسجلة والخاضعة للرقابة في 15 سوقًا عالميًا، شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك، ومَحافظ الهاتف الجوَّال، ومشغلي تحويل الأموال، والتجار، والمؤسسات المالية، مما يخلق نظامًا إيكولوجيًا غنيًا للمدفوعات يدعم مجموعة متنوعة من أنواع وأدوات المدفوعات. ومن خلال تكامل واحد فحسب، تقوم الشركة بربط شركائها بهذه الشبكة العالمية متأصلة الجذور مدعومة بمعايير امتثال وأمن قوية.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة، terrapay.com.

حول مجموعة لولو المالية

مجموعة لولو المالية، والتي تُعَد لولو للصرافة جزءًا منها، هي مزودة خدمات مالية عالمية يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي وتدير أكثر من 235 فرعًا في 11 دولة عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا والمحيط الهادئ، وشبه القارة الهندية. وتمتلك الشركة استثمارات في خدمات ومنتجات مالية رقمية وغير رقمية متنوعة تهدف إلى تحسين حياة الناس، مع رؤية لابتكار القيمة وإلهام التجارب في الأسواق التي تعمل فيها.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة، https://luluexchange. com/

أنويشا موخيرجي

anwesha@terrapay.com

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