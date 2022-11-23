تيا لي تتحرر من السيطرة وتعانق ذاتها الحقيقية

في الحلقة الثالثة من مسلسل الرسوم المتحركة “Goodbye Princess“

هونج كونج، المنطقة الإدارية الخاصة –Media OutReach – 23 نوفمبر 2022 – حققت الحلقتان الأوليتان من مسلسل الرسوم المتحركة “GOODBYE PRINCESS“ لتيا لي أيقونة الموضة الآسيوية، ومغنية البوب، وممثلة الأفلام والتلفزيون، نجاحًا فوريًا مع ما يقرب من 50 مليون مشاهدة على الإنترنت. وتيا سعيدة بإصدار المجموعة الكاملة من مسلسل الرسوم المتحركة، والملصق، والصور المتحركة والثابتة للحلقة 3.

صورة ترويجية لمحتوى الحلقة الثالثة من المسلسل.

تأتي الحلقة الثالثة من العرض التمهيدي لمسلسل الرسوم المتحركة “GOODBYE PRINCESS” بعنوان “الدمية”. وفي نهاية الحلقة الثانية، تخلت الأميرة عن العربة وهبطت على خشبة المسرح، حيث تتألق ببهاء في مسيرتها الغنائية. ولكن خلف الكواليس المتلألئة، يحاول الآخرون وضعها في قالب نمطي، بينما تظهر “العرابة الجنية” باستمرار من جانب المسرح لتمنحها ملابس أكثر ضيقا. تشعر الأميرة بالعجز والحزن، لكن الجمهور يتفاعل بحماس مع الصورة المشوهة. ترى الأميرة آلة خياطة من بعيد تصنع فستان أحلامها. عندما تمد يدها للحصول على الفستان، يبدو أن يديها متصلتان بخيوط، كدمية، مما يدعها بدون قدرة على اتخاذ قرارها. مع عدم وجود مهرب يلوح في الأفق، يتحول جسدها إلى دمية خشبية، وتسقط في الهاوية.

ملصق “الدمية” يصور:

يمثل مظهر الأميرة أثناء أدائها على خشبة المسرح أسلوب تيا في بداية مسيرتها الترفيهية. رد الفعل المجازي المتنافر للجمهور تجاه الصور المتشابكة التي تتطور بشكل أكبر لتيا. الصعود والهبوط يعكسان الصعوبات التي واجهتها تيا في حياتها العملية، من الغرق في المحيط في الحلقة 1، إلى القفز من العربة في الحلقة 2، والعودة إلى الهاوية مرة أخرى في هذه الحلقة.

المجموعة الثالثة من الصور المتحركة والثابتة حول “الدمية” صدرت اليوم مع فوغ هونج كونج كتحفة فنية أخرى برعاية توني سي ميللر. تظهر تيا في فستان أحمر بديع من القصيدة وحذاء بكعب من كريستيان لوبوتان، حيث يتم التلاعب بها كدمية، وتنتهي الصورة المتحركة بتحرر تيا من القيود الضيقة التي تعيق حركتها.

فكم من المعاناة ستتحمل؟ استمر في المشاهدة وسيتم الكشف عن المزيد.

موعد إصدار الحلقة 4:

مسلسل الرسوم متحركة: 22 نوفمبر ملصق مسلسل الرسوم المتحركة: 23 نوفمبر الصور المتحركة والثابتة: 24 نوفمبر

المواد الصحفية الرسمية:

الحلقة 3 من مسلسل الرسوم المتحركة “GOODBYE PRINCESS”: https://youtu.be/2g0e1LzeawI ملصق الحلقة 3 “GOODBYE PRINCESS”: https://www.instagram.com/p/ClIiSlbNz8B/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=679726430187248&set=a.231904644969431 (للتنزيل) صورة ثابتة الحلقة 3 “GOODBYE PRINCESS” https://www.instagram.com/p/ClNsINkNfnG https://www.facebook.com/photo/?fbid=685865652906659&set=a.231904644969431 (للتنزيل) صورة متحركة الحلقة 3 “GOODBYE PRINCESS” https://www.youtube.com/watch?v=puKsO1zIisU فوغ هونج كونج ذا فويس 」غلاف رقمي: https://www.instagram.com/p/Ck7_neKsh_w/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=681908259969065&set=pcb.681909583302266 (للتنزيل)

قنوات تيا لي الرسمية:

إنستغرام leeyufen@: https://www.instagram.com/leeyufen/

يوتيوب: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/

الفيسبوك: https://www.facebook.com/leeyufentialee/

ويبو: https://weibo.com/u/1396928042/

نبذة عن تيا لي:

وُلدت تيا لي (李毓芬) مغنية البوب الآسيوية وممثلة السينما والتليفزيون وعارضة الأزياء والعضو السابق في فرقة الفتيات Dream Girls في تايبيه. وبالإضافة إلى أدوارها في مجال التمثيل ومسيرتها الموسيقية، فقد ظهرت تيا كثيرًا في عروض أزياء كبرى. ونظرًا لأنها أيقونة للموضة ومصدر لكل ما هو جديد ورائج فيها فقد زينت صور تيا أغلفة مجلات الموضة والجمال وأساليب الحياة مثل مجلة فوغ (Vogue) وElle و Marie Claire كما تشارك نصائحها عن الموضة والجمال على عدد من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ (Vogue).

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