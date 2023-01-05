‫”تويو” تعلن عقد شراكة مع منصة “تابي” في خطوة ستنقل تجربة العملاء إلى مستويات جديدة

“تويو” تطلق خدمة “ادفع لاحقاً مع تويو” مدعومة من “تابي” ما يتيح إمكانات جديدة للمنصة ومستخدميها

التطبيق السعودي الفائق ينضم إلى سوق “اشتر الآن وادفع لاحقاً” الذي كان من المتوقع نموه بنسبة 81% ليصل حجمه إلى 637 مليون دولار داخل السعودية بنهاية عام 2022

الشراكة مع “تابي” ترتقي بعروض “تويو” وتوسع قاعدة عملائها

“تويو” تعزز ريادتها لسوق التوصيل عبر الإنترنت وتؤكد مرة أخرى حرصها على تلبية تطلعات عملائها عبر إضافة خاصية “اشتر الآن وادفع لاحقاً”

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 5 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — أعلن التطبيق السعودي الرائد في توصيل الطلبات “تويو”، عن عقد شراكة مع “تابي”، تطبيق التسوّق والدفع في الشرق الأوسط، وذلك لإطلاق خدمة “ادفع لاحقاً ” بالتعاون مع “تابي” في خطوة من المتوقع أن تنقل تجربة العملاء التي تقدمها “تويو” إلى مستويات جديدة.

منصة “تويو” استطاعت، في غضون ثلاث سنوات فقط، أن تفرض نفسها منافسًا رئيسيًا في سوق التوصيل عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، حيث حققت نمواً من ثلاث خانات في أدائها التشغيلي خلال هذه الفترة، كما نجحت في التوسع بشكل سريع لتغطي خدماتها 56 مدينة في جميع أنحاء المملكة. وتعد “تويو” منصة تربط آلاف المتاجر بملايين المستخدمين، قادرة على توصيل أي شيء لأي مكان، ليلبي عشرات الطلبات بلمسة زر واحدة، كما تدمج المنصة التجارة الإلكترونية عبر الهاتف والخدمات اللوجستية إضافة إلى نظام مراسلة متكامل في تطبيق واحد سهل الاستخدام.

أيضاً، وخلال هذه الفترة الوجيزة، تمكنت “تويو” بالفعل من قطع مسافات قياسية لتوصيل جميع احتياجات عملائها داخل السعودية، سواءً تعلق الأمر بالمواد الغذائية الأساسية، أو طلبات المطاعم من فئة الخمس نجوم، وصولاً إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأزياء المصممين. وعبر إطلاق خدمة “ادفع لاحقاً مع تويو”، ستتمكن “تويو” من تعزيز تجربة عملائها داخل التطبيق، وذلك من خلال توفير طرق سداد جديدة تناسب الجميع.

الشراكة مع “تابي” ستمنح عملاء “تويو” فرصة شراء عدد غير محدود من المنتجات والخدمات عبر التطبيق، والسداد من خلال فاتورة واحدة آخر الشهر بدون فوائد أو رسوم. لتنضم بذلك “تويو” إلى قائمة متنامية من الشركات والعلامات التجارية العالمية التي تعمل مع تابي وفي مقدمتها نون وبلومينغديلز، وأديداس، وشي إن على سبيل المثال لا الحصر.

بالإضافة إلى تقديمها خيارات سداد مرنة دون فوائد للمستخدمين أو تكاليف إضافية، فإن منصة “تابي” تعد أيضاً فرصة استثمارية جاذبة بالنسبة للشركات، حيث استطاعت حتى الآن أن تمنح عملائها من الشركات زيادة في متوسط قيمة طلباتهم بنسبة تفوق 30 %، إضافة إلى زيادة إجمالي معدل التحويل بأكثر من 18%، وأكثر من 40% زيادة في عدد العملاء العائدين . بالتزامن مع ذلك، حصدت منصة “تابي” حصصاً تمويلية من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين بإجمالي 275 مليون دولار حتى الآن. ويخدم تطبيق “تابي” ملايين العملاء النشطين في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت ومصر، وذلك من خلال أكثر من 10,000 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية على المنصة.

زياد العجلان، الرئيس التنفيذي التجاري في “تويو”، يؤمن أن الشراكة مع “تابي” لا تعد إلا البداية فقط لعلاقة متينة بين لاعبين رئيسيين في السوق، إذ أكد أن “تويو” استطاعت وفي فترة وجيزة فقط، أن تتبوأ مكانة رائدة في قطاع التوصيل عبر الإنترنت، من خلال تركيزها على الابتكار المتواصل وفهم احتياجات العملاء وديناميكية السوق، مضيفا أن منصة “تابي” تمكنت من القيام بالشيء نفسه في مجال حلول الدفع الذكية من خلال خاصية “اشتر الآن وادفع لاحقا” ( BNPL ). واختتم قائلا “معًا، سنشكل قوة كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية، ونعِد عملاء المنصتين بإنجازات عظيمة في المستقبل”.

من جهته، قال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة “تابي”، “تويو تقدم خدمات مهمة للمجتمع في المملكة ونحن فخورون جدًا بتمكين عملائهم بخيارات دفع أكثر مرونة وبدون فوائد أو رسوم”.

ومع استمرار المنصتين في توفير حلول مبتكرة، يؤكد زياد العجلان، أن منصته تتشارك في العديد من الرؤى مع “تابي”، وهو ما يجعل من الشراكة بين المنصتين خطوة منطقية في الاتجاه الصحيح. العجلان أضاف قائلا “المنصتان رائدتان في السوق، كما تتشاركان الرغبة المتواصلة في الابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء بشكل جذري. نؤمن حقا في “تويو” بقدرة التكنولوجيا على خلق حلول تسهل حياة عملائنا، وشراكتنا الأخيرة مع “تابي” تصب في هذا الاتجاه”.

الشراكة بين “تويو” و”تابي” تأتي بالتزامن مع تحقيق قطاع حلول الدفع الذكية من خلال خاصية “اشتر الآن وادفع لاحقاً” ( BNPL ) نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. ف وفقًا للأبحاث والدراسات، في المملكة العربية السعودية فقط، كان من المتوقع وصول حجم المعاملات المالية باستخدام هذه الخاصية، نحو 637 مليون دولار بنهاية عام 2022 بنمو سنوي يقدر بنحو 81%. أيضاً، من المتوقع أن يحافظ القطاع على متوسط نمو سنوي بحوالي 42% خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2028، على أن تصل قيمة التجارة ذات الصلة حوالي 5.3 مليار دولار بنهاية الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 351 مليون دولار بنهاية عام 2021.

نبذة عن “تويو”: يعد “تويو” تطبيقاً سعودياً رائداً يربط المستخدمين بالتجار في جميع أنحاء المملكة. من محلات البقالة وتوصيلات المطاعم، إلى خدمات نقل الركاب والبريد السريع، تتيح المنصة لعملائها العثور على أي شيء من أي مكان وتوصيله إلى أي مكان في تطبيق واحد. يدمج تطبيق “تويو” التجارة الإلكترونية عبر الهاتف والخدمات اللوجستية إضافة إلى نظام مراسلة متكامل في تطبيق واحد سهل الاستخدام ، وهو ما يوفر تجربة سلسة وممتعة تدعمها لوجستيات قوية وتكنولوجيا متطورة. يوفر “تويو” للمستخدمين والتجار على حد سواء، عالمًا من الفرص يجمع بين تنشيط الأعمال التجارية، وخلق فرص عمل جاذبة، إضافة إلى تلبية الاحتياجات اليومية للمستخدمين. تطبيق “تويو” متاح في كل من “آبل ستور” و”جوجل بلاي” إضافة إلى “هواوي آب جاليري”.

نبذة عن “تابي: يساهم تطبيق تابي في صنع حرية مالية في طريقة التسوق والكسب والادخار للمستخدمين من خلال إعادة رسم علاقاتهم مع أموالهم وطريقة إنفاقهم. يختار أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم تطبيق تابي، إذ يمكنهم من التحكم في خطط إنفاقهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أموالهم . تستخدم أكثر من 10,000 علامة تجارية عالمية وشركات صغيرة تقنية تابي لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين من خلال تقديم مدفوعات مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر. يعد تطبيق تابي نشطاً في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت، كما حصد تمويلًا يتجاوز 275 مليون دولار من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين .

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