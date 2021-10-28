توقيع دو جروب على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة

يعزز الالتزام ويدعم المساواة بين الجنسين

هونج كونج، 27 /أكتوبر/2021/PRNewswire/ — أصبحت دو جروب أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة في أغسطس/2021، كجزء من التزامها الممتد بالتنوع والدمج في مكان العمل.

توفر مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة إطار عمل لمساعدة الشركات على تمكين النساء في أماكن العمل، والأسواق، والمجتمع.

قال مارك جراند، الرئيس التنفيذي لدو جروب “نقدر وندعم النساء الذين يعملون داخل وخارج المنزل، ونلتزم بتمكين مساواة بين الجنسين في أماكن العمل، وفي المواقع القيادية، والأعمال، تعتبر النساء العمود الفقري لمجتمعاتنا، وبدونهم لا يمكن لأي أمة التقدم أو النجاح”

خطوة للأمام للمرأة في صناعة التجارة

بالرغم من تزايد استثمار الأعمال، والمشاركة، لا تزال المرأة غير متساوية مع الرجل في أغلب المجتمعات حول العالم. وفي هذا السياق، تواجه المرأة عددًا من العوائق التي تمنعها من المشاركة الاقتصادية، والحصول على كامل حقوقها- ففي الغالب يتم تهميش الحقوق المدنية والسياسة للمرأة، إلى جانب تهميش الحق في الصحة، والتعليم

بعد الانضمام إلى مجتمع مبادئ تمكين المرأة، يشير الرئيس التنفيذي إلى المساواة بين الجنسين على أعلى المستويات في الشركة، والعمل التعاوني في شبكات أصحاب المصلحة المتعددة لتعزيز ممارسات الأعمال التي تمكن المرأة. يتضمن ذلك المقابل المادي المتساوي للأعمال متكافئة القيمة، وممارسات سلسلة الإمداد المراعية للمنظور الجنساني، وعدم تجاهل التحرش الجنسي في مكان العمل.

إقرار مبادئ تمكين المراة

تُشكل المبادئ الأساسية المتضمنة عاملًا رئيسيا في تفعيل الشركات لتوجهات المساواة الجنسية في أجنداتهم لعام 2030 بشأن التنمية المستدامة وأهدافها.

تمثل مبادئ تمكين المراة منصة قوية لمشاركة الدروس المستفادة من كيفية ربط المساواة الجنسية مع الطبقة الدنيا، وكيفية إحراز تقدم في هذه المنطقة، فضلا عن تتبع النتائج.

ويعتبر تبني هذه المبادئ المتضمنة في مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المراة أداة مثالية للشركات لتحقيق طموحات المساواة الجنسية وتمكين المرأة، وفقًا لما حددته أجنداتهم لعام 2030 بشأن التنمية المستدامة، وأهدافها ال 17

وللاستفادة من المساواة الأكبر للمراة، نتبنى المبادئ السبعة المتضمنة لتمكين المرأة في مكان العمل، والأسواق، والمجتمعات

للمزيد من المعلومات حول مبادئ تمكين المرأة، يرجى زيارة www.weps.org , @WEPrinciples.

للتعرف على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمجموعة دو جروب عبر: هاتف:

الهاتف: +852 6701 2091 (هونج كونج)

البريد الإلكتروني: marketing@doogroup.com

الموقع: www.doogroup.com