توقع GWM مع مئات الموزعين للحفاظ على زخم النمو في المبيعات العالمية

وفقًا لباركر شي، نائب رئيس GWM ، تصر الشركة على العولمة في التنمية. لمواصلة توسيع السوق العالمية وتلبية احتياجات العملاء في الخارج، ستحقق GWM أقصى استفادة من نظامها البيئي للغابات لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا بمركبات طاقة جديدة أكثر تقدمًا وذكاءً.

في نفس اليوم، دعت الشركة أكثر من 200 موزع عالمي لزيارة جناح GWM في معرض السيارات والمتاجر ومركز الخبرة في بانكوك لتجربة مجموعة GWM الكاملة لمنتجات وتقنيات الطاقة الجديدة الذكية.

قال موزع من دولة عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان): “يظهر عدد من مركبات الطاقة الجديدة والتقنيات المبتكرة قوة GWM . بصفتي شريكًا في الشركة، فإنني على ثقة تامة في منتجاتها الكهربائية الجديدة “.

من أجل السماح للموزعين بالحصول على تجربة أكثر واقعية لمركبات الطاقة الجديدة والتقنيات الذكية للشركة، نظمت GWM أيضًا أنشطة جولة تجريبية متنوعة في 1 دجنبر/كانون الأول، بما في ذلك التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة والتعرج والركن الآلي للسيارات . تضمنت نماذج الجولات التجريبية HAVAL H6 PHEV و H6 HEV و JOLION HEV و ORA GOOD CAT (المسماة FUNKY CAT في السوق الأوروبية) و TANK300 و GWM POER .

“تحظى مجموعة متنوعة من طرازات GWM بشعبية في أستراليا. تتمتع ORA GOOD CAT بأداء جيد في الجولات التجريبية. هذا النموذج مثير للإعجاب بفضل تصميمه الخارجي المميز والداخلي المريح. ستحدث ORA GOOD CAT بعد إطلاقها في السوق الأسترالية، تغييرات ثورية في السوق المحلية “، هذا ما قال موزع من أستراليا.

أثناء الجولة التجريبية، قام موظفو GWM بتسجيل التعليقات من الموزعين. وافق الموزعون على النماذج في الجولة التجريبية ورفعوا بعض المطالب وعادات العملاء المحليين. بالإضافة إلى ذلك، كان بعض الموزعين على استعداد لتقديم منتجات الطاقة الجديدة لشركة GWM لتعزيز مبيعات السيارات في السوق المحلية.

شارك الموزع الذي وقع الاتفاقية مع GWM لأول مرة بشكل أساسي في الجولة التجريبية لِـ HAVAL H6 PHEV وقال: “السيارات الكهربائية الهجينة من GWM مميزة. يمكن أن تكون حلول طاقة جديدة ممتازة. تتمتع HAVAL H6 PHEV بأداء طاقة قوي وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود. آمل أن أقدم النموذج إلى مستخدمينا المحليين قريبًا “.

سيشارك الموزعون في المؤتمر الخارجي لِـ GWM عام 2022 الذي سيعقد في 2 دجنبر/كانون الأول. تعد الشراكات التي أقيمت مع هؤلاء الموزعين في الخارج خطوة أخرى اتخذتها GWM في استراتيجيات العولمة وتحول الطاقة الجديد.