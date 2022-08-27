‫توقع Essar اتفاقية بيع بقيمة 2.4 مليار دولار (19000 كرور روبية) مع AM/NS لأصول البنية التحتية

عائد متعدد الجوانب على الاستثمارات لشركة Essar

بورت لويس، موريشيوس, 27 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — في واحدة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ بعد الجائحة في الهند، أعلنت Essar اليوم عن توقيع اتفاقيات نهائية مع شركة Arcelor Mittal Nippon Steel (AM/NS) لبعض أصول الموانئ والبنية التحتية للطاقة والتي هي أساسًا عمليات مصنع هزيرا للصلب.

وتنص الاتفاقية أيضًا على شراكة النصف بالنصف، لبناء محطة 4 MTPA LNG في هزيرا بِغوجارات، بين Essar و Arcelor Mittal .

قال السيد ريوانت رويا، مدير شركة Essar Ports & Terminals Limited ، “من خلال هذه الصفقة، التي تحقق عائدًا متعددًا على استثماراتنا، أطلقت Essar Ports & Terminals قيمة لجميع أصحاب المصلحة وستواصل التركيز على بناء نواة جديدة وحديثة أصول البنية التحتية في الهند وخارجها “.

قال براشانت رويا، مدير Essar Capital ، “لقد أصبحت Essar تركز الآن على النمو والانبعاث. بعد توحيد أعمالنا على مدار السنوات الأربع الماضية، دخلنا الآن مرحلة النمو التالية التي تركز على المساعدة في بناء مستقبل للطاقة المستدامة من شأنه التأثير على الحياة وسبل العيش من أجل عالم أكثر خضرة “.

مع هذه الصفقة، ستختتم Essar برنامج تسييل الأصول المخطط لها وتستكمل خطة سداد الديون البالغة 25 مليار دولار (2،00،000 كرور روبية) مع سداد القطاع المصرفي الهندي بالكامل تقريبًا. ستبلغ إيرادات Essar الإجمالية حوالي 15 مليار دولار أمريكي (حوالي 1.2 كرور روبية هندية) و أصل تحت الإدارة بقيمة 8 مليار دولار أمريكي (64000 كرور روبية) تتكون من أصول مختلفة منتشرة في جميع أنحاء الهند وخارجها.

تشمل هذه الأصول في قطاع الطاقة مصفاة 10 مليون طن سنويًا في المملكة المتحدة، واحتياطي 15 تريليون قدم مكعب (بما في ذلك بعض الحقول المنتجة) من الهيدروكربونات غير التقليدية في الهند وفيتنام ومحطة طاقة 1200 ميجاوات في الهند؛ تشمل أصول قطاع البنية التحتية محطة تخزين في المملكة المتحدة بسعة 3 ملايين متر مكعب وميناء 20 مليون طن متري في الهند؛ تشمل أصول قطاع المعادن والتعدين منجم خام الحديد الرئيسي ومشروع الحبيبات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ تشمل أصول قطاع التكنولوجيا والخدمات Global EPC ومزود حلول تكنولوجيا المعلومات مع مراكز في أكثر من 30 دولة.

من خلال تسييل الأصول بطريقة مخططة واستراتيجية، تم بناؤها باستخدام تقنيات سابقة على مدار السنوات العديدة الماضية، تستعد Essar الآن لإعادة الاستثمار في أصول جديدة باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة والمتوافقة مع ESG لتستمر لعدة عقود قادمة.

خططت Essar لاستثمارات كبيرة في قطاعاتها الأساسية مثل الطاقة والبنية التحتية والمعادن والتعدين والتكنولوجيا والخدمات. بينما ستوفر الأعمال الجارية الاستقرار التشغيلي، سيكون تركيزنا المتجدد على تحويل الأصول الحالية إلى Green والاستثمار في تحويل قطاع الأعمال النظيفة حول موضوعات الاستثمار الخاصة بإزالة الكربون والرقمنة.

يخضع إغلاق صفقة الاندماج والاستحواذ لاستكمال بعض الموافقات المؤسسية والتنظيمية المطبقة على الأصول المعنية.

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