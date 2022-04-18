‫توقع مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية مذكرة تفاهم في دبي إكسبو 2020 لتعزيز السياحة العلاجية في ماليزيا وتطوير الطب البيولوجي التجديدي المتقدم في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — وقعت مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية، من خلال فرعها الماليزي أكاديمية العافية الأوروبية، ومجموعة AK International LLC للتكنولوجيا ولتوزيع الرعاية الصحية التي مقرها في دبي، مذكرة تفاهم ( MOU ) في 30 مارس 2022، هادفة إلى تقوية روابط السياحة العلاجية والوصول إلى خدمات الطب البيولوجي التجديدي في الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

يمثل توقيع هذه المذكرة معلما هاما لجهود مجموعة EW لتوسيع نطاق التبني العالمي للنماذج الطبية الألمانية والسويسرية الناشئة بسرعة والعلاجات الحيوية القائمة على الخلايا من أجل الإدارة المتكاملة للحالات التنكسية المزمنة والأمراض النادرة غير القابلة للعلاج.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الأستاذ الدكتور داتو سري مايك تشان، رئيس مجلس إدارة مجموعة العافية الأوروبية والدكتور عاصف علي صديقي، المدير العام لشركة AK International ، بشهادة داتو سري اسماعيل صبري يعقوب، رئيس وزراء ماليزيا.

يسعى التعاون الاستراتيجي إلى إنشاء مركزين للتميز، أحدهما متخصص في إعادة التأهيل والتعليم والإدارة الشاملة لاضطرابات التنكس والنمو العصبيين عند الأطفال، مثل اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي ومتلازمة داون والتأخر التنموي العالمي، والآخر متخصص في إدارة الأمراض النادرة وغير القابلة للعلاج مثل متلازمة تشارج والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض باركنسون، إلخ.

قال الأستاذ الدكتور داتو سري مايك، رئيس مجلس إدارة مجموعة EW : “نحن واثقون من أن جهودنا البحثية في مجال العلاج بالخلايا على مدى 30 سنة في جميع أنحاء أوروبا، بالموازاة مع فريق شغوف من كبار الأطباء الدوليين المدربين في ألمانيا وسويسرا، يمكن أن تدعم تقديم نموذج فعال وشخصي لإدارة المرض للمجتمعات في الإمارات العربية المتحدة. “

“علاوة على ذلك، فإن هذه المراكز هي أيضا خطوط أمامية حيوية لمساعدة المرضى المحليين الذين يسعون للحصول على حلول الطب البيولوجي التجديدي في وجهاتنا الخارجية للوصول بسهولة إلى شبكة إحالة فعالة وتعاونية للحالات – من الاستفسار الأولي، إلى التحقيق الطبي الأولي، إلى السفر الطبي المساعد، وأخيراً لمتابعة الرعاية “.

تبنت مجموعة EW منذ سنة 2017، استراتيجيات النمو المتمثلة في ترخيص الأنظمة السريرية والبروتوكولات والعلاجات الحيوية الحاصلة على براءة اختراع إلى مشاريع مشتركة جديدة، مما أدى إلى التوسع السريع في قسم مرافق الرعاية الصحية من مركزين رئيسيين في سويسرا وماليزيا سنة 2016 إلى شبكة عالمية مؤلفة من 26 مركزا طبيا ورعاية صحية اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى كل من مجموعة EW وشركة AK International إلى تطوير “ممر خدمة العافية الرقمية” قائم على التكنولوجيا، في شكل تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي ابتكرته شركة Artelir Inc التابعة لشركة AK International والتي ستربط المرضى من الإمارات العربية المتحدة بسلاسة مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في ماليزيا.

وعلق مدير مجموعة AK International ، الدكتور عاصف علي صديقي قائلاً: “من أهداف مذكرة التفاهم هذه، زيادة من سياحة العافية والسياحة الطبية في ماليزيا مع تقديم علاجات طبية حديثة للإماراتيين في بلدان أخرى. على سبيل المثال، قد يكون المرضى الذين يعانون من أمراض غير شائعة أو اضطرابات تنكسية عصبية غير قابلة للشفاء، لديهم قيود للوصول إلى بدائل العلاج المبتكرة، مثل العلاجات القائمة على الخلايا أو العلاجات الجزيئية الحيوية، في منطقتهم المحلية “.

كما تم القيام بهذه الشراكة لاستكشاف الاستثمارات المحتملة في منطقة إسكندر بماليزيا التنموية في جوهور لتطوير مركز الحلال الرائد عالميا في التكنولوجيا الحيوية والطب التجديدي. سيتألف مشروع التطوير الفريد الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار أمريكي من مستشفى للطب التكاملي بسعة 100 سرير على غرار المنشأة الطبية لمجموعة EW في ألمانيا، وفيلات التقاعد لرعاية المسنين خاصة بالمسلمين وشقق للمسنين المحتاجين للمساعدة، ومنشأة لتصنيع الأدوية البيولوجية الحلال ومعتمدة من ممارسات تصنيعية جيدة GMP .

قال داتو سري مايك: “إن مجموعتنا مستعدة للزيادة من أكثر من 50 من الأدوية النباتية الخاصة بنا بموافقة ألمانية للإنتاج الفوري في ماليزيا والتصدير لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الأدوية الطبيعية”.

“سيوفر هذا المشروع فرصة هائلة لتعزيز رؤية ماليزيا ومكانتها الحالية كمركز إسلامي عالمي للتطورات المبتكرة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وخاصة في مجال أبحاث طب الأعشاب وتصنيع الأدوية النباتية.”

مجموعة EW حاصلة على العديد من الجوائز لابتكاراتها الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في باريس وجنيف ولندن والكويت، وهي حاصلة حاليا على براءات اختراع دولية متعددة في ما يخص عمليات التكنولوجيا الحيوية المبتكرة وصياغة منتجات العلاج بالخلايا والجينات ( CGTP ) والمستحضرات البيولوجية، بما في ذلك الخلايا السليفة الجذعية ( السلف) والببتيدات البيولوجية والأجسام المضادة غير النمطية في علم المناعة والتركيبات النباتية للتغذية الوريدية.

حول مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية ( EWBG )

مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية ( EW Group ) هي مجموعة أوروبية حائزة على عدة جوائز، أسسها كل من البروفيسور داتو سري، الدكتور مايك تشان والدكتور ميشيل وونج في أوائل التسعينيات في سويسرا، من خلال تتويج الجهود المبذولة من أجل أبحاث علاج الخلايا المبكرة عبر سويسرا وألمانيا وروسيا والنمسا منذ منتصف الثمانينيات.

تشتهر مجموعة EW حاليا، بتطوراتها الرائدة في علاجات الخلايا السليفة الجذعية (السلف) الخاصة بالأعضاء، والببتيدات البيولوجية والاصطناعية، والطب البيولوجي التجديدي، والعلاجات المناعية، والمغذيات ومستحضرات التجميل. تشمل أقسام الأعمال متعددة الجنسيات في مجموعة EW البحث والتطوير؛ تصنيع حيوي؛ الأكاديميات الطبية الحيوية للتعليم والتدريب المستمر (بما في ذلك نشر أكثر من 20 كتابا طبيا، وأكثر من 50 مجلة علمية وأكثر من 20 اعتمادا دوليا)؛ المرافق الطبية ومراكز مكافحة الشيخوخة؛ وتوزيع المنتجات الغذائية للممارسين والمستهلكين المرخصين عبر 80 دولة حول العالم.

كما تمتلك مجموعة EW وتدير شبكة متنامية من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة دوليا المتخصصة في الطب الحيوي التجديدي ومراكز العافية الفاخرة على مستوى العالم. يقع المقر الرئيسي للمجموعة حاليا في ألمانيا وماليزيا (آسيا والمحيط الهادئ) مع مرافقها البحثية ولتصنيع المستحضرات الصيدلانية الحيوية المخولة في ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة.

https://european-wellness.eu

مصدر الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1796147/DSMC.jpg