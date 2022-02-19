توفُّر محطات اعتماد جوازات السفر الإلكترونية لدومينيكا قريبًا في دولة الإمارات العربية المتحدة

تشير شركة CS Global Partners إلى أنه سيتم قريبًا إنشاء مكتب دائم يمكنه تسهيل طلبات الحصول على جوازات السفر الإلكترونية لدولة دومينيكا في الإمارات العربية المتحدة

لندن، 19 فبراير 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – حدد كومنولث دومينيكا للمواطنين، بمن فيهم الأشخاص الذين شاركوا في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لدولة دومينيكيا، الموعد النهائي المقرر في 30 أغسطس 2022، لاستبدال جوازات السفر المقروءة آليًا الخاصة بهم ليحل محلها جواز السفر الإلكتروني الجديد. أصدر وزير الأمن القومي والشؤون الداخلية Rayburn Blackmoore هذا الإعلان لوزارته الشهر الماضي في مؤتمر صحفي لاستعراض العام.

وصرح الوزير أنه سيتم إطلاق محطات جوازات سفر خارجية في لندن بالمملكة المتحدة ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل كل المكاتب الدولية في الأشهر الخمسة المقبلة.

ما هو جواز السفر الإلكتروني؟

جواز السفر الإلكتروني (المعروف أيضًا باسم جواز السفر البيومتري أو جواز السفر الرقمي) هو جواز سفر تقليدي به شريحة إلكترونية مضمنة تحتوي على معلومات بيومترية يمكن استخدامها لمصادقة هوية حامل جواز السفر. ويستخدم التشفير الرقمي لتأكيد البيانات المخزنة إلكترونيًا في شريحة جواز السفر، مما يجعلها مكلفة وصعبة التزوير عندما يتم تنفيذ كل آليات الأمان بشكل كامل وصحيح.

كانت ماليزيا أول دولة تصدر جوازات سفر بيومترية في عام 1998. وفي منتصف عام 2019، ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 150 دولة تصدر تلك الجوازات.

ما أوجه اختلاف جوازات السفر الإلكترونية عن جوازات السفر المقروءة آليًا؟

الوثيقة الجديدة، التي تم إطلاقها في دولة دومينيكا في يوليو 2021، تحل محل جوازات السفر المقروءة آليًا وتتضمن ميزات أمنية علنية وسرية مضمنة في تصميمه.

تخزن جوازات السفر البيومترية لدولة دومينيكا المعلومات الشخصية لحاملها على شريحة إلكترونية مضمنة في المستند. ويتضمن ذلك البيانات البيومترية للوجه، وبصمة الإصبع، وقزحية العين، وكلها يمكن أن تؤدي إلى التحقق من هوية حامل تلك البيانات أثناء السفر. وأشارت حكومة دولة دومينيكا سابقًا إلى أن المستند متوافق مع البوابات الإلكترونية الجديدة في البلاد، مما يعني أنه يمكن لحامليه استخدامه للمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية بسرعة أكبر. كانت البوابات الإلكترونية جزءًا من مشروع بقيمة 13 مليون دولار لتحديث حدود دومينيكا استعدادًا لجوازات السفر البيومترية.

لماذا تتحول دومينيكا إلى جوازات السفر الإلكترونية؟

ذكر الوزير Blackmoore، في بيان له أعلن فيه عن الترقيات، أن الانتقال إلى جوازات السفر البيومترية في مارس 2021 جعل دومينيكا هي الدولة الوحيدة، باستثناء جزر الباهاما، التي تمتلك تلك الجوازات الحديثة في منطقة البحر الكاريبي.

ووفقًا لما ذكره الوزير، فإن الانتقال من جوازات السفر الأساسية المقروءة آليًا إلى جوازات السفر الإلكترونية البيومترية هي “الجانب الأكثر أهمية” في تحسين أنظمة الحدود في البلاد.

“نظرًا إلى الوتيرة التي يتحرك بها العالم حاليًا والتركيز الدولي على أنظمة الأمان المحسنة بالإضافة إلى الطلب على أنظمة أكثر سلامة وأمانًا، هناك أيضًا طلب عالمي على وثائق سفر أكثر كفاءة وأمانًا ومقبولة من قبل الجميع تتماشى مع المعايير والبروتوكولات الدولية المعمول بها.”

قالت وزيرة السياحة في دومينيكا Denise Charles في حفل الإطلاق العام الماضي: إن “جوازات السفر الإلكترونية من شأنها أن تجعل عملية نقطة التفتيش المتعلقة بالهجرة أسرع بكثير وستسمح لموظفي الهجرة بمصادقة الرحلات بسرعة، والأهم من ذلك توفير الحماية ضد سرقة الهوية والاحتيال”.

وقالت أيضًا إن المشروع الجديد سيحسن الروابط مع مركز الاتصالات الإقليمي المشترك للجماعة الكاريبية (CJRRCC) وكذلك الشرطة الدولية (الإنتربول).

من يمكنه التحول إلى جواز سفر إلكتروني؟

يمكن لجميع مواطني دولة دومينيكا استبدال جوازات سفرهم المقروءة آليًا بجواز سفر إلكتروني. وسيتم أيضًا إصدار جوازات السفر البيومترية للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لدولة دومينيكيا. يمنح البرنامج الجنسية للمواطنين الأجانب الذين يقومون باستثمار مؤهل في صندوق التنويع الاقتصادي بالجزيرة أو يختارون مشاريع عقارية.

أين يمكن للمواطنين التحول إلى جوازات السفر الإلكترونية؟

قال الوزير Blackmoore إن وزارته وضعت خططًا لتوجيه موطني دولة دومينكيا خلال الانتقال إلى جوازات السفر الإلكترونية في الأشهر المقبلة.

المواطنون في دومينيكا:

في روسو عاصمة دومينيكا، تم توفير مساحة في مكتب الهجرة والجوازات لضمان توفير موظفين إضافيين لتسهيل عملية الانتقال. وستتلقى إدارة الهجرة أيضًا معدات إضافية ستتيح معالجة أسرع للطلبات وفق ما صرح به الوزير Blackmoore.

أوضح أيضًا أنه سيتم نشر مجموعتين من مجموعات الأجهزة المحمولة التي لديها القدرة على التعرف على البيانات والحصول عليها من أي مكان في البداية في المجتمعات الرئيسية في كل أنحاء دومينيكا، بما في ذلك بورتسموث وماهاوت وسانت جوزيف وفييل كيس ولا بلين وجراند باي. وسيكون فريق الهجرة متاحًا لمدة يومين في كل موقع لمنح المواطنين متسعًا من الوقت للحصول على المستندات اللازمة لتقديمها للحصول على جواز السفر الإلكتروني الجديد في الأسابيع المقبلة.

صرح Blackmoore أيضًا أن استمارات طلب جواز السفر ستكون متاحة في أقسام الشرطة والموقع الإلكتروني للحكومة.

المواطنون في الخارج:

سيُسمح أيضًا لمواطني دولة دومينكيا المقيمين في الخارج بتجديد جوازات سفرهم في الخارج. يمكن للمواطنين التقديم من خلال مختلف القنصليات الدومينيكية الدولية أو المكاتب الدائمة التي سيتم إنشاؤها قريبًا في الإمارات العربية المتحدة أو لندن أو نيويورك والتي ستكون مجهزة بالكامل لتسهيل كل عمليات تقديم الطلبات، بما في ذلك الحصول على البيانات والصور.

وحتى يتم تشغيل المكاتب الدائمة، سيتم نشر مجموعات الأجهزة المحمولة في الخارج في كندا وتكساس وفلوريدا وبعض دول منطقة البحر الكاريبي لإجراء التسجيل.

“لقد تم بالفعل تشكيل فريق مكون من ضباط شرطة للسفر إلى مواقع مختلفة في كل أنحاء العالم لضمان منح أكبر عدد ممكن من مواطني طولة دومينكيا إمكانية الوصول إلى التسجيل لجوازات السفر الإلكترونية الجديدة.”

نبذة عن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لدولة دومينيكيا

صُنفت دومينيكا على أنها الأفضل في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) لمدة خمس سنوات من قبل مجلة Financial Times’ PWM. المتقدمون الذين يجتازون فحوصات العناية الواجبة يحصلون على جنسية دولة دومينيكا ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر الدولة، والذي يمنح التنقل العالمي إلى 75% من دول العالم. ويعني أن تكون مواطنًا في دولة دومينيكا أيضًا العيش والعمل والسفر في جزيرة الكاريبي وقتما تشاء ونقل الجنسية لأجيال قادمة.

يقوم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لدولة دومينيكا على أسس قانونية. ونظرًا إلى أن القانون المحلي لا يحتوي على أي قيود على حمل جنسية مزدوجة، فإن الحصول على جنسية ثانية من خلال الاستثمار في الدولة يعد أمرًا خاصا. لا يتضمن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا أي متطلبات خاصة باللغة أو العمر أو الخبرة التجارية أو التعليم بالإضافة إلى عدم وجود أي التزام بالإقامة الفعلية، كما لا يُشترط إجراء مقابلة شخصية.

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جوازات السفر البيومترية لدولة دومينيكا

جوازات السفر البيومترية لدولة دومينيكا (المصدر: CS Global Partners)