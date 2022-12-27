‫توفر Innodisk DDR5 RDIMM الفحص البصري التلقائي لأشباه الموصلات

تايبيه، 27 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — تفخر Innodisk ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التخزين الصناعي والأجهزة الطرفية المدمجة، بالإعلان عن حلها للمشكلات التي تواجهها تطبيقات الفحص البصري الآلي ( AOI ) المتعلقة بأوجه القصور في DRAM الاستهلاكية والناجمة عنها.



مع الإطلاق الأخير لـ Innodisk AI ، والذي يوفر حلاً كاملاً للذكاء الاصطناعي للمتكاملين الصناعيين، تلعب سلسلة DDR5 DRAM دورًا رئيسيًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك حلول الفحص البصري الآلي. مع ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات، والاتجاه نحو العمليات الأصغر والأصغر، زادت الحاجة إلى أنظمة آلية للكشف عن عيوب إنتاج أشباه الموصلات بشكل كبير. يتم الآن استخدام أنظمة AOI في كل خطوة من عملية تصنيع أشباه الموصلات، واستقرارها أمر بالغ الأهمية لكفاءة الإنتاج.

تواجه أنظمة AOI الحديثة ثلاث مشكلات أساسية Innodisk’s DDR5 RDIMM (ذاكرة مسجلة) تساعد في حلها: عرض نطاق الذاكرة والدقة ودرجات الحرارة العالية.

عرض نطاق الذاكرة

نظرًا لعرض النطاق الترددي العالي للذاكرة اللازم لنماذج التدريب، غالبًا ما تعاني أنظمة AOI عند استخدام وحدات ذات سعة أقل. تعمل وحدة RDIMM ‏ DDR5 RDIM ‏ من Innodisk ‏ على حل هذه المشكلة بسعات كبيرة، بما في ذلك وحدات 32 ‏ جيجا بايت و 64 ‏ جيجا بايت.

الدقة

بسبب عمليات أشباه الموصلات التي تنخفض إلى مستوى النانومتر، زادت متطلبات الدقة ومتطلبات الدقة لأنظمة AOI . يتميز جهاز RDIMM DDR5 من Innodisk ببنية قناة فرعية مزدوجة جديدة 40 بت، ويدعم ECC قوي النطاق الجانبي، والذي يمكنه التعامل مع متطلبات الكشف عالية الدقة من AOI .

درجات الحرارة المرتفعة

إن الفحص عالي السرعة والدقة الذي توفره أنظمة AOI يولد كميات عالية من الحرارة على مستوى DRAM ، وهذا يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجات حرارة النظام بشكل عام بشكل حاد. تعمل وحدة RDIMM DDR5 من Innodisk على حل هذه المخاوف الحرارية من خلال استراتيجية ذات شقين، تتضمن تكامل كل من الأجهزة والبرامج. يكشف مستشعران حراريان على الوحدات عن درجات الحرارة المحيطة، وأداتان برمجيتان: iCAP (منصة إدارة سحابة Innodisk) ، ومراقبة iSMART درجات الحرارة وإرسال رسائل تحذير.

على الرغم من أن تكنولوجيا الذاكرة يتم تحديثها باستمرار، إلا أن ملاحظة Innodisk للوضع الحالي للصناعة تظهر أن طلبات العملاء على التقنيات الجديدة تختلف اختلافًا كبيرًا. لذلك، لا توفر Innodisk منتجات DDR5 و DDR4 الأكثر اكتمالًا من الناحية الصناعية فحسب، بل توفر أيضًا منتجات قديمة مثل DDR3 و DDR2 و DDR و SDRAM . سيستمر تزويد وحدات الذاكرة هذه بتسعير ثابت و IC أصلي وبنفس دعم طول العمر الكبير مثل جميع منتجات Innodisk .



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