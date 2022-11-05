‫توفر طريقة اختبار Torch and Grit (TaG) الجديدة من قبل UL Solutions نهجًا موحدًا لفحص مواد حاوية بطارية السيارة الكهربائية

أطلقت UL Solutions أحدث خدماتها لفحص مواد حاوية البطارية، اختبار Torch and Grit ، المصممة لتوفير نهج موحد لموردي مواد المركبات الكهربائية والمستخدمين النهائيين.

نورثبروك، إيلينوي، 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت UL Solutions، الشركة العالمية الرائدة في علوم السلامة التطبيقية، اليوم عن طريقة اختبار جديدة لفحص مواد حاوية بطارية السيارة الكهربائية (EV)، Torch and Grit (TaG). تلعب حاويات البطارية والمواد المصنوعة منها دورًا مهمًا في سلامة السيارة الكهربائية. تتضمن طريقة اختبار TaG اختبارًا على نطاق صغير يساعد على التنبؤ بأداء المواد في حدث انفلات حراري.

عادةً ما تغطي بطاريات المركبات الكهربائية قاعدة السيارة بالكامل. يجب أن تتحمل المواد المستخدمة لإيواء هذه البطاريات ضغوط الانفلات الحراري. يحاكي اختبار TaG درجات الحرارة العالية وضغوط التأثير الميكانيكي في حدث الانفلات الحراري للبطارية لتصنيف المواد لمرفقات البطارية.

نظرًا لأن صناعة السيارات تتطلع إلى تقليل وزن العديد من المكونات، فإن مصنعي المعدات الأصلية ( OEM ) يغيرون بشكل متزايد مواد حاوية البطارية إلى مواد بلاستيكية ومركبات. يجب على الشركات المصنعة للمعدات الأصلية اختيار مادة حاوية مناسبة قبل إنشاء نموذج أولي مكلف لتقليل النفقات وتجنب مخاوف السلامة المحتملة. من خلال تصنيف المواد ، يمكن لـ TaG تقليل عدد المواد اللازمة للخضوع لاختبارات النماذج الأولية والتحقق من الصحة على نطاق واسع، والتي يمكن أن تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً بالنسبة لمصنعي المعدات الأصلية.

توحد UL 2596 ، طريقة الاختبار للأداء الحراري والميكانيكي لمواد حاوية البطارية، طرق الاختبار لتقييم مواد حاوية البطارية الكهربائية. يُقدر نشر طريقة اختبار TaG كإضافة إلى UL 2596 في عام 2023.

نبذة عن شركة UL Solutions

شركة UL Solutions هي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة التطبيقية، وتعمل الشركة على توفير حلول تسهم في تحويل تحديات السلامة والأمن والاستدامة إلى فرص يستفيد منها عملاؤها في أكثر من 100 دولة. كما توفر UL Solutions لعملائها خدمات الاختبار والفحص والاعتماد بالإضافة إلى البرمجيات والخدمات الاستشارية التي تدعم العملاء في ابتكار منتجات جديدة وتنمية أعمالهم. وتمثّل علامات اعتماد UL ضمانًا لموثوقية منتجات العملاء، وتظهر التزام الشركة الراسخ بالسعي لتطوير مجال السلامة. وتدعم الشركة عملاءها في ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، ودخول الأسواق العالمية وإيجاد حلول لمشكلات سلاسل التوريد المعقدة، وتنمية الأعمال على نحوٍ مستدام ومسؤول لإيجاد مستقبل أفضل. كما تسهم علوم الشركة التطبيقية في إيجاد ميزات تنافسية لعملائها.

التواصل الإعلامي:

ستيفن بروستر

UL Solutions

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