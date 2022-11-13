‫توفر شركة JA Solar جميع الوحدات لأكبر مشروع مشروع أحادي المحور لتتبع الطاقة الكهروضوئية في ماليزيا

بكين، 12 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — مشروع كهروضوئي بقوة 116 ميجاوات، مع جميع الوحدات التي توفرها شركة JA Solar (“الشركة”)، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع المنتجات الكهروضوئية عالية الأداء، افتتحت مؤخرًا عملياتها في مارانغ، ماليزيا.

ويستخدم المشروع الذي تعاقدت عليه شركة PowerChina Huadong الهندسية المحدودة (“شركة هوادونغ الهندسية”) وحده وحدات DeepBlue 3.0 ثنائية الوجه من شركة JA Solar . إنه أكبر مشروع أحادي المحور على الإطلاق لتتبع الطاقة الكهروضوئية في ماليزيا.

يقع هذا المشروع في ولاية تيرينجانو على الساحل الشرقي لشبه جزيرة ماليزيا، ويبلغ إجمالي طاقته المثبتة 116 ميجاوات ويغطي مساحة تقارب 600 هكتار. ومن المتوقع أن يوفر 220 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء في السنة وأن يلبي احتياجات 200000 أسرة معيشية، مما يقلل من حرق الفحم العادي بمقدار 80000 طن ويخفض انبعاثات الكربون بمقدار 200000 طن في السنة.

أطلقت الشركة DeepBlue 3.0 ، وهي وحدات PV متقدمة تم تصنيعها بواسطة JA Solar ، في مايو 2020. بلغ إجمالي الشحنات التراكمية للمنتجات في جميع أنحاء العالم من عام 2020 حتى يونيو 2022 ما يساوي 24 جيجاوات. من أجل تلبية متطلبات السوق المتغيرة، تسعى JA Solar باستمرار إلى تحسين أداء توليد الطاقة للوحدات الكهروضوئية من خلال تعزيز أبحاثها الفنية والابتكار. في مايو 2022، أطلقت شركة JA Solar أول منتج لها في سوق الوحدات الكهروضوئية من النوع n من DeepBlue 4.0 X . لا تحمل مزايا أداء DeepBlue 3.0 فحسب، بل تعرض DeepBlue 4.0 X كفاءة أعلى وقوة أعلى وقدرة أقوى على توليد الطاقة وموثوقية ممتازة. كل من DeepBlue 3.0 و DeepBlue 4.0 X يجسدان حقًا فلسفة تصميم منتج JA Solar “المصممة لتعزيز قيمة العميل”.

وقد سبق لشركة JA Solar أن وفرت وحدات عالية الكفاءة لمشاريع هامة متعددة في ماليزيا، بما في ذلك أول محطة طاقة كهروضوئية عائمة، وأول مشروع ثنائي الوجه بالإضافة إلى أجهزة التتبع، وما إلى ذلك، فازت بالعديد من الدعايات في البلاد. في عام 2021، بلغت حصة JA Solar في السوق في ماليزيا أكثر من 50%، مما ساهم بشكل كبير في سوق الطاقة الكهروضوئية المحلية. وفي المستقبل، ستواصل شركة JA Solar خدمة المنتجات الكهروضوئية العالية الكفاءة للسوق الماليزية، مما يساعد المنطقة المحلية على تحقيق التنمية المستدامة.

وباعتبارها واحدة من أكبر المقاولين في مجال الطاقة المتجددة، شهدت شركة هوادونغ الهندسية في السنوات الأخيرة تجاوز إجمالي قدرتها على تنفيذ المشاريع الكهروضوئية المنكمشة في الداخل والخارج 3 ملايين كيلوواط، وهي تغطي أكثر من 10 دول بما في ذلك فيتنام وميانمار ولاوس وماليزيا. في السنوات القليلة الماضية، أنشأت شركة JA Solar شراكة تعاونية مع شركة هوادونغ الهندسية، حيث يزيد حجم المشاريع الكهروضوئية الخارجية بين الاثنين عن 2 جيجاوات. كشركاء مشتركين ملتزمون بمبادرة الحزام والطريق، سيستمر الطرفان في الترويج المشترك لتحقيق التنمية الخضراء للعالم والسعي من أجل التحقيق المبكر لحياد الكربون.