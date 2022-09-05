‫ توطد مكانتها الرائدة في السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيال Sungrow   

القاهرة، 5 سبتمبر 2022 / PRNewswire/ — خلال العرض الشمسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، جلبت شركة Sungrow، الشركة العالمية الرائدة في مجال المحولات ومورد نظام تخزين الطاقة لمصادر الطاقة المتجددة، لأول مرة حلولها الشاملة للطاقة الشمسية بالإضافة إلى التخزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتوافق مع شبكة ما بعد الخدمة الناضجة في Sungrow، والشراكة العميقة مع اللاعبين الموثوق بهم في صناعة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستساعد في تعزيز مكانتها الرائدة في هذا السوق. كما أن التعاقد على العديد من المشاريع الرائدة وتسليمها يشهد بقوة على القدرة التنافسية لعلامة Sungrow التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من أجل خدمة السوق واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أفضل، أظهرت Sungrow محولات SG320HX القوية للغاية ومحول 1+ X المعياري، والذي من المتوقع أن يقود الجيل التالي من تطوير محطات الطاقة الشمسية. ساعد التقدم الفني والتطبيق العالي لمحول SG320 HX و 1+ X المعياري Sungrow على الفوز بجائزة “موفر التكنولوجيا الإقليمي” من MESIA خلال WFES 2022 . بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق SG320 HX بنجاح في مشروع محطة المياه المستقلة في جبيل (IWP) 45.75 ميجاوات، والذي سيبدأ تشغيله في الربع الرابع من عام 2022.

هذه المنطقة المرغوبة للمشاريع الشمسية على نطاق المرافق تخلق أيضا إمكانات كبيرة لتطبيقات نظام تخزين الطاقة. وبالتالي، يطلق Sungrow ESS – Power Titan المبتكر المبرد بالسائل، والذي يحمي سلامة المحطة وموثوقيتها من خلال التقنيات المبتكرة المبردة بالسائل مع تقليل LCOS من خلال التصميم المتكامل للغاية وإدارة الطاقة على مستوى المجموعة. علاوة على ذلك، بدافع من إمدادات الطاقة غير المستقرة والمكلفة مؤخرًا في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قدمت Sungrow أيضًا حلولها السكنية و C&I بما في ذلك بطاريات SH6.0RS و SBR096 و SG110CX وغيرها لتلبية الطلب العاجل للمجتمعات المحلية الإقليمية على توفير الطاقة للحياة والأعمال.

ويشهد على مكانة Sungrow الرائدة في السوق أيضًا عرضها وتسليمها للعديد من المشاريع غير المسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقدمت مشروع 500 ميجاوات Ibri II في عمان، ومشروع 800 ميجاوات الخرسانة في قطر، ومشروع 900 ميجاوات DEWA V في الإمارات العربية المتحدة، ومشروع 1.612 جيجاوات في المملكة العربية السعودية، وكلها تساهم في إنجاز تركيب 6 جيجاوات + حتى الآن. “منذ تأسيس فرع سونغرو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أخذنا زمام المبادرة في توفير العديد من المشاريع البارزة والمغيرة للألعاب. مع توسع السوق وتكثيفه، نقوم بشكل استباقي بوضع إستراتيجية للأسواق السكنية وأسواق C&I في هذه المنطقة ونقدم محفظة شاملة لتلبية الطلبات المختلفة. علاوة على ذلك، ينشط الفريق المحلي الموجود في دبي في عقد اجتماعات القنوات والندوات وغيرها من التبادلات مع اللاعبين المؤثرين في هذه المنطقة لتعزيز الوعي بعلامتنا التجارية “.

نبذة عن شركة سنغرو Sungrow

شركة Sungrow المحدودة لإمدادات الطاقة (“ Sungrow “) هي شركة رائدة عالميًا وصاحبة العلامة التجارية الأكثر موثوقية عالميًا في قطاع محوّلات التيار؛ وقد تجاوزت القدرة الإجمالية لمبيعاتها العالمية من المحوّلات 182 جيجاواط في يونيو 2022 . تأسست Sungrow في 1997 من قبل الأستاذ الجامعي Cao Renxian ، وهي شركة رائدة في مجال البحث والتطوير لمحولات الطاقة الشمسية مع أكبر فريق متخصص في البحث والتطوير في الصناعة ومجموعة واسعة من المنتجات تقدم حلول العاكس الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع وتجاري و التطبيقات الصناعية والسكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الكهروضوئية العائمة المعترف بها دوليًا، وحلول القيادة NEV ، وحلول شحن المركبات الكهربائية وأنظمة إنتاج الهيدروجين المتجددة. مع سجل حافل مدته 25 عامًا في مجال الطاقة الكهروضوئية، تتمتع منتجات Sungrow بالطاقة في أكثر من 150 دولة حول العالم.

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