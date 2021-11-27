جزيرا، مالطا, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — تقدم شركة سوفتسويز إحصاءات ورؤى حول تطور العملات المشفرة في صناعة الألعاب الإلكترونية على أساس بياناتها الداخلية الضخمة التي تجمعها بصورة مجهولة. المعلومات في التقرير تعكس بيانات مقارنة عن الربع الثالث للعام 2021 والفترة نفسها في العام 2020.

إجمالي الرهانات في العملات المشفرة

الاستنتاج الرئيسي المستخلص من البيانات التي تم الحصول عليها للربع الثالث من العام 2021 هو أن حجم الرهانات الموضوعة في العملة المشفرة آخذ في الازدياد. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كانت الزيادة 2.8 مرة. ويستمر الاتجاه الإيجابي طوال العام 2021: وبلغت الزيادة من الربع الثاني 2021 إلى الربع الثالث 2021 28٪.

“لا يرجع هذا النمو القوي إلى التطور العضوي لـ سوفتسويز فحسب، بل يرجع أيضًا إلى زيادة الاستهلاك الرقمي حول العالم. تستثمر شركات الألعاب الإلكترونية أكثر فأكثر في التسويق. وهذا يؤدي إلى زيادة شعبية الألعاب والمراهنات عبر الإنترنت بين جماهير الإناث واللاعبين الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا والذين يستخدمون العملات المشفرة بنشاط في حياتهم اليومية بشكل عام وللمراهنات عبر الإنترنت بشكل خاص. وينعكس هذا في زيادة حصة التشفير في الألعاب الإلكترونية”، كما يقول أندري ستاروفوليتوف، مدير العمليات في سوفتسويز.

العملات المشفرة مقابل العملات التقليدية (الفيات)

تتعدى العملات المشفرة تدريجياً على مجال العملات التقليدية. مقارنةً بالربع الثالث من العام 2020، زادت حصة الرهانات بالعملات المشفرة مقابل العملات التقليدية بنسبة 27.6 نقطة مئوية في نفس الفترة من العام 2021. كما تم تأكيد الاتجاه التصاعدي في شعبية العملات المشفرة من خلال البيانات المقارنة للربع الثاني والربع الثالث من العام 2021، عندما كانت حصة الرهانات المشفرة قد ارتفعت بنسبة 10.3 نقطة مئوية من 33٪ إلى 43.3٪ على التوالي.

ويقول أندري ستاروفوليتوف، مدير العمليات في سوفتسويز: “يرجح أن تكون هذه الديناميكية ناتجة عن نمو وتطور عدد العلامات التجارية المشفرة. فبينما كانت في الربع الثالث من العام 2020 لا تزال جديدة في السوق، فقد أصبح بالإمكان اعتبارها لاعبة ذات خبرة في صناعة المقامرة بالعملات المشفرة هذا العام. وقد لعب توسع هذه العلامات التجارية في أسواق جديدة دورًا مهمًا في هذا أيضًا “.

العملات المشفرة مقابل التقليدية: سبورتسبوك

يظهر اتجاه مختلف تمامًا في المراهنة هذه الأيام على الألعاب الرياضية. في هذه الفئة، تحتفظ العملات الورقية بميزة مطلقة. في الربع الثالث، تم إجراء 98.76٪ من الرهانات بالعملات الورقية، مقارنة بـ 1.24٪ فقط في العملات المشفرة.

يقول ألكساندر كامينتسكي، مالك منتج سبورتسبوك: “هذا على الأرجح لأن الغالبية العظمى من عملاء سبورتسبوك هم تلك الشركات التي أطلقت الكازينوهات الخاصة بها دون تركيز أولي على عملية العملة المشفرة. كان تركيزهم الرئيسي على العملات التقليدية. ومع ذلك، فقد تغير الاتجاه، والآن تعتبر العملات المشفرة دائمًا مكونًا مهمًا عند إطلاق مشاريع جديدة. لذلك، أنا متأكد من أن حصة العملات المشفرة ستنمو في المستقبل فقط.”

تعرف على العملات المشفرة المفضلة بين لاعبي الكازينو والمراهنات الرياضية في التقرير الكامل سوفتسويز “تقرير العملات المشفرة”. .

نبذة عن سوفتسويز

سوفتسويز هي علامة تجارية دولية للتكنولوجيا تقدم حلول برمجيات معتمدة على نطاق واسع لإدارة عمليات الألعاب الإلكترونية. تمتلك سوفتسويز العديد من تراخيص الألعاب، وتوفر حلول الألعاب الإلكترونية الشاملة. في العام 2013، كانت سوفتسويز هي الشركة الأولى في العالم التي تقدم حل كازينو على الإنترنت محسّنة قائمة على التداول بعملة البيتكوين المشفرة.

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