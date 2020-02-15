تواصل توسع شركة أركيبيلاغو إنترناشيونال بتوقيع اتفاقية جديدة في دبي

جاكرتا، إندونيسيا، 15 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة آركيبيلاغو إنترناشيونال Archipelago International، شركة إدارة الفنادق الأكبر المملوكة بصورة خاصة والمستقلة في جنوب شرق آسيا، عن شراكة استراتيجية جديدة مع ميسون بريفي، وهي واحدة من أسرع شركات المنازل السياحية وشركات إدارة تأجير العقارات نموا في دبي.

وستسمح اتفاقية الترخيص بدخولآركيبيلاغوإلى سوق الإمارات العربية المتحدة مع علامة ميسون بريفي التجارية لفاخرة التي تدعمها العلامة التجاريةآتسون.ستتيح الصفقة، التي تتضمن دمجميسون بريفي في منصة فنادقآركيبيلاغو، وصولميسون بريفي إلى خبرةآركيبيلاغوفي التوسع والتوزيع والتسويق والبنية التحتية للشركات في جنوب شرق آسيا.

في العام 2018، أعلنتميسون بريفي عن ضمان استثمار رأس المال من الفئةأبقيمة 4 ملايين دولار من قبل مستثمر خاص. يؤمن كل من الاستثمار من الفئة أ واتفاقية الترخيص معآركيبيلاغومنصة مناسبة لـميسون بريفي لتوسيع مخزون الغرف لديها في المستقبل.

وفي معرض تعليقه على الصفقة، قال جيرارد بيرن، المدير الإداري لشركة آركيبيلاغو أوفرسيز، “على الرغم من أنها ليست فريدة من نوعها في السياق الدولي، فإن هذه هي الصفقة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وهي لا تعمل فقط على استكمال أهداف الحكومة الإستراتيجية الخاصة بتوفير غرف الفنادق لزوار معرض اكسبو في دبي 2020، ولكنها أيضًا تتيح لعملائنا من جنوب شرق آسيا خيارات أوسع عند زيارة دبي مباشرةً أو عبر المدن المقدسة في المملكة العربية السعودية، كجزء من حزمة العمرة أو الحج زائد “.

وفي بيان مشترك حول الصفقة قال بول مالي ورامي شماع، المؤسسان المشاركان والمديران المشتركان لميسون بريفي، “بعد أن نجحنا في تأمين استثمارات كبيرة خاصة من الفئة أ في العام 2018، كان من الضروري أن نوفر البيئة المناسبة لذلك الاستثمار للعمل ولمساعدتنا على تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو على مدار السنوات الثلاث القادمة. آركيبيلاغوتوفر لنا هذه المنصة، وإلى جانب العلامة التجارية أستون وسمعةآركيبيلاغوبشكل عام، سواء في هذه المنطقة أو في جنوب شرق آسيا، نشعر بالثقة تجاه هذا المرحلة التالية من تطورنا “.

حول آركيبيلاغو إنترناشيونال

تديرآركيبيلاغوإنترناشيونالأكبر محفظة في إندونيسيا تضم أكثر من 150 فندقًا مع 100 عقار جديد قيد التطوير في جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط. ومع توفرها على 20,000 غرفة في أكثر من 60 مدينة، تشمل العلامات التجارية الراقية للمجموعة آستون، ألانا، كوليكشن باي آستون، هاكسلي، كامويلا، هاربر، كويست، نيو، فيفهوتيلز ونوماد.

عن ميسون بريفي

تأسست ميسون بريفي في آذار/مارس 2017 على يد بول مالي ورامي شماع، وهي واحدة من أسرع شركات منازل العطلات نمواً في دبي وشركات إدارة تأجير الشركات، مع محفظة تضم أكثر من 200 شقة ذات جودة عالية، وبنتهاوس وفيلات في أفضل المواقع في جميع أنحاء دبي. توفر ميسون بريفي للضيوف نكهة حقيقية لدبي من خلال تقديم تجارب “بعيدة عن الوطن” تمنح الضيوف مساحة وراحة أكبر من الفندق، مع توفير تجربة حجز سلسة ومستوى عالٍ من الضيافة التي تشتهر بها منطقة الشرق الأوسط. تعمل ميسون بريفي على زيادة العائد على الاستثمار لأصحاب العقارات من خلال الاستفادة من الطلب القوي على الإيجار قصير الأجل من قطاعي الشركات والسياحة. كما تقدم للمالك حلولاً مرنة لإدارة وتحسين الأصول العقارية السكنية والعقارية.

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