‫‫تنظم الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC) الدورة الثامنة للملتقى الدولي للمغرب لسباقات الخيول يومي 19 و20 نونبر 2022 بحلبة الدار البيضاء – آنفا

تنظم الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC) الدورة الثامنة للملتقى الدولي للمغرب لسباقات الخيول، الذي ينعقد كل سنة في نهاية الأسبوع الثالث من شهر نونبر. ويندرج هذا الحدث في إطار الطموحات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وإشعاع سباقات الخيول المغربية.

يعتبر الملتقى الدولي أبرز حدث في أجندة سباقات الخيول بالمملكة المغربية، ويعرف مشاركة خيول وركاب مغاربة وأجانب. وبهذه المناسبة جندت الشركة الملكية لتشجيع الفرس كل الموارد الضرورية لتنظيم ملتقى دولي متميز في مستوى الطموحات وطبقا للمعايير الدولية من حيث التنظيم وجودة البنيات التحتية والقدرات التقنية.

«تهدف الشركة الملكية لتشجيع الفرس إلى تنمية قطاع سباقات الخيول بالمغرب وإعطائه طابعا دوليا. لذلك فإننا جد سعداء باستضافة جل الفاعلين الدوليين في مجال سباقات الخيول بمدينة الدار البيضاء، وفخورون بثقتهم المتجددة وبالاهتمام الذي يحظى به الملتقى الدولي للمغرب. ومن شأن هذه الثقة أن تساهم بقوة في تموقع هذا الموعد ضمن لائحة مواعيد السباقات الدولية»، يقول عمر صقلي، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس.

سباقات دولية من المستوى الرفيع

يتضمن برنامج الملتقى 14 سباقا، بينها 8 سباقات دولية، وقيمة الجوائز الإجمالية تناهز 750.000 يورو. وستجمع نهاية الأسبوع المخصصة للملتقى الدولي للمغرب مشاركين جد متميزين، على غرار ما ألفناه في الدورات السابقة حيث سيخصص اليوم الأول لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، فيما سيخصص اليوم الثاني للخيول العربية الأصيلة.

وتعتبر الجوائز الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة السباقات الرئيسية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.

كما سيقترح يوم الخيول العربية الأصيلة 3 جوائز أخرى مرموقة، وهي:

الجائزة الكبرى لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن؛

الجائزة الكبرى لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد؛

كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وختاما، سيحتضن يوم الخيول المهجنة الأصيلة الجائزة الكبرى للشركة الملكية لتشجيع الفرس(SOREC)، التي تعتبر جزءا مهما من السلسلة العالمية (Défi du Galop).

امتيازات خاصة رهن إشارة المشاركين الدوليين

لتشجيع المهنيين الدوليين على المشاركة، ستضع الشركة الملكية لتشجيع الفرس(SOREC) رهن إشارتهم العديد من الامتيازات المتعلقة بنقل الخيول، بالإضافة إلى برنامج استقبال كامل.

توزيع APO Group بالنيابة عن Société Royale d’ Encouragement du Cheval (SOREC).

عن الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC)

الشركة الملكية لتشجيع الفرس شركة عمومية تم إحداثها في سنة 2003 تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. قوية بمخطط أعمالها الفريد من نوعه عبر العالم، يشمل نطاق تدخل الشركة الملكية لتشجيع الفرس المهام التالية: تأطير تربية الخيول وتحسين السلالات في المرابط الوطنية، تنظيم سباقات الخيول في حلبات السباق، تدبير ألعاب سباقات الخيول، وإنجاز واستغلال البنيات التحتية لقطاع الخيول. في سعيها لتحقيق طموح تموقع قطاع الخيول كمحرك للتنمية في الوسط القروي، تركز الشركة الملكية لتشجيع الفرس عملها على تثمين السلالات وعلى رسملة استعمالات الخيول بغرض مواكبة انبثاق قطاع مجدي اقتصاديا ومستقل ماليا.