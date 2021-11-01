مونتريال, 1 نوفمبر 2021 /PRNewswire/— Ovivo Inc. (“Ovivo”)، هي شركة عالمية مقدمة لمعدات وتكنولوجيا ونظم معالجة المياه والصرف الصحي، ويسرها أن تعلن أن شركة Cembrane A/S (“Cembrane”) قد انضمت إلى مجموعة Ovivo.

وتنتج “سيمبران”، التي تأسست في عام 2014 ومقرها في مدينة لينج في الدنمارك، صفيحة مستوية فريدة مصنوعة من كربيد السليكون مسجلة (“SiC“) تستخدم من قبل مصنعي المعدات الأصلية وشركات دمج النظم في جميع أنحاء العالم لتطبيقات متنوعة في مياه الشرب ومياه الصرف الصحي داخل الأسواق البلدية والصناعية على حد سواء. تم دمج تقنية كربيد السيليكون الغشائية من شركة سمبران في أكثر من 450 منشأة في 65 دولة، كما أنها مكمل مثالي لخبرة العمليات والنظم التي تتمتع بها شركة Ovivo. قد عملت Ovivo مع أنواع عديدة من الأغشية في الماضي، ولكن بعد عدة سنوات من الاختبار والتركيب والتشغيل لما يزيد على 50 منشأة مع أغشية سيمبران المكونة من كربيد السيليكون، صنفت المنظمة أغشية سيمبران ن كربيد السيليكون كتكنولوجيا الأغشية المفضلة لديها في المستقبل.

إن الماء مورد محدود يحتاج إلى المعالجة والاستعادة ويحتاج إلي إعادة إستخدامه بقدر الإمكان. تلعب الأغشية دورًا رئيسيًا في معالجة المياه بأعلى جودة والسماح لنا بتنظيف وحماية هذا المورد الثمين. بالمقارنة مع الأغشية التقليدية التي يمكنها مواجهة تحديات تشغيلية عند الضغط عليها، تتميز تقنية سيمبران المكونة من كربيد السيليكون بمرونة فائقة، حيث تجذب الخصائص الطبيعية لكربيد السيليكون الماء دون عناء بينما تقوم بالتصدي للمواد الملوثة. ينتج عن ذلك تدفق شديد الاستدامة وقدرة على العمل بشكل موثوق مع المواد الصلبة والزيوت العالية، وكذلك تحت ظروف صعبة أخرى تتصارع معها الأغشية البلمرية. كما أن كربيد السيليكون من أصعب المواد في العالم، وقادر على تحمل أوسع نطاق ممكن من درجات الحرارة ودرجة الحموضة والمواد الكيميائية والضغوط. قد حققت الأغشية المكونة من كربيد السيليكون مستوى جديدًا من الأداء في بعض تطبيقات معالجة المياه والمياه العادمة الأكثر طلباً.

بدأت الشراكة بين سيمبران وأوفيفو في سبتمبر 2018 عندما وقعت أوفيفو إتفاقية ترخيص حصرية وأخذت مشاركة أقلية في سيمبراني. منذ ذلك الحين نجحت أوفيفو في دمج أغشية سيمبران المكونة من كربيد السيليكون في العديد من حلولها. إن دمج سيمبراني في مجموعة أفيفو لن يعمل على تعزيز النمو في الأسواق الحالية فحسب، بل سيخلق أيضا فرصًا مع حلول جديدة تتماشى مع إحتياجات عملائها من المتانة والأداء العالي والاستدامة. كجزء من “أوفيفو”، ستعمل سيمبراني تحت اسمها التجاري الخاص بها، وسيظل يقودها لاسي أندرياسن، بوصفه كبير الموظفين التنفيذيين في سيمبراني.

يقول مارك باربو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوفيفو “يسرنا أن نرحب بسيمبراني وموظفيها كجزء من عائلة أوفيفو بعد الشراكة الناجحة معهم لعدة سنوات،” أختتم م. باربو “تتمثل مهمتنا في توفير حلول مستدامة وفعالة لمعالجة المياه لعملائنا من خلال الخبرة والابتكار، كما أن تقنية كربيد السيليكون الغشائية التي طورتها سيمبراني تعد المنتج المثالي لتوفير حلول مستدامة ومبتكرة ذات قيمة مضافة للعملائنا.”

“تعد أوفيفو رائدة عالمية في معالجة المياه والصرف الصحي، حيث أقمنا معها علاقة وثيقة وقوية على مر السنين. قال لاسي أندرياسن، كبير الموظفين التنفيذيين في شركة سيمبراني “أعتقد أنها الراعي المثالي ذي البعد الاستراتيجي والعالمي لدعم نجاح وتنمية شركة سيمبراني وموظفيها على المدى الطويل،”

تعالوا وقابلوا سيمبراني في موقف 05.475C ،في اكوتاتش، بين 2 و 5 تنوفمبر2021، في امستردام، هولندا.

حول شركة أفيفو.

تعد أوفيفو شركة عالمية توفر المعدات والتكنولوجيا والنظم التي تنتج فيما بين أنقى المياه وتعالج بعضًا من أصعب المياه المستعملة في هذه الصناعة. تعتبر أوفيفو ماركة تجارية عالمية قوية لها علامات تجارية معروفة، وتملك أكثر من 150 عامًا من الخبرة والمراجع في معالجة المياه، تدعمها منتجاتها الخاصة، وتقنياتها المتقدمة ومعرفتها الواسعة في مجال تكامل النظم. تقدم شركة أوفيفو حلولًا تقليدية إلى تقنية عالية لمعالجة المياه للأسواق الصناعية والبلدية، كما تعمل على زيادة فعالية قاعدتها الضخمة من المعدات المركبة حول العالم لتوفير قطع الغيار والخدمات لعملائها. تكرس أفيفو نفسها للابتكار في صناعة تتطور باستمرار وتقدم حلولًا لمعالجة المياه تكون فعالة من حيث التكلفة وفعالة من حيث إستخدام الطاقة ومستدامة بيئيًا.

تدير أفيفو منصة عالمية متكاملة في 15 بلدًا، وتوظف أكثر من 1,000خبير في معالجة المياه في جميع أنحاء العالم. تملك شركة Ovivo شركة German SKion Water GmbH، وهي شركة عالمية لتوفير التكنولوجيا والحلول فضلاً عن الشركة المصنعة للنباتات، في كل من تكنولوجيا المياه البلدية والصناعية وتكنولوجيا مياه الصرف الصحي. شركة SKion Water هي شركة فرعية تابعة للشركة الاستثمارية الألمانية سوزان كلاتين القابضة للاستثمار SKion GmbH. للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ovivowater.com

لمزيد من المعلومات حول سيمبراني، قم بزيارة www.cembrane.com

بيير مارك سارازين، نائب رئيس قسم تمويل وخزانة الشركات، هاتف: 514 284-7208, pierre-marc. sarrazin@ovivowater.com

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1673291/Ovivo_Inc__ Cembrane_Joins_Ovivo_to_ Propel_the_Growth_of_its_Sili. jpg