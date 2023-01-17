‫تنشر شركة Sinopec “الكتاب الأبيض للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون 2022 لشركة Sinopec”

تعزيز المزايا المستدامة لتسريع التنمية عالية الجودة وتحقيق أهداف “الكربون المزدوج”

بكين، 17 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — نشرت China Petroleum & Chemical Corporation (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ” Sinopec “) “الكتاب الأبيض للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون 2022 لشركة Sinopec ” (“الكتاب الأبيض”) في 13 يناير/كانون الثاني، حيث سلطت الضوء على رؤيتها وممارساتها عبر نطاقات خارطة طريق استراتيجية وآلية مؤسسية ومبادرات الطاقة النظيفة والاستخدام الاقتصادي للموارد.

كانت Sinopec أول شركة صينية تنشر “الكتاب الأبيض لحماية البيئة” في عام 2012، والتي تعهدت بتعزيز التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون. على مدى العقد الماضي، نفذت Sinopec مبادرات لتحسين كفاءة الطاقة، وبناء عمليات مستدامة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة لنهر اليانغتسي وأحواض النهر الأصفر. أصدرت Sinopec أيضًا خطة عمل للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وتم تسميتها “نموذج الصين منخفض الكربون” لمدة 12 سنة متتالية.

“يعكس الكتاب الأبيض مساعي Sinopec في دفع عجلة التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون. ستكون نقطة الانطلاق الجديدة لترسيخ استراتيجياتنا في تحقيق التوازن بين جداول أعمال التنمية وخفض الانبعاثات للمبادرات قصيرة وطويلة الأجل، وتنسيق الحد من الكربون والتلوث، والتحول الأخضر والنمو لتسريع التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، وتعزيز المزايا التنافسية الخضراء وتقديم مساهمات كبيرة في التحول منخفض الكربون في صناعة الطاقة والصناعات الكيماوية في الصين وتحقيق أهداف ‘الكربون المزدوج’”، قال تشاو دونغ، رئيس Sinopec .

تقوم شركة Sinopec بوضع استراتيجية لمخطط صناعي لتطوير طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون وآمنة وفعالة، وإنشاء رؤية خضراء ومنخفضة الكربون لتعزيز كفاءة إعادة تدوير موارد الطاقة، ومتابعة خارطة طريق لتحقيق إنتاج طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون، والحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات للوصول إلى أهداف صافي الصفر.

تستمر إجراءات “الكربون المزدوج” الكاملة للشركة في الحد من انبعاثات الكربون وخفض كثافة الكربون، مع تعزيز التحكم في انبعاثات الميثان عبر سلسلة الصناعة. تابعت Sinopec أيضًا إدارة أصول الكربون وبصمة الكربون للمنتج بشكل متعمق وأنشأت أول شركة تكنولوجيا سلسلة صناعية كاملة الكربون في الصين.

لقد أدت مبادرات الإنتاج النظيف لشركة Sinopec إلى تحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة والمياه والأراضي بشكل كبير – فقد نجح ما مجموعه 4469 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة في توفير 7.49 مليون طن من الفحم القياسي، وبحلول نهاية عام 2021، احتفظ حقل Fuling للغاز الصخري بأكثر من 40 هكتارًا من الأرض، أي ما يعادل 56 ملعبًا لكرة القدم.

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