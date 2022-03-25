‫تنشئ Dante Labs أول مجالس Medical Genomics Boards إقليمية لعلم الجينوم الطبي في أوروبا مكونة من قادة عالميين محليين ومتعددي الجنسيات في علم الجينوم

نيويورك، 24 مارس 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Dante Labsأعلنت الشركة الرائدة عالمياً في علم الجينوم والطب الدقيق عن إنشاء أول مجالس للجينوميات الطبية Medical Genomics Boards، مما يعزز مهمة الشركة ونشاطها البحثي في هذه المجالات الجديدة للرعاية الصحية، باستخدام علم الجينوم لتعزيز الوقاية والعلاج.

يتكون مجلس علم الجينوم الطبي Medical Genomics Board من قادة العالم في علم الجينوم من ذوي الخبرات متعددة التخصصات مع العلماء والمتخصصين في علم الجينوم المؤهلين، بما في ذلك علماء الوراثة والكيمياء الحيوية الجزيئية والخبراء السريريين في علم الجينوميات الصيدلانية وعلم الجينوميات الغذائية وعلم الجينوميات والأمراض النادرة قبل الولادة والرُّضَّع حديثي الولادة والأطفال.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لـ Dante Labs: “إن الهدف هو متابعة مسار الخرائط العلاجية الشخصية من خلال تنظيم نظام إبلاغ واضح على الرغم من التعقيد الكبير للبيانات المستمدة من تسلسل الجينوم الكامل في NGS”. وأضاف “تعتزم Dante إنشاء المزيد من مجالس الجينوميات الطبية الإقليمية Medical Genomics Boards حول العالم لجعل علم الجينوميات في طليعة الطب الدقيق في الرعاية الصحية، مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية والثقافية لكل منطقة.”

عُقدت المائدة المستديرة الأولى للجنة المشكلة حديثًا في 10 مارس 2022 في كاستل غاندولفو. تم تشكيل Board رسميًا في ذلك الوقت. وتم تكليف الأستاذ/ Giuseppe Novelli، باحث في الأمراض الوراثية متعددة العوامل، بدور المدير العلمي، وسينسق أنشطة المجلس، وسيكون مستشارًا تقنيًا علميًا.

يأتي أعضاء Board جميعًا من خلفيات طبية وأكاديمية، بما في ذلك الأطباء والصيادلة وعلماء الأحياء. تم اختيار هؤلاء الخبراء في علوم “Omic” لتغطية جميع المجالات العلاجية، من علم الجينوم الوراثي إلى علم الصيدلة الجينومي. وعلى وجه التحديد، من بينهم أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة سابينزا في روما، Giovanni Pellacani؛ البروفيسورة Laura di Renzo، من عيادة Tor Vergata الشاملة في روما حيث تتعامل مع علم الوراثة التغذوية وعلم المورثات الغذائية؛ أستاذ الكيمياء الحيوية السريرية والبيولوجيا الجزيئية بجامعة تور فيرغاتا، Sergio Bernardini؛ البروفيسور Antonio Novelli، الذي يتعامل مع علم الجينوم في التشخيص قبل الولادة في مستشفى Bambino Gesù Children’s Hospital في روما؛ وأستاذ الطب الباطني في جامعة سابينزا في روما، Salvatore Minisola. الدكتورة Camilla Nero، خبيرة في علم الأورام من الجامعة الكاثوليكية في روما.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر بناءً على السلسلة الجينومية الكاملة والذكاء الاصطناعي. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي لتحديد التسلسل الجيني.

جهة الاتصال:

Laura D’Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

0671 191 0862 39+

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