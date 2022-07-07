‫ تم الاعتراف بـ SmartX باعتباره اختيار العملاء لعام 2022 من Gartner Peer Insights في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبرامج HCI

بكين، 7 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة SmartX ، الشركة المبتكرة الحديثة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، عن الاعتراف بها كخيار عملاء آسيا/المحيط الهادئ في 2022 Gartner Peer Insights “صوت العميل”: برامج البنية التحتية شديدة التقارب. هذه هي السنة الثانية التي تم اختيار SmartX كخيار عملاء APAC في هذا المجال.

قال ينان كو، كبير مسؤولي التسويق بشركة SmartX : “إن الاعتراف بنا كخيار عملاء APAC لعام 2022 لبرامج البنية التحتية شديدة التقارب بالنسبة لنا هو انعكاس لالتزامنا بتقديم منتجات وخدمات عملاء من مستوى عالمي”. “سنواصل الابتكار لجعل تكنولوجيا المعلومات بسيطة لعملائنا ولتحديث بنيتها التحتية.”

يعتمد هذا الاعتراف على التعليقات والتقييمات من 80 محترفًا معتمدًا للمستخدم النهائي ممن لديهم خبرة في استخدام منتجات SmartX في فترة 18 شهرًا المنتهية في 28 فبراير/شباط 2022. بشكل عام، حصلت SmartX على تصنيف 4.8 من أصل 5 نجوم، حيث قال 97٪ من المراجعين إنهم يوصون بمنتجات SmartX .

تلقت SmartX ما قدره 123 تعليق منذ أن بدأت تتبع السوق داخل منصة Gartner Peer Insights وحصلت على متوسط درجات 4.9 من 5 اعتبارًا من 5 ماي/أيار 2022.

قال عملاء SmartX :

منتجات مستقرة وموثوقة وخدمات احترافية وفعالة

1. يوفر المنتج قدرة جاهزة للإنتاج من حيث الأداء والاستقرار. لقد استخدمناه لمدة عام تقريبًا ولم نواجه أي مشاكل. وقد عزز ذلك ثقتنا في زيادة استخدامه في بيئة الإنتاج لدينا. 2. نظرًا لأننا نستخدمه في بيئة إنتاج، فقد مكنتنا خدمات الفحص الاستباقي من SmartX من تتبع الحالة ومنع مخاطر المجموعة شديدة التقارب وقدمت ضمانًا للتشغيل المستقر لبيئة الإنتاج. 3. عادة ما تحدث تغييرات نظامنا أثناء الليل عندما لا نكون في العمل. بغض النظر عن الوقت المتأخر، يمكن لمهندسي خدمة SmartX دائمًا تزويدنا بالرد في الوقت المناسب وتقديم الحلول لمشاكلنا.

– مدير تقنية المعلومات في الصناعة المصرفية

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حول Gartner Peer Insights

منصة Gartner Peer Insights هي عبارة عن منصة مجانية لمراجعات الأقران وتقييمات مصممة لصانعي قرارات برامج وخدمات المؤسسات. تمر المراجعات عبر عملية تحقق صارمة من الصحة والاعتدال في محاولة لضمان صحتها. وهي تغطي الآن 425 سوقًا للبرامج والخدمات، وتنتج 450.000 مراجعة على أكثر من 18000 منتج.