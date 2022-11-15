‫ تم الاعتراف بـ Resecurity من قبل Frost & Sullivan كرائد في سوق المعلومات الاستخبارية للتهديد السيبراني

سلطت Frost & Sullivan الضوء على وجه التحديد على فريق Resecurity’s HUNTER المكرس للبحث والاستخبارات المستمرة. يبحث فريق HUNTER بنشاط ويتتبع التغييرات التي تطرأ على مشهد التهديد، ويزود العملاء بمعلومات التهديد السيبراني الأكثر ملاءمة وحديثة. وقد أدى ذلك إلى إدراك Frost & Sullivan لمعدل النمو المرتفع لشركة Resecurity ومعدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 100% على أساس سنوي.

“أظهرت Resecurity معدلات نمو مثيرة للإعجاب في السنوات الثلاث الماضية. تعتمد استراتيجية النمو الخاصة بها على نهج “الوصل والوصول” إلى معلومات التهديد وكذلك على قدرة الشركة على توفير الرؤية في المجالات التي تهم العملاء حقًا. تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية Resecurity لإعادة تصور عمليات الأمن السيبراني”. كلارا ديلو روسو، كبيرة محللي البحوث، الأمن في Frost & Sullivan .

تخدم Resecurity العملاء في مجموعة متنوعة من الصناعات ذات النطاق العالمي. تستفيد المنظمات في جميع أنحاء العالم من منصة معلومات التهديد السيبراني الخاصة بـ Resecurity لتحليل أحدث معلومات التهديد وربطها بملامح المخاطر والبيئة الخاصة بها. بالاقتران مع عروض Resecurity الأخرى، مثل الحماية من المخاطر الرقمية ( DRP) ، تحتل Resecurity موقعًا جيدًا لتكون مركزًا جامعًا لحلول معلومات التهديد المتكاملة.

“إن إعادة التأمين مبتهجة لتضمينها في تقرير Frost & Sullivan TIP Market لعام 2022. التغطية في هذا التقرير تؤكد ما يعرفه عملاؤنا بالفعل – أن Resecurity هي المزود الرئيسي لحلول استخبارات التهديد في السوق”، هذا ما قاله جين يو، الرئيس التنفيذي لشركة Resecurity .

من المرجح أن يؤدي التعرض في تقرير Frost & Sullivan إلى توسيع نطاق وصول Resecurity في الصناعة، حيث تتطلع العديد من المؤسسات إلى Frost & Sullivan لإجراء أبحاث السوق والاستخبارات. من المتوقع أن تنمو Resecurity بشكل أكبر، ولها تأثير عالمي مع الشركاء في جميع أنحاء العالم المنخرطين في بيع وتعزيز حلول استخبارات التهديد الخاصة بهم.

تعتبر سوق المعلومات الاستخبارية للتهديدات السيبرانية ذات صلة بشكل خاص حيث يصبح مشهد التهديد أكثر تعقيدًا وتصبح الجهات الفاعلة في مجال التهديد أكثر تعقيدًا. والمنظمات مكلفة بحماية نفسها من التهديدات القديمة والقديمة، فضلًا عن حماية نفسها من التهديدات الجديدة والناشئة. تعد المعلومات الاستخبارية القابلة للتنفيذ أمرًا ضروريًا للبقاء على اطلاع دائم على التكتيكات التي يستخدمها الفاعلون في التهديد عبر مشهد التهديد.

نبذة عن شركة Resecurity

Resecurity ® هي إحدى شركات الأمن السيبراني التي تقدم نظامًا أساسيًا موحدًا لحماية المستخدمين النهائيين وإدارة المخاطر والذكاء فيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية. تشتهر خدمات شركة Resecurity ومنصاتها بتقديم أفضل الحلول الاستخبارية المبنية على البيانات، وتركز على تحديد الإنذار المبكر بانتهاكات البيانات والحماية الشاملة ضد مخاطر الأمن السيبراني. الشركة تأسست في عام 2016، وتحظى بشهرة عالمية باعتبارها واحدة من أكثر شركات الأمن السيبراني ابتكارًا في العالم، وتتمثل مهمتها الوحيدة في تمكين المنظمات من مكافحة التهديدات الإلكترونية بغض النظر عن مدى تطورها. هذا وقد تم مؤخرًا اختيار شركة Resecurity باعتبارها واحدة من أكبر 10 شركات خاصة للأمن السيبراني الأسرع نموًا في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا من قبل مجلة Inc. Magazine . عضو رسمي في Infragard و AFCEA و NDIA و SIA و FS – ISAC . لمزيد من المعلومات عن شركة Resecurity ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني : https://resecurity.com .