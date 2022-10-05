‫تم الاعتراف بشركة Real Tyme 2022 كشركة رائدة وذلك في تقرير المحللين عن الاتصالات الآمنة في الربع الثالث من عام 2022

تم الاعتراف بـ RealTyme في التقرير المرموق على أنها “مناسبةٌ جدًا للمؤسسات التي تحتاج إلى تطبيق اتصالات آمن، سهل الإدارة والاستخدام للتحكم في البيانات والتعاون.”

جنيف, 5 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ —

تم الاعتراف بـ RealTyme ، منصة الاتصال والتعاون الشاملة الموثوق بها، كشركة رائدة في التقرير المرموق، The Forrester Wave : الاتصالات الآمنة، الربع الثالث 2022.

تم ال ا عتراف بـ RealTyme كواحدة من أفضل 12 مزودًا في هذا المجال وتم تقييمها من خلال بحث صارم وتحليل البيانات باستخدام 26 معيارًا. تضمنت معايير التقييم التأكيد والمراقبة، أمن وخصوصية البيانات الوصفية، الأداء والمرونة، رؤية المنتج، وتنفيذ خارطة الطريق.

بعد شهور من البحث وتحليل البيانات، أقر تقرير Forrester أن RealTyme حصلت على أعلى الدرجات الممكنة في معايير خصوصية المستخدم وأمن البيانات الوصفية والخصوصية وكذلك في معايير ال تخصيص وتنفيذ خارطة طريق. وعلق تقرير Forrester ، الذي كتبته المحللة الرئيسية هايدي شاي: “إن خارطة طريق التنفيذ الفائق لشركة RealTyme لا تدعم المتطلبات التقنية للعملاء فحسب، بل تتميز أيضًا دعمها لقيم العملاء مثل الاستدامة من خلال تقليل تخزين البيانات وصافي انبعاثات الكربون الصفرية.”

علق أونور أوزين الحاصل على شهادة الدكتوراه والرئيس التنفيذي لشركة RealTyme قائلاً: “في رأينا، كرمت Forrester شركة RealTyme بتقريرها، ونعتقد أنها اعترفت بعروضنا التي تركز على الخصوصية وكيف أن تطورها كان دائمًا متمحورًا حول العملاء. نعتقد أن هذا الاعتراف هو شهادة على رؤيتنا والتأثير الحقيقي والمستدام الذي نقدمه للعملاء.”

وورد في تقرير Forrester أيضًا: ” إن خارطة طريق التنفيذ الفائق لشركة RealTyme لا تدعم المتطلبات التقنية للعملاء فحسب، بل تتميز أيضًا دعمها لقيم العملاء مثل الاستدامة من خلال تقليل تخزين البيانات وصافي انبعاثات الكربون الصفرية. […] وعادة ما يكون العملاء المرجعيون إيجابيين فيما يتعلق بالعرض وميزاته ومرونته “.

وأضاف فرانسوا رودريغيز، المدير العام لشركة RealTyme ، “في RealTyme ، نجاح العميل جزء لا يتجزأ من تكويننا وهو جزء أساسي من استراتيجيتنا. إنه شرف كبير لنا أن يتم الاعتراف بنا. من وجهة نظرنا، يعود ذلك إلى تفانينا في تزويد العملاء بأفضل تجربة وإلى التنفيذ المتفوق. سنسعى دائمًا إلى أن نكون أفضل من توقعات العملاء ويسعدنا أن شركة Forrester قد اعترفت بتقنياتنا وأعمالنا.”

أنشأت RealTyme منصتها للسماح لعملائها – سواء المجتمعات أو المؤسسات – بالاتصال والتعاون بشكل آمن من خلال الخدمات العامة الهامة. تتضمن مجموعته الشاملة من أدوات الاتصال والتعاون عبر الفيديو تشفيرًا افتراضيًا بدون ثقة ومشاركة الملفات وتخزينها بشكل آمن.

يتمتع عملاء RealTyme بثقة تامة وتحكم كامل في الميزات التي يستخدمونها، مما يتيح لهم التعاون بأمان و الاحتفاظ بسيادتهم الرقمية في الوقت نفسه.

RealTyme هي شركة رائدة وستبقى كذلك في المستقبل. يمكن للمستخدمين الاستفادة من عرض تجريبي لمنصة RealTyme لاكتشاف كيف يمكن لمنصة التعاون والاتصالات الآمنة الفائقة أن تساعدهم في أعمالهم.

حول RealTyme

تأسست شركة RealTyme في عام 2020، وهي شركة تعنى بأمن الاتصالات مقرها جنيف، توفر للمستخدمين نظامًا أساسيًا للاتصال والتعاون والإنتاجية يتم التحكم فيه بالكامل.

تجمع تقنية RealTyme بذكاء بين الأمن والسيادة الرقمية والاستدامة في منصة سلسة وسهلة الاستخدام. إن أمان البيانات الوصفية الذي لا مثيل له، وحماية الخصوصية من RealTyme ، وتنوع وظائفها الفائقة تجعلها المنصة المفضلة للعملاء من الحكومة والشركات والمؤسسات.

تشكل الاستدامة صميم هذه الشركة، وقد نجحت في ذلك بشكل استثنائي؛ فهي تقدم للمستخدمين منصة مصممة لغرض أمان الاتصالات مع الحد الأدنى من متطلبات تخزين البيانات ومعالجتها، وذلك بهدف المساعدة في عكس التأثير الضار للتكنولوجيا على تغير المناخ.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.RealTyme.com .

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