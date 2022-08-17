‫تم إطلاق HUAWEI IdeaHub S2 للمكتب الذكي والتعليم

بكين، 17 أغسطس 2022 / PRNewswire / — في 8 أغسطس 2022، انضمت CCTV News إلى Huawei في إطلاق منتج جديد في 2022، والذي أصدر رسميًا HUAWEI IdeaHub S2 – أول لوحة مسطحة للتعاون HarmonyOS . يعد IdeaHub S2 نجاحًا آخر لإضافته إلى مجموعة حلول Huawei المبتكرة الرائدة في الصناعة، مما يخلق قيمة أفضل للعملاء.

في هذا الحدث، شرح صن كوان، رئيس مجال التعاون الذكي في هواوي، كيف أن الاتصال والذكاء في كل مكان هما الحافز لتغيير العادات في عملنا وحياتنا اليومية. استنادًا إلى نظام المكاتب الذكية المتقدمة، تستطيع هواوي بناء استراتيجية فعالة للاتصال والتعاون للفريق العالمي.

قال صن كوان: “نأمل أن نجعل أسلوب العمل الفعال والذكي شاملاً للجميع، وليس فقط لموظفي هواوي. هذه هي مهمتنا، ومعها، نطلق الجيل التالي من IdeaHub S2 ، وهو أول منتج ذكي للصناعة يعمل على HarmonyOS . ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركاء والعملاء لخلق المزيد من القيمة، وإحضار التكنولوجيا الرقمية إلى كل مساحة عمل، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بأسلوب عمل ذكي”.

يضخ محور أفكار هواوي S2 الجديد الذكاء في جميع السيناريوهات، بما في ذلك أماكن العمل والمدارس والمنازل. فهو يدمج سلسلة من التقنيات المتطورة، مثل مؤتمرات الفيديو الكاملة الدقة، واجتماع إحضار خاص بك ( BYOM ) ، وواي فاي 6 للإسقاط المباشر، والنوافذ المتعددة، ومضاعف التطبيقات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمساعدة كل مساحة عمل على التحول إلى رقمية.

اجتماعات ذكية لجميع السيناريوهات مع شهادة أمنية عالية المستوى

تم تصميم HUAWEI IdeaHub S2 استنادًا إلى خبرة Huawei المتراكمة في تقنيات مؤتمرات الفيديو الاحترافية خلال ما يقرب من 30 عامًا. فهو يوفر قدرات شاملة في جمع الفيديو، والترميز، والإرسال، وفك التشفير، والعرض، مما يوفر صور فيديو حقيقية لتجربة رائعة كاملة الدقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تطبيقات المؤتمرات السحابية الرئيسية، مثل Huawei Cloud Meeting و HUAWEI Cloud WeLink ، مباشرة على IdeaHub S2 دون OPS إضافي، مما يحسن من فعالية التكلفة وتجربة المستخدم.

يعتمد المنتج تصميم BYOM الذي يسمح لك بنقل الاجتماعات بسلاسة على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر إلى اللوحة، مما يشير إلى التحول نحو الاجتماعات الذكية.

علاوة على ذلك، تم اعتماد HUAWEI IdeaHub S2 من قبل CC EAL5+ ، وهي أعلى شهادة أمنية للأنظمة التجارية. يوفر IdeaHub S2 حماية كاملة للوصلة السحابية عبر الأنابيب والأجهزة، بما في ذلك أذونات واجهة برمجة التطبيقات وحماية المعلومات الحساسة وتسجيل الوصول.

المكتب الذكي والنظام البيئي للتطبيقات الواسعة النطاق

يتبنى HUAWEI IdeaHub S2 تقنية Wi-Fi Direct الجديدة التي تنفذ إسقاطًا من خطوة واحدة. الآن، يمكنك ببساطة تمكين Wi-Fi على جهازك لبدء الإسقاط. يجمع هذا بشكل مثالي مع السبورة البيضاء الذكية مع زمن استجابة منخفض للصناعة يبلغ 16 مللي ثانية، مما يضمن سهولة الكتابة مثل القلم والورق.

بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم ميزة النوافذ المتعددة، مما يسمح لك بتعدد المهام بسهولة، مثل تصفح المعلومات والكتابة على السبورة البيضاء في نفس الوقت، مما يعزز كفاءة العمل. أكثر من 1000 تطبيق جاهز مع وظيفة مضاعف التطبيقات لسهولة التنقل في المحتوى في نوافذ مزدوجة، مما يمنحك مساحة أكبر لأداء المهام. يتميز IdeaHub S2 بست قدرات مفتوحة على الاجتماعات والسبورة البيضاء والإسقاط وواجهة المستخدم ( UI ) والإدارة وتخصيص المؤسسة، مما يسمح بالتكامل السريع لتطبيقات الشركاء.

تقدم سلسلة HUAWEI IdeaHub الجديدة حلولًا متكاملة للمكاتب والتعليم والمنازل، مما يوفر تجربة متميزة وذكية لأي صناعة أو بيئة. بصرف النظر عن الجيل التالي من IdeaHub S2 ، الذي يحدد اتجاهًا للتحول الرقمي للمكاتب، تم تصميم IdeaHub B 2 الجديد تمامًا للاجتماعات، بينما تم تصميم IdeaHub Board 2 للتعليم. لمزيد من التفاصيل حول HUAWEI IdeaHub S2 ، يرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/ products/cloud-communications/ ideahub/ideahub-s2