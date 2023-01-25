‫تم إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية العالمية (UDPN) لدعم المدفوعات الرقمية السلسة عبر العديد من العملات الرقمية للبنك المركزي والعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم

دافوس، سويسرا, 25 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ —

إن شبكة المدفوعات الرقمية العالمية ( UDPN ) التي تم إطلاقها في دافوس خلال أسبوع المنتدى الاقتصادي العالمي، هي العمود الفقري للرسائل القائمة على تقنية دفتر السجلات الموزع والتي تركز على توفير قابلية التشغيل البيني بين الأعداد المتزايدة بسرعة من العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي، والاتصال السلس بين أي نظام لتكنولوجيا المعلومات التجارية والعملات الرقمية الخاضعة للتنظيم. في حدث إطلاق دافوس، ناقش ممثلون من المؤسسات المالية العالمية الرائدة دويتشه بنك و HSBC و Standard Chartered و The Bank of East Asia و Akbank عالم العملات الرقمية سريع التطور، وأهمية قابلية التشغيل البيني، والحاجة إلى بنية تحتية لدعم هذه التطورات.

تتمتع UDPN بالقدرة على خفض تكلفة المدفوعات الرقمية وتسريع اعتمادها من قبل البنوك والشركات من جميع الأحجام.

على مدار عامين من التطوير، يعد UDPN مشروعًا متقدمًا لمدفوعات العملات الرقمية حقق العديد من المعالم المهمة حتى الآن، بما في ذلك إطلاق UDPN Sandbox في يوليو من العام الماضي، حيث كانت بنوك متعددة تختبر بنشاط معاملات تحويل ومبادلة العملات المستقرة ( FX ). سيشارك عدد من بنوك المستوى الأول العالمية في سلسلة من مراكز تنسيق حالات الاستخدام هذا الشهر والتي ستوضح كيف ستحل UDPN التحديات الحالية والمستقبلية لدمج العملة الرقمية في سيناريوهات الأعمال والخدمات المصرفية والدفع اليومية. وستشمل أول خطتين من نقاط الاتصال بنكين عالميين يختبران قدرات تحويل ومبادلة العملات الرقمية الخاصة بـ UDPN عبر الحدود، وأيضًا كيف يمكن تنفيذ “قاعدة السفر” المهمة بسهولة على UDPN بين مؤسستين ماليتين لتحويلات مستقرة مجهولة المصدر.

وقد تم تطوير الشبكة بمساهمات من GFT العالمية لهندسة وحلول تكنولوجيا المعلومات، وشركة البنية التحتية السحابية اللامركزية Red Date Technology ، و TOKO ، محرك إنشاء الأصول الرقمية الذي تم تسليمه بالتعاون مع DLA Piper .

“إن الغرض من UDPN هو التحقيق في بديل محتمل لأنظمة الدفع الحالية من خلال تمكين قابلية التشغيل البيني بين الرموز المدعومة من فيات من العملات المستقرة والبروتوكولات المنظمة” هذا ما قالته ماريكا لولي، الرئيس التنفيذي لشركة GFT . “إن النهج اللامركزي والاتساع الجغرافي للشركات المشاركة، إلى جانب الحل التكنولوجي المتقدم الذي تم نشره لهذه التجارب، يميز هذه الشبكة”.

الأطراف المهتمة باستكشاف UDPN Sandbox ، أو المشاركة في المزيد من مشاريع إثبات المفهوم باستخدام UDPN ، أو المشاركة المحتملة في تحالف UDPN نفسه مدعوة لزيارة الموقع الرسمي لـ UDPN على https://www.udpn.io أو الاتصال بنا على contact@udpn.io .

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1988864/UDPN_Logo.jpg

للتواصل الإعلامي:

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