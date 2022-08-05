‫تمكين الشابات واللاجئين في جميع أنحاء العالم من خلال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستدامة

مساعدة الشابات على دخول عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستدامة

تدير برامج AFS بين الثقافات، وهي منظمة عالمية غير ربحية تشتهر بتبادلاتها بين الثقافات، برامج ممولة من قبل bp منذ عام 2011 للشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. في عام 2021، أطلقت المنظمتان مبادرة طموحة لمدة 5 سنوات تهدف إلى منح 5000 منحة دراسية للشباب، مع التركيز على التنوع والشمول، والتركيز بشكل خاص على دعم الشابات. برنامج AFS Global STEM Accelerator ، الذي تم إطلاقه في يونيو/حزيران 2022، هو عبارة عن منحة دراسية كاملة وبرنامج تبادل افتراضي مصمم لتزويد 180 شابة في جميع أنحاء العالم بإمكانية الوصول إلى التعليم في مجال الاستدامة و STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) والأثر الاجتماعي الإيجابي.

إتاحة فرص متكافئة للاجئين للحصول على التعليم

تؤثر أزمة اللاجئين على أكثر من 89.3 مليون شخص على مستوى العالم، بما في ذلك ملايين النازحين من سوريا وفنزويلا والسودان وميانمار. منذ فبراير/شباط 2022، شهد العالم إجبار ملايين الأوكرانيين على الفرار من ديارهم.

غالبًا ما تركز الاستجابة العامة الفورية لأزمات اللاجئين على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. ومع ذلك، فإن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان غالبًا ما يُحرم من اللاجئين الشباب. وهذا ينطبق بشكل خاص على اللاجئات الشابات. كما أنه أيضًا، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، جزء مهم من أي استجابة دولية للاجئين.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قامت AFS ، بدعم من bp ، بزيادة عدد المنح الدراسية لضمان إدراج اللاجئات الشابات في برنامج AFS Global STEM Accelerator . إدراكًا للحاجة إلى تنفيذ أنشطة التوعية بعناية، دخلت AFS في شراكة مع SPARK ، وهي منظمة تنموية دولية غير حكومية نشطة في 14 منطقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. لأكثر من 28 عامًا، أوجدت SPARK مسارات للشباب لإعادة بناء مستقبلهم، وتوفير الفرص لهم، وخاصة للنساء واللاجئين، للدراسة والعمل وتنمية أعمالهم الخاصة في المجتمعات الهشة.

“يجب أن يكون تعليم المواطنة العالمية متاحًا للجميع. نحن متحمسون للغاية لأننا نستطيع العمل مع bp و SPARK لجعل هذا البرنامج في متناول الشباب الذين غالبًا ما يتم استبعادهم من هذه الفرص، ولكن في الواقع هم في أمس الحاجة إليها “، كما يقول دانيال أوبست، رئيس AFS ومديرها التنفيذي.

أكثر من 1،000 متقدم من 71 دولة

تلقى برنامج AFS Global STEM Accelerators ، ما قدره 1083 طلبًا من 71 دولة حول العالم، بما في ذلك المتقدمون من أفغانستان وأوكرانيا ونيجيريا واللاجئين السوريين في تركيا. ويمكن للفتيات (من عمر 15 إلى 17.5 سنة) في جميع أنحاء العالم الراغبات في إحداث تغيير في مجتمعاتهنّ التقدّم بطلب للحصول على هذه المنحة. خصصت AFS نسبة 20٪ من المنح الدراسية على وجه التحديد للاجئين والفتيات من السكان النازحين، سواء من الحرب أو العنف أو الكوارث الطبيعية.

تعكس المنح الدراسية البالغ عددها 180 الممنوحة للشابات من 61 دولة التنوع والشمول الذي يسعى البرنامج إلى تحقيقه:

— 20٪ من المستفيدين يعتبرون لاجئين أو من مجتمعات نازحة

— 82٪ من المتلقين يعرفون بأنهم أشخاص ملونون

— 51٪ من المستفيدين يأتون من أسر منخفضة الدخل

— 10٪ سيكونون أول من يتخرج من المدرسة الثانوية في عائلاتهم

تدرك AFS و bp أن الوصول إلى التكنولوجيا والاتصال بالإنترنت غير عادل على مستوى العالم ومستعدان لدعم هذه الاحتياجات.

كما تقول كيري دريبورج، نائبة الرئيس التنفيذي للناس والثقافة، bp : “من المثير أن نرى مثل هذا الاهتمام القوي من هؤلاء الشابات الرائعات”. “من خلال شغفهم بإحداث فرق والمهارات التي سيتعلمونها، فهم صانعو التغيير والقادة والمبدعون في المستقبل – نتمنى لهم التوفيق في رحلتهم.”

تدعم كلمات الحاصلين على المنح الدراسية أيضًا الادعاء بأن التبادل الافتراضي هو أداة قوية لتوسيع الوصول إلى الفرص التعليمية.

“أنا من مجتمع بشتوني تقليدي، حيث لا تتمتع الفتيات في مقاطعاتي بالحق في الذهاب إلى المدرسة. في كل ركن من أركان بلدي، التفاوت بين الجنسين واضح. كل هذه التحديات تمنحني القوة لإنشاء هويتي الخاصة وأن أكون مختلفًا عن محيطي. ستكون المشاركة في هذا البرنامج خطوتي الأولى نحو تحقيق هدفي المتمثل في استكشاف العالم وأن أصبح شخصًا مؤثرًا في تحسين المجتمعات المستدامة “. – هريرة من أفغانستان

ما التالي لهؤلاء الشابات

يتوج برنامج AFS Global STEM Accelerators بعلماء يطورون مشاريع تتويجا للتأثير الاجتماعي وعروض تقديمية تقدم حلولاً محتملة لتحديات العالم الحقيقي، مع التركيز على الاستدامة. وبعد إتمام البرنامج، ستحصل الطالبات على شهادة متقدّمة في المهارات العالمية للتأثير الاجتماعي ( Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact ) والتي تمنحها منظمة AFS وجامعة بنسلفانيا، بالإضافة إلى اعتماد رسمي من مركز إستراتيجيات التأثير الاجتماعي التابع لجامعة بنسلفانيا ( Penn’s Center for Social Impact Strategy ). يتم توجيه تعلم الطلاب وتطويرهم من قبل فريق تيسير متنوع يمثل اثني عشر ميسراً مؤهلاً (جميعهم من النساء) من تسعة بلدان.

عند الانتهاء من البرنامج، ستتم دعوة العلماء للانضمام إلى مجتمع الخريجين الذين يقدمون فرص توجيه متنوعة وجلسات تنمية المهارات وحلقات النقاش والمزيد من فرص التطوير. سيتم دعوة العلماء أيضًا للمشاركة في جمعية شباب AFS ، وهو تجمع عالمي للشباب يتعامل بنشاط مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.