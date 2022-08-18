تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): يزور شي منطقة لياونينغ في شمال شرق الصين، مؤكدًا على إعادة الهيكلة الصناعية والسيطرة على الفيضانات

بكين، 17 أغسطس 2022 / PRNewswire / — قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد ظهر يوم الثلاثاء بتفتيش مدينة جينزو، مقاطعة لياونينغ في شمال شرق الصين، مؤكدًا على أهمية تسريع إعادة الهيكلة الصناعية واتخاذ تدابير قوية للسيطرة على الفيضانات.

زار شي، الأمين العام أيضًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، نصب حملة لياوشن التذكاري لمراجعة تاريخ حرب التحرير الشعبية الصينية في شمال شرق الصين.

أثناء تفتيشه في حديقة غابة دونجو، أخبر شي السكان المحليين أن تحديث الصين هو الذي يهدف إلى تحقيق الرخاء المشترك للجميع، وليس فقط لعدد قليل من الناس.

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، نفذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني استراتيجية تعميق تنشيط شمال شرق الصين، وحثت الناس على الاستمرار في تسريع إعادة الهيكلة الصناعية، وتلبية متطلبات الإصلاح والتنمية في العصر الجديد.

خلال جولته التفتيشية على نهرين محليين لرؤية التحسن البيئي الشامل هناك، استمع شي إلى التقرير عن السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث في لياونينغ هذا العام، وطلب من السلطات المحلية على جميع المستويات اتخاذ تدابير قوية للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، والتأكد من وضعها في مكانها، وتخصيص الأشخاص المتضررين من الفيضانات بشكل صحيح، وضمان سلامة حياة الناس، ووضع خطط للتعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث، ومساعدة الأشخاص المتضررين على العودة إلى العمل الطبيعي والحياة في أقرب وقت ممكن.

الرابط: https://www.youtube.com/watch? v=iHo2bS4neEE