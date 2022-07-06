‫ تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): شي: الصين مستعدة لتعزيز تنمية عالمية أكثر قوة وصحة ومراعاة للبيئة

بكين، 6 يوليو 2022 / PRNewswire/ — قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة تهنئة إلى منتدى حول التنمية العالمية عقد في بكين يوم الاثنين إن الصين مستعدة للعمل مع الدول في جميع أنحاء العالم لتعزيز تنمية عالمية أكثر قوة وصحة ومراعاة للبيئة.

وقال شي إن العالم يواجه تغيرات جذرية وجائحة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، وإن التعافي الاقتصادي العالمي ضعيف وبطيء.

وقال إن الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب آخذة في الاتساع، ودخل العالم مرحلة جديدة من الاضطرابات والتغيرات، مضيفًا أن تعزيز التنمية العالمية أصبح موضوعًا رئيسيًا تواجهه البشرية.

ولذلك، اقترحت الصين مبادرة التنمية العالمية، حسبما قال شي. وقال الرئيس الصيني إن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الدول في جميع أنحاء العالم لاتباع نهج يركز على الناس، والبقاء ملتزمين بتحقيق الفوائد للجميع، وإعطاء الأولوية للتنمية على جدول الأعمال الدولي.

وشدد على استعداد الصين للعمل مع الدول الأخرى في تعزيز التنمية القائمة على الابتكار والانسجام بين الإنسان والطبيعة، وتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والسعي لتحقيق تنمية عالمية أكثر قوة وصحة ومراعاة للبيئة.

وقد طرح الرئيس الصيني مبادرة التنمية العالمية في سبتمبر من العام الماضي في المناقشة العامة للدورة ال 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلق على المنتدى اسم “التنمية العالمية: المهمة المشتركة والمساهمات” مركز الفكر ومنتدى وسائل الإعلام، الذي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، وشاركت في استضافته الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ومركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة، ومجموعة الإعلام الصينية.

Link: https://youtu.be/wCor-gxxSn8