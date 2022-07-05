‫ تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): سيدة الصين الأولى بنغ ليوان تزور دار الأوبرا في هونغ كونغ

بكين، 5 تموز/يوليو، 2022 / PRNewswire / — زارت بنغ ليوان، عقيلة الرئيس الصيني شي جنبنغ يوم الخميس مركز شيكيو في حي ويست كولون الثقافي بهونغ كونغ، وهو موقع للمسرح التقليدي الصيني.

وشاهدت بنغ بروفات عروض أوبرا كانتونية وأوركسترا هونغ كونغ في دار الأوبرا وأشادت بالعروض ووصفتها بأنها عروض لسحر الثقافة الصينية.

وخلال زيارتها، تحدثت بنغ أيضًا مع متطوعين شباب كانوا يعملون على أعمال فنية ورقية تقليدية. وشجعت جيل الشباب في هونغ كونغ على أن يحصلوا على فهم عميق للثقافة الصينية التقليدية الجميلة وأن يرثوا ويروجوا للثقافة.

وغادرت بنغ مع شي هونغ كونغ يوم الجمعة بعد زيارة استغرقت يومين هناك لحضور اجتماع للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم ومراسم تنصيب حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي بدأت ولايتها السادسة.

الرابط: https://www.youtube.com/watch? v=xWiOKkXZM8s