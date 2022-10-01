‫تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): الصين والأرجنتين تعقدان منتدى رفيع المستوى بشأن التبادل الثقافي

بكين ، 1 أكتوبر 2022 / بي آر نيوزواير / — عقدت الصين والأرجنتين منتدى رفيع المستوى حول التبادل الثقافي في بكين يوم الأربعاء.

وحضر المنتدى هوانغ كونمينغ، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس إدارة الدعاية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وألقى كلمة به.

ولدى قراءة رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المنتدى، أشار هوانغ إلى أن الرسالتين اللتين بعث بهما شي والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز قد برهنتا على الأهمية الهائلة التي يوليها الزعيمان للتعاون بين الصين والأرجنتين في العصر الجديد وتوقعاتهما الصادقة لتعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية الشاملة والنهوض بالتبادل والتعاون بين الشعوب وبين الثقافات.

وقال إن الصين والأرجنتين، وكلاهما من الأسواق الناشئة الهامة والبلدان النامية، تواجهان المهام الهامة المتمثلة في الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وتحسين سبل عيش الناس ورفاهيتهم.

وقال المسؤول إن الصين تأمل أن يعمل الناس من البلدين جنبًا إلى جنب لتعزيز الرخاء، وحماية السلام والتنمية، وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعميق الصداقة بين الصين والأرجنتين.

وقال هوانغ إنه ينبغي للبلدين أن يعمقا التبادلات بين الشعوب والتبادلات الثقافية، وأن يقوما بعمليات تبادل وتعاون في مختلف الميادين على جميع المستويات، مضيفًا أن على الشعبين أيضًا أن يعززا التفاهم والصداقة المتبادلين بينهما.

وقال هوانغ إنه ينبغي للجانبين تعزيز الاتصال والتعاون، والعمل معًا على تعزيز الإنصاف والعدالة، وتهيئة بيئة منصفة وموضوعية وإيجابية وصحية للرأي العام من أجل ضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في بناء مجتمع له مستقبل مشترك للصين وأمريكا اللاتينية وكذلك للبشرية في العصر الجديد.

واجتذب المنتدى الرفيع المستوى، الذي اشتركت في استضافته مجموعة وسائط الإعلام الصينية وأمانة وسائط الإعلام والاتصال الجماهيري في الأرجنتين، أكثر من 100 ممثل على شبكة الإنترنت وخارجها، وذلك في إطار سلسلة من الأنشطة للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

الرابط: https://youtu.be/RXwU6lBov0U